I suoni delle foglie, quando l’arte si fa Natura

Firenze – Gli spazi storici di Crespina ospitano la mostra “Ogni foglia un suono” personale dell’artista britannica Charlotte Royle che da alcuni anni risiede in Toscana, nei luoghi cari ai pittori macchiaioli che erano soliti trascorrere qui lungi periodi estivi. L’abbiamo incontrata per conoscere il suo percorso artistico e la sua attuale produzione che abbraccia disegno, pittura e scultura in un rapporto simbiotico con la natura.

Qual è la sua formazione e quando ha deciso di dedicarsi all’attività artistica in maniera totale?

La mia formazione accademica mi ha portato a conseguire una laurea in Design Tessile e ho lavorato professionalmente come designer di tessuti fino al 1999, quando mi sono trasferita a Edimburgo, in Scozia, e ho deciso di dedicarmi esclusivamente alla mia espressione creativa, in particolare al disegno.

La pittrice Charlotte Royle

Prima di arrivare in Toscana ha viaggiato molto e in molti paesi del mondo diversi per territori e culture, tutto questo bagaglio di conoscenze quanto è importante per il suo lavoro?

Sì, naturalmente viaggiare ed entrare in contatto con terre e culture diverse arricchisce la gamma dei nostri punti di riferimento e quindi l’immaginazione. Tutto ciò che abbiamo visto e vissuto ci rende ciò che siamo, e ogni atto creativo o opera d’arte è un’espressione e un accumulo di tutti i nostri viaggi e incontri. Le palme ricorrevano spesso nel mio lavoro quando vivevo in Marocco, sia come forma che come materiale, mentre ora la vegetazione locale qui in Toscana – ad esempio fico, olivo, glicine e noce – fornisce immagini e sostanza per la mia pittura e il mio fare.

Questa di Crespina è una mostra site-specific che l’ha portata a confrontarsi con luoghi antichi e un tempo destinati al culto e al sacro, come è stata l’elaborazione della creazione artistica e poi la sua realizzazione?

Per cominciare ho passato molto tempo nelle due chiese, semplicemente guardando e assorbendo le forme, le linee e i colori dell’architettura, ma anche l’atmosfera. Gli spazi sacri hanno storie specifiche e richiedono calma e rispetto. Ho capito fin dall’inizio che volevo che il mio lavoro rispondesse a ciò che già esisteva, non che dominasse o commentasse, ma che si ponesse in armonia e in silenziosa coesistenza con la struttura originaria e restaurata e con la storia degli edifici. San Rocco fu costruito per ringraziare Dio della protezione dalla peste, dunque la nozione di “offerta” è diventata parte integrante della mia risposta, mentre in San Michele ho avuto subito un’idea di ciò che potevo fare in uno spazio così grande, con uno schema di colori e motivi già consolidato. Mi piaceva il contrasto tra i due luoghi e desideravo continuare la mia pratica attuale, utilizzando le stesse tecniche e materiali, ma modellati e adattati specificamente per le due chiese

La sua arte è in perfetta connessione con la natura, i colori, i materiali, le fibre, utilizzati sono tutti di origine naturale, spesso provengono dal suo giardino e ottenuti direttamente da processi che lei stessa realizza, come è arrivata a questo metodo personale che la distingue nel panorama artistico internazionale?

Ho sempre coltivato un giardino e realizzato disegni botanici dettagliati delle piante che cresco e amo. Quando ho iniziato a produrre la mia carta a mano ho scoperto che potevo incorporare le piante stesse nella carta fatta a mano, che era in grado di trattenere colori e forme vegetali di cortecce, petali e foglie. In questo modo potevo unire la mia passione per la pianta che stavo disegnando alle sue qualità materiali fisiche. Questa pratica si è poi evoluta ulteriormente quando ho iniziato a produrre carboncini, carbonizzando rami e frutti, così da poter disegnare una pianta con se stessa e su carta fatta da se stessa. Ho imparato a fidarmi del giardino come fonte di idee e risorse: vado lì per riordinare o raccogliere foglie e rami caduti, che forniscono le forme e i materiali di cui ho bisogno per proseguire in studio. Ad esempio, la forma dell’opera Breathing in San Rocco è stata suggerita da rami intrecciati e incrociati che sono poi diventati uno stampo.

Nella Cappella all’interno della Chiesa vecchia di San Michele abbiamo una summa della sua produzione: pittura, scultura, objet trouvé, come queste opere si rapportano con l’ambiente che le ospitano e con il territorio di Crespina?

La scala di San Michele ha determinato le dimensioni e la costruzione dei dipinti da collocare nei due grandi archi. Allo stesso modo, la loro palette cromatica è stata ispirata dai colori rosa, crema e ocra dell’interno affrescato. Volevo anche inserire negli stessi dipinti elementi della natura circostante, quindi ho raccolto foglie e rami per realizzare carboncino per le linee più scure e argilla accanto alla chiesa per creare i colori della terra. Durante la mia ricerca sulla figura dell’Arcangelo Michele ho scoperto che la festa di San Michele, il 29 settembre, segna la fine del raccolto e l’inizio dell’autunno: da qui la mia scelta di zolle di terra che trattengono ancora steli di paglia del raccolto, e di piccoli oggetti realizzati in carta di paglia.

L’esposizione a San Rocco è un viaggio sensoriale che invita il visitatore alla riflessione e alla meditazione, anche se per pochi minuti, come è nata l’idea per questo spazio?

L’idea dell’“offerta” è stata il punto di partenza per San Rocco. Volevo creare uno spazio in cui le persone potessero entrare, fermarsi e rimanere in silenzio per alcuni minuti. Stavo disegnando rami di fico e producendo carta di fico in studio, e ho iniziato a pensare a una forma che potesse collocarsi dietro l’altare e portare con sé il significato e la simbologia di quella posizione così sacra. La mandorla che racchiude un cuore al suo interno, modellata su un’armatura costruita attorno a una croce, è ciò che è emerso. E presto ne è arrivato anche il titolo: Breathing. A poco a poco si sono aggiunti anche gli altri elementi: la musica (Benson Taylor) e la fragranza (Silvia Madia di Feel Toscana). È stato naturale integrarli per creare uno spazio contemplativo in cui vedere, ascoltare, annusare e respirare danno vita a un luogo di quiete, armonia e riflessione.

In ogni sede della mostra ogni visitatore alla fine del percorso è invitato a prendere una cartolina con il saluto “la pace sia con te”, un invocazione alla pace in questo momento drammatico di conflitti che affliggono il mondo ?

Sì, assolutamente. A causa della storia di San Rocco, ho sempre pensato che il visitatore dovesse portare via con sé qualcosa. La piccola lapide marmorea al centro del pavimento in cotto di San Rocco reca le parole La Pace Sia con Te. Era giusto che facesse parte della mostra e anche che diventasse un messaggio perfetto da portare con sé nel mondo

Sedi : Chiesa vecchia di San Michele Via Silvestro Lega, 1 Crespina (PI), Oratorio di San Rocco Via San Rocco, 4 Crespina.

Orario per le visite: sabato e domenica 10.00-12.00 16.00-18.00 e lunedì 29 settembre o su appuntamento. Finissage : 7 ottobre

Informazioni : odeporicaets@gmail.com, www.charlotteroyleartist.com, odeporica.wordpress.com

