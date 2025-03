IA: “distillazione”, nuovi modelli e corsa all’innovazione con un occhio ai ricavi

Al netto delle turbolenze geopolitiche e registrando con soddisfazione una decisa accelerazione delle dinamiche di integrazione tra paesi europei, vediamo di fare il punto su alcuni trend relativi al mondo dell’IA, dove si sta ridefinendo il panorama tecnologico, con aziende emergenti che adottano nuove strategie per competere con i giganti del settore. Due tendenze chiave stanno plasmando il futuro: la distillazione dei modelli di IA, che permette di ridurre i costi e migliorare l’efficienza, e la nascita di una nuova generazione di app basate sull’IA, che sfruttano i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per automatizzare attività aziendali e individuali.

Aziende come OpenAI, Microsoft e Meta stanno adottando un processo chiamato “distillazione” per creare versioni più leggere ed economiche dei loro potenti modelli di IA. Questo metodo consiste nel prendere un modello insegnante, di grandi dimensioni, e utilizzarlo per addestrare un modello studente più piccolo, che conserva le capacità principali ma richiede meno risorse di calcolo.

La distillazione consente di ridurre significativamente i costi operativi, rendendo i modelli IA più accessibili per le imprese e i singoli sviluppatori. DeepSeek, ad esempio, ha distillato modelli di OpenAI per creare versioni più efficienti, rilasciandole gratuitamente. Tuttavia, questo approccio ha sollevato dubbi sulla sostenibilità del settore: se le aziende possono semplicemente distillare i modelli migliori disponibili, il vantaggio competitivo di chi ha investito miliardi nello sviluppo di nuove IA potrebbe erodersi rapidamente.

La distillazione inoltre non è priva di insidie, se infatti da un lato riduce i costi, dall’altro potrebbe limitare la capacità del modello di generalizzare in contesti nuovi,

Nonostante queste sfide, la distillazione sta rivoluzionando il settore, facilitando l’uso dell’IA su dispositivi più piccoli e favorendo lo sviluppo di nuove applicazioni basate sull’IA generativa.

Mentre la distillazione aiuta a rendere più accessibile l’IA, un’ondata di nuove startup sta sfruttando questi modelli per creare applicazioni rivoluzionarie. Aziende come Cursor, Metaview e Lovelace stanno crescendo a velocità impressionante, stabilendo nuovi record di valutazione.

Cursor, ad esempio, è passata da un investimento iniziale di $2 milioni a una valutazione di $500 milioni in meno di un anno. Il suo strumento AI di ausilio alla programmazione sta conquistando il mercato, spinto dalla crescente domanda di assistenti intelligenti per sviluppatori. Metaview, invece, utilizza l’IA per automatizzare la selezione del personale e ha raggiunto ricavi annuali attorno 50 milioni di dollari in meno di due anni.

Il successo di queste aziende è alimentato dalla necessità di rendere l’IA più accessibile e integrata nei processi aziendali. Tuttavia, per sopravvivere devono affrontare una sfida cruciale: trasformare strumenti IA specializzati in soluzioni indispensabili per i clienti, integrando tali strumenti nei flussi di lavoro aziendali, rendendoli irrinunciabile. Non facile.

Un altro aspetto interessante è che differenza della nascita del cloud computing, che ha permesso alle startup di competere con le grandi aziende creando nuovi modelli di business, l’IA è vista più come un’evoluzione del cloud che come una piattaforma completamente nuova. Questo riduce il suo potenziale dirompente e spinge le startup a trovare strategie di monetizzazione sostenibili.

Molte aziende stanno adottando modelli di pricing aggressivi per attirare utenti. Cursor, ad esempio, offre 500 chiamate AI al giorno per un abbonamento di soli $20 al mese, un prezzo che sembra sottocosto rispetto ai costi effettivi di utilizzo dei modelli IA. Questa strategia mira a conquistare quote di mercato, sperando che l’uso della tecnologia continui a crescere esponenzialmente.

Alcuni analisti paragonano lo sviluppo degli attuali modelli IA alla costruzione delle infrastrutture di comunicazione negli anni ‘90: inizialmente, chi costruiva la rete doveva abbassare i prezzi per incentivare l’adozione, aprendo la strada agli sviluppatori di applicazioni per ottenere profitti.

Un altro aspetto da tenere monitorato è quello relativo alla valutazione delle imprese.

Le valutazioni del settore ricordano infatti la bolla delle dotcom alla fine degli anni ‘90. Tuttavia, questa volta molte delle app basate sull’IA stanno già generando entrate reali, il che potrebbe proteggerle da un crollo improvviso.

Il futuro dell’IA dipenderà dalla capacità delle aziende di trovare un equilibrio tra innovazione, sostenibilità economica e integrazione nelle infrastrutture esistenti.