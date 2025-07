I Leoni di Sicilia: l’emozione della danza nel racconto di Stefania Auci

Tappa molto interessante quella proposta dal Florence Dance Festival in corso di svolgimento nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella. FloDance, la compagnia residente del Festival diretta da Marga Nativo, ha presentato uno spettacolo ispirato al romanzo “I Leoni di Sicilia” di Stefania Auci.



Una narrazione secondo il concetto del balletto dell’800, ma il linguaggio è quello della danza contemporanea, che esalta la capacità del danzatore di trasmettere emozioni e sentimenti . Qui la musica è fondamentale per creare contesto e dinamica psicologica: l’integrazione di suono e movimento diventa essenziale, come nel balletto classico dove però il rigido canone tecnico tiene lo spettatore più distante, meno coinvolto se non dai principi estetici dell’arte coreutica.



“La Sicilia dei fratelli Florio – l’inizio”, presentato in prima assoluta con la regia e la coreografia di Marga Nativo e le musiche originali di Francesco Giubasso, ha raggiunto questo equilibrio: il racconto in danza si sviluppa in una trama sonora composita che crea un effetto artistico compiuto.



Tutto ciò grazie ovviamente anche all’opera di Stefania Auci, alla quale è stato conferito il premio Mercurio Volante dedicato all’arte e alla cultura della danza. Il suo romanzo che è stato più di cento settimane in classifica ed è stato tradotto in 42 paesi e che racconta le vicende della famiglia Florio (i fratelli Paolo e Ignazio, Giuseppina moglie di Paolo e il figlio Vincenzo) sbarcata a Palermo da Bagnara Calabra, che riesce a esprimere (con ambizione, talento, sofferenza e visione) una capacità imprenditoriale che ancora oggi fa da modello non solo per il Mezzogiorno. “I diversi linguaggi artistici mi hanno permesso di cogliere prospettive nuove nella mia narrazione”, ha detto la scrittrice ricevendo il premio giunto alla quattordicesima edizione.



Lo spettacolo si articola in quattro quadri: l’arrivo in Sicilia della famiglia Florio nel 1799, anni che annunciano grandi rivolgimenti; la ricchezza raggiunta grazie al commercio delle spezie e all’intuizione di avviare la produzione del tonno in scatola, una rivoluzione nelle abitudini alimentari; le tonnare, un progetto rivoluzionario che mette in crisi la stabilità economica dell’azienda; la morte prematura di Paolo e l’amore fra la moglie Giuseppina e il fratello Ignazio che viene represso per rispettare valori familiari e convenzioni sociali.



Le coreografie di Marga Nativo si sviluppano su piani diversi, quello del racconto e quello psicologico che mette in scena le dinamiche profonde fra i componenti della famiglia: amore, gelosia, contrasti e ambizioni, ma sono anche queste dinamiche il motore del grande successo dell’impresa. Da una parte il contesto sociale con le contraddizioni insite nel nascente sistema capitalistico e le difficoltà dei nuovi arrivati nel farsi accettare dai siciliani legati a tradizioni e valori antichi, quelli che hanno portato alla fine della Repubblica di Napoli. Dall’altra la risposta innovativa alle sfide degli straordinari protagonisti.

La formula del successo, che è anche quella dello spettacolo.