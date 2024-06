I labirinti della mente e le illusioni perdute nel teatro-danza di Peeping Tom

La suggestione di “Dyptich: The missing door/the lost room”, lo spettacolo della superpremiata compagnia belga di teatro-danza Peeping Tom, comincia dall’immagine del cartellone: un amore e psiche, dove le ali di Eros sono le due braccia piegate e alzate della donna e Psiche è un poveraccio smarrito che ha perso il controllo della mente e delle pulsioni.

Già, amore e psiche, i due motori che travolgono qualunque tentativo di dare un senso lineare al percorso dell’esistenza e ne fanno un enorme pasticcio di esperienze passate, speranze deluse, vane illusioni di futuro continuamente rovesciate dalle continue intromissioni e interruzioni. La vita è davvero” il racconto di un idiota fatto di rumore e di vento, che non significa nulla’’?

No, per Gabriela Carrizo e Franck Chartier, fondatori della compagnia, è molto di più. E’ un’esperienza dove non esistono né tempo né spazio, dove si svolge una battaglia titanica fra volontà e rappresentazione, fra desiderio ossessivo di ordine e pulizia, continuamente frustrato, ed esplosione di emozioni e sentimenti fuori controllo. Ciascuno mette alla prova l’altro e tutti insieme si abbandonano alla vertigine del precipizio, salvo poi tentare di risalire. Non vi sarà riposo, Sisifo è tornato. Ma qui, forse, sta la grandezza del vivere.

Questo ci fanno vedere Carrizo e Chartier nello spettacolo che ha inaugurato l’edizione 2024 del Florence Dance Performing Arts Festival, la rassegna diretta da Marga Nativo e Keith Ferrone, nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella. La pace del grande spazio conventuale violata da due set cinematografici in successione, secondo il concetto del Peeping Tom (Tom che sbircia, ruba l’intimità) che crea una separazione fra l’azione dei performer e il pubblico.

Un grande riflettore cinematografico produce un distacco meta-semantico: l’occhio dello spettatore viene aiutato a entrare nelle parti più intime e segrete, negli spazi, che si aprono e si nascondono, compaiono e spariscono, come i labirinti di Psiche e le trappole di Amore. La prima scenografia (la porta perduta) è come la sala di una grande nave sulla quale si affacciano tante porte, ma attenzione a quello che succede se si aprono , perché l’esterno è fatto di violenza, di rapporti di potere, di maschi prepotenti, della furia degli elementi.

La seconda scenografia (la stanza perduta) ci porta in una camera da letto. E’ soprattutto qui che precipitano, come fantasmi inafferrabili, le esperienze passate, i desideri , le illusioni. Il tempo si unifica, lo spazio detta la legge dell’amore fisico fatto di potere e passione, impulsi e repulsioni. Alla fine vince lei, l’interprete che percorre passiva e sofferente tutti i diversi momenti dell’azione scenica: “Non sono stata abbastanza per te”, scrive in una lettera di addio e se ne va.

Anche il paesaggio sonoro corrisponde all’approccio cinematografico dei coreografi con effetti sonori (un vetro in frantumi, uno sbattere di porte, rumori cigolanti e stridenti) alternati a frammenti di musica classica, per quei pochi momenti di pausa nella baraonda dello spirito.

Nel Grande Chiostro si è visto quanto di meglio è possibile oggi nel teatro-danza con eccezionali danzatori-attori-acrobati, capaci di adattare la perfezione tecnica al registro comico-drammatico che percorre tutta la composizione. “Il danzatore è pensiero e gesto e nel nostro caso ha a che fare anche con l’invisibile , cioè con l’inconscio”, ha spiegato Gabriela Carrizo a Repubblica.

Foto di Virginia Rota