La prima retrospettiva di Stefano Rovai “Manifesti 78/25”

Firenze – Ci fu un tempo non lontano in cui Firenze dettava legge in ambito culturale. Teatro, cinema, musica, arte, moda, letteratura, architettura, fotografia trovavano un terreno fertile dove attecchire e sperimentare, sollecitati da interpreti non allineati e fantasiosi. Insomma c’era di che rallegrarsi. Specie se pensiamo alle odierne partiture che attraversano la città. Confuse, sbiadite, magre e spigolose. Qui nacque la prima mediateca in Italia, qui il Teatro Regionale Toscano coltivava i solchi della ricerca anche internazionale (vedi la Rassegna dei Teatri Stabili, vedi l’arrivo di Tadeusz Kantor), qui il Maggio era ancora il Festival del Maggio, classico e audace, qui nacquero e fecero scuola le culture alternative, qui la world music emise vagiti che da lì a breve avrebbero coperto tutta la penisola, qui la sigla Fratelli Alinari restituì l’immaginario “cosmico” di un archivio senza eguali, da qui, solo per chiudere un cerchio che comunque comprendeva al suo interno molte altre voci, si dilatò (complici le neonate “emittenti libere” Radio Centofiori e Controradio) l’onda lunga dei mega concerti rock. Fu alla fine dei Settanta del Novecento che a Firenze germogliò questa irripetibile stagione che per tutto il decennio successivo non smise di sorprenderci e affascinarci.

Testimoni visivi questa nomenclatura ufficiale e periferica, più o meno istituzionale o spontaneista, furono i manifesti, la cartellonistica che traduceva per immagini e in sintesi la sostanza delle iniziative, strumenti di comunicazione e decifrazione, fonti di archiviazione e narrazione, quando non veri e propri motivi artistici, apparecchiature espressive che “montavano” l’evento con grammatiche semplici e raffinate, evocative e riflessive. L’effetto era immediato, la complicità garantita, la curiosità inedita. Un mondo, questo del “richiamo” attraverso la carta, uscito di scena dai muri e dalla bacheche, soppiantato come modello dallo strapotere dei social (invero meno costosi), oggi confinato per lo più alle copertine di libri, riviste, cataloghi o ancora rutilante in occasione di scadenze e appuntamenti epocali (vedi le grandi mostre o le grandi kermesse cinematografiche da Cannes a Venezia) che val la pena rileggere, per studiarne l’incidenza, capirne l’importanza, far riemergere, per chi l’ha vissuta, la vague della memoria, che non è nostalgico amarcord di un come eravamo ma spia di dove, in così poco tempo, siamo arrivati.

Ora, a farci da guida e segnalibro, sono i manifesti firmati da Stefano Rovai che compongono, senza soluzione di continuità, in ordine cronologico (almeno così ci è parso) come tessere di un grande schermo multimediale, la retrospettiva che gli dedica fino al 26 settembre, nell’ambito del programma di “Campo Aperto”, lo Ied Firenze nello spazio espositivo di via dell’Oriolo 31 (ingresso libero). Attraverso 130 fogli settanta/cento che partono dal 1978 e arrivano ai giorni nostri, la mostra ripercorre l’attività di Rovai, mettendo in luce l’impegno civile e il linguaggio diretto e potente del manifesto come strumento di comunicazione pubblica.

“L’esposizione – sottolinea la direttrice Benedetta Lenzi – attraversa quasi mezzo secolo di impegno visivo e politico, sociale e culturale, e si presenta come un’occasione per riaffermare da un lato il potere della grafica come pratica critica, in un tempo in cui la comunicazione rischia di perdere spessore e credibilità, e dall’altro per connettere il design alla vita della città, alimentando processi di partecipazione, ascolto e relazione con il territorio”. Stefano Rovai, fiorentino classe 1958, redattore di una miriade di pezzi, si contano in oltre mille e trecento i suoi interventi che ovviamente non riguardano solo l’asse tosco-fiorentina (qui al centro del percorso, quelli che abbiamo condiviso per motivi geografici e anagrafici) spesso superando gli stessi confini nazionali, realizza rilievi estetici, sensibili e fluidi, mai compiaciuti, che integrano l’obiettivo finale del lavoro che è quello di informare e attirare l’attenzione.

“Il valore del design grafico – sottolinea Rovai – è duplice: da un lato rappresenta la possibilità di strutturare il pensiero visivamente, rendendo tangibile l’astratto e accessibile il complesso; dall’altro costituisce un atto di cittadinanza , un gesto di costruzione nello spazio pubblico. Progettare una comunicazione chiara empatica democratica non è solo una competenza tecnica ma un impegno etico”. Ecco la differenza. Dietro il ri/tratto, dietro l’immagine fotografica, dietro il montaggio, dietro la fusione fra profilo estetico e emersione scritta, che sia direttamente politica (mitici i manifesti che Rovai firmò per l’allora Pci) o di promozione spettacolare (bellissima la sequenza creata per il festival France Cinéma), dietro il concertato in termini di equilibrio spazio/tempo/verbo per una campagna o iniziativa di stampo civile, ci deve stare l’idea, il concetto che stai lavorando per un pubblico che non sa chi sei e che tu non sai chi è. Il linguaggio che caratterizza il tuo movimento sulla carta sta sempre in relazione (oggi diremmo in dialogo, più o meno consapevole) con le aspettative di chi quel linguaggio compiuto vedrà affisso per le strade, nelle piazze, tra la folla nei luoghi di passaggio. Stefano Rovai fa sua la lezione di Jean-Luc Godard: “Ogni singola inquadratura comporta una scelta etica”. Altrimenti detto: “Un travelling è una questione morale”.