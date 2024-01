Preraffaelliti: mostra sul movimento che rinnovò l’arte inglese

Il Preraffaellismo, il movimento artistico britannico che verso la metà dell’Ottocento trovò la sua ispirazione nell’arte storica italiana e che rinnovò la pittura inglese divenendo un vero e proprio progetto visionario, con un seguito di artisti noti e poco noti e un lungo un periodo di decenni, sarà, documentato da circa 320 opere, in mostra a Forlì, all’interno della Chiesa di San Giacomo e delle grandi sale che costituirono la biblioteca del Convento di San Domenico.

Dal 24 febbraio al 30 giugno 2024 prende il via la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento moderno” che presenta, attraverso un gran numero di dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, il movimento storico la cui produzione si è snodata nel corso di vari decenni.

Per la prima volta unite opere di antichi maestri italiani, artisti britannici e artisti italiani di fine Ottocento ispirati ai pionieri britannici grazie ai prestiti di musei europei, inglesi e italiani, e americani.

La grande esposizione diretta da Gianfranco Brunelli è curata da Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini con la consulenza di Tim Barringer, Stephen Calloway, Charlotte Gere, Véronique Gerard Powell e Paola Refice e l’allestimento è dello studio Lucchi & Biserni di Forlì.

È il settembre del 1848 la data di inizio del movimento Preraffaellita, quando un gruppo di giovani pittori della Gran Bretagna, Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett Millais, lo scultore Thomas Woolner, e successivamente, due critici Frederic George Stephens e William Michael Rossetti, e il pittore James Collinson, fondarono la Confraternita Preraffaellita con lo scopo di contrastare la pittura inglese, considerata in declino per le imposizioni severe della Royal Academy. La loro volontà era quella di ricreare l’arte dei primitivi e quattrocentisti riconosciuta nelle opere realizzate prima di Raffaello Sanzio. Il movimento preraffaellita, permeato di religiosità e misticismo tendeva a recuperare gli ideali cavallereschi medioevali e idealizzare la figura femminile con particolare riferimento all’arte italiana. I Preraffaelliti rivoluzionarono l’arte inglese vittoriana attingendo ad elementi storici italiani prodotti in periodi diversi dall’arte gotica veneziana, a Cimabue, a Giotto, da Botticelli a Michelangelo fino a Veronese e Tiziano. Fu con l’intervento di John Ruskin che i preraffaelliti diventarono di interesse pubblico influenzando gran parte della pittura europea e determinarono la stagione del simbolismo.

Il percorso espositivo si articola in sezioni che considerano questo periodo artistico nelle varie declinazioni stilistiche con opere di artisti britannici talvolta poco noti insieme ad importanti protagonisti del movimento.

La mostra, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, è accompagnata da un catalogo pubblicato da Dario Cimorelli Editore, con saggi e articoli dei curatori e contributi dei co-curatori ospiti.

Preraffaelliti. Rinascimento moderno

24 Febbraio – 30 Giugno 2024

Forlì, Musei San Domenico

www.mostremuseisandomenico.it



In foto: Dante Gabriel Rossetti, La vedova romana, 1874, olio su tela

Museo de Arte de Ponce / The Luis A. Ferré foundation, Inc.