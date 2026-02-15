IA e lavoro: il vero rischio riguarda i settori dove spende chi è sostituito

Da mesi il dibattito sull’intelligenza artificiale ruota attorno a una domanda semplice: quali lavori verranno sostituiti? Avvocati junior, contabili, addetti al customer service, analisti finanziari, traduttori, operatori di back office. Ogni settimana compare una nuova lista.

Ma economisti e investitori stanno iniziando a porsi una domanda diversa, e forse più importante: cosa succede all’economia quando una parte consistente della classe impiegatizia vede ridursi il proprio reddito o aumentare l’incertezza sul futuro?

La differenza non è teorica. È il passaggio da un problema tecnologico a uno macroeconomico.

La storia economica offre precedenti concreti. Tra il 1980 e il 2005, nelle aree industriali dei Grandi Laghi negli Stati Uniti — in particolare città come Flint (Michigan) e Youngstown (Ohio) — l’automazione e la delocalizzazione ridussero in modo permanente l’occupazione operaia nell’industria automobilistica e siderurgica. Il risultato non fu soltanto la chiusura degli stabilimenti: nel giro di pochi anni calarono anche ristoranti familiari, concessionari d’auto, cinema e centri commerciali suburbani. Non erano stati automatizzati, avevano perso clienti.

Lo stesso schema si osservò nel Nord dell’Inghilterra tra gli anni Ottanta e Novanta, ad esempio a Sheffield, dove la riduzione dell’industria dell’acciaio portò prima alla perdita di lavoro manifatturiero e poi al declino stabile del commercio locale.

In questi casi il cambiamento fu strutturale: i posti di lavoro non tornarono e neppure la domanda locale.

Qualcosa di simile è apparso, ma solo temporaneamente, anche tra lavoratori impiegatizi. Dopo la crisi finanziaria del 2008, nei quartieri finanziari di Londra (Canary Wharf) e New York (Lower Manhattan) il calo di bonus e assunzioni ridusse per alcuni anni spese discrezionali come ristorazione serale, viaggi brevi e acquisti non essenziali. Quando l’occupazione tornò a crescere, anche i consumi si ripresero.

Allo stesso modo, durante la crisi del debito europeo del 2011-2013, tra i dipendenti pubblici delle grandi città amministrative italiane — come Roma — si osservò una contrazione immediata in ristorazione e retail non necessario, ma anch’essa legata al ciclo economico e non permanente.

L’intelligenza artificiale introduce ora una possibile svolta: per la prima volta una tecnologia di automazione non riguarda principalmente il lavoro manuale, ma attività cognitive di fascia media — amministrazione, supporto clienti, analisi standardizzata, produzione documentale. Se l’effetto fosse diffuso, ciò che finora è accaduto in modo permanente nelle città industriali e solo temporaneo tra gli impiegati, potrebbe diventare strutturale anche per la classe impiegatizia urbana, che oggi rappresenta la parte più ampia e stabile della domanda di consumi.

Ed è qui che nasce l’equivoco più comune. Si tende a pensare che i settori a rischio siano quelli in cui l’IA verrà introdotta: banche, assicurazioni, studi professionali, aziende tecnologiche, servizi amministrativi. In realtà quelle imprese potrebbero persino diventare più efficienti e profittevoli.

Il problema riguarda altrove. Riguarda le attività economiche che dipendono dalla capacità di spesa di chi lavora in quei settori.

La classe media impiegatizia non è solo forza lavoro. È soprattutto domanda aggregata: mutui, leasing auto, viaggi brevi, ristorazione, abbonamenti digitali, formazione privata, dispositivi tecnologici aggiornati periodicamente.

Se una parte significativa di questi redditi si comprimessero, l’impatto non si vedrebbe immediatamente nelle aziende che adottano l’intelligenza artificiale. Si vedrebbe nei settori in cui vengono spesi gli stipendi di chi potrebbe essere sostituito.

Il primo effetto emergerebbe nei viaggi: meno weekend fuori città, meno voli brevi, meno prenotazioni impulsive. Le città d’arte perderebbero soprattutto il turismo frequente, non quello occasionale.

Subito dopo arriverebbe la ristorazione non essenziale: meno cene infrasettimanali, meno delivery abituale, meno locali esperienziali.

Il retail discrezionale seguirebbe lo stesso schema: acquisti rimandati, elettronica sostituita più tardi, abbigliamento meno frequente, arredamento posticipato.

Anche i servizi urbani di comodità reagirebbero rapidamente: coworking, corsi privati, palestre premium, mobilità frequente a pagamento. Sono spese altamente sensibili alla percezione di stabilità lavorativa.

Naturalmente questo scenario non è inevitabile. Dipende da cosa accadrà alla massa salariale complessiva: sostituzione netta con consumi in calo, compensazione neutra o aumento dei redditi con espansione economica.

La tecnologia non determina da sola l’esito. Lo faranno il mercato del lavoro, la riqualificazione professionale e la distribuzione dei guadagni di produttività.

La domanda decisiva non è quali lavori spariranno, ma chi continuerà ad avere soldi da spendere. Se la ricchezza si concentrerà, alcuni settori quotidiani potrebbero indebolirsi mentre la tecnologia prospera. Se invece verrà distribuita, l’IA potrebbe inaugurare una nuova stagione di crescita dei consumi.

Il punto, quindi, non è solo tecnologico. È distributivo. Ed è lì che si giocherà la vera partita economica dell’intelligenza artificiale.

L’immagine è di Almalaurea