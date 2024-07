Il decreto Carcere Sicuro e la filosofia punitiva della retribuzione

Due sono gli elementi che l’articolo 27 della nostra Costituzione pone a fondamento del sistema penale: la pena non deve essere contraria al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione. Se si leggono gli stenografici dell’Assemblea Costituente e si accolgono gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di gran parte della dottrina, i due elementi appaiono come limiti al potere punitivo dello Stato, e non come strumenti funzionali di indirizzo. La pena – non il carcere, mai citato in Costituzione – nel nostro ordinamento, infatti, è retributiva (proporzionale al fatto illecito). Sostenere che la pena ordinamentale sia rieducativa è dunque un errore. La funzione rieducativa è il “limite” alla funzione retributiva. Deve “tendere”, non essere. È spuntato correttamente nel tempo il concetto di polifunzionalità della pena. Attenzione, polifunzionalità, non plurifunzionalità.

Venerdì scorso si è impiccato un giovane recluso a Rebibbia. Scontava una pena breve ed era a poche settimane dalla libertà. Ho ascoltato al Tg3 il cappellano del carcere che, stupito e addolorato, quasi non credeva ai suoi occhi. Ha detto che il giorno prima aveva parlato con il giovane detenuto e lo aveva trovato allegro. Qualcosa nella sua mente purtroppo è scattato. Cosa? Non potremo mai saperlo. Si può solo ipotizzare che la libertà si sia trasformata nella sua mente in paura della libertà: paura di tornare ai canoni regolamentari di un mondo astratto e lontano, paura forse di ripetere gli stessi errori. È il fenomeno studiato della “disculturazione”, fallimento evidente del limite funzionale rieducativo.

La rappresentazione punitiva dello Stato è ancora ben salda. Pur temperata, la punizione è ancora la concezione dominante della funzione della pena. La pena non dovrebbe essere di conseguenza utile, retributiva, rieducativa, risocializzante, riabilitativa, dissuasiva, riparativa, eccetera. È tutto questo, senza far prevalere l’una o l’altra funzione. Per motivi storici e culturali, tuttavia, la retribuzione è centrale in questo sistema polifunzionale, e deriva direttamente dalla visione liberale dello Stato: il contratto sociale e il monopolio della forza. L’individuo è padrone del suo destino, sovrano e responsabile degli atti che compie: se sbaglia, l’individuo deve pagare, e allo Stato poco interessa come e perché. La legge decide (Stato di diritto). Basta che la pena sia proporzionale al crimine commesso e rispetti il principio di tassatività (nullum crimen, sine lege). Il giudice, infine, applica la legge. Negli Usa va ancora peggio, lì la pena non è retributiva, ma intimamente punitiva, senza limiti e con l’assunto teorico e pratico che lo Stato può toglierti addirittura la vita. Occhio per occhio, la legge giuridica del taglione.

Il Decreto Carcere Sicuro si basa sulla filosofia punitiva della retribuzione. Aggravato però dalla dottrina del populismo penale. Se nella visione liberale dello Stato, gli atti di clemenza come l’amnistia e l’indulto, sono provvedimenti accettati, nel populismo penale, invece, sono avvertiti come il fumo negli occhi. Ecco perché ci troviamo in una fase della storia della penalità in cui è difficile intraprendere efficaci azioni di resistenza, capaci cioè di convincere l’opinione pubblica che la carcerazione, o le misure alternative a essa, possono diventare le leve di costruzione educativa della personalità del reo. “Occhio per occhio” è la dura legge del modello di carcerazione che il Governo sta costruendo.

Nessuno ha ancora proposto l’introduzione della pena di morte soltanto perché andrebbe incontro a troppe rogne in Europa: l’unico Stato a prevedere la pena capitale è la Bielorussia. La tendenza, purtroppo, è comunque quella di arricchire le politiche penitenziarie con elementi repressivi, rivolti alla tutela del modello securitario dello Stato, che tanto va di moda in tutto il mondo del diritto penale massimo.