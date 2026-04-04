I giovani e il corpo: perché ascoltare le loro attese e i loro sentimenti

Dal Teatro Bolognini di Pistoia, esteso attraverso una diretta streaming a molte scuole superiori del nostro Paese, Marco Rovelli, docente, scrittore e musicista si è rivolto ai giovani con la lezione Il corpo desidera, il corpo parla, il corpo sa, ispirata dal suo ultimo libro (pubblicato da Laterza Editore) tenendo la seconda delle lezioni preparatorie al Festival dell’antropologia contemporanea.

La pienezza del prossimo tema trattato dalla XVII edizione dei Dialoghi di Pistoia – ilFestival di antropologia del contemporaneo promosso da Fondazione Caript e da Comune di Pistoia, in programma nella città toscana dal 22 al 24 maggio prossimi – è stata rappresentata nella sua totale attualità da Marco Rovelli, lo scrittore, musicista e docente di filosofia e storia che la mattina del 18 marzo ha tenuto la seconda lezione di avvicinamento all’evento. Tema dei Dialoghi 2026 è Corpi in divenire. Mappe, sfide e confini dell’umano, che senza dubbio suscita molti interrogativi, a cominciare dalla domanda su cosa “è” il corpo. Marco Rovelli indica un primo percorso di discussione spostando l’attenzione su ciò che il corpo “può”, dal momento che rivela molto di noi, ci racconta nei punti di forza e ancor di più nelle fragilità che ci contraddistinguono: a patto che ci mettiamo nella condizione di ascoltarla.

Ognuno ha un corpo anatomico, ma allo stesso tempo ciascuno è un corpo vissuto, cioè intessuto di una trama di desideri, significati, intenzioni… che vengono anche da lontano, attraverso la cultura che ci caratterizza e che diviene il modo per ciascuno di essere nel mondo, in un mondo specifico risultante dall’interazione di relazioni. Ogni corpo parla, trasmette espressioni che lo rappresentano, esprime un senso manifesto della cultura che lo scrive, e dove la psiche è un tutt’uno con la carne, sono intessute insieme nel mondo, espressioni corporee che si impossessano dell’anatomia fisica per manifestare un dolore che alberga nello spirito attraverso i disturbi della conversione, mutevoli col mutare della società di cui sono naturale rappresentazione di sofferenza, di un disagio che si esprime attraverso sintomi fisici ma che riguardano una difficoltà dell’anima: perché?

Partendo dagli studi di Freud sull’isteria, si comprende come un corpo pulsionale con naturalezza percepisce desideri, che sono però non sempre assecondabili in quanto condizionati da una struttura sociale sessuofobica e patriarcale che, attraverso la negazione della corporeità la trasforma, generando una lesione psichica: la persona non riconosce il proprio “sé” ma le aspettative di altri hanno su di lei.

Quindi, cosa “può” il corpo? La risposta va trovata negli strumenti di cui disponiamo nella nostra cultura, in quel tessuto di fili che ne compongono la trama e che condizionano l’immagine narcisistica che abbiamo di noi: giudice inflessibile il nostro sguardo, vediamo noi stessi per ciò che siamo. E non sempre accettiamo.

Il corpo è relazione, l’epigenetica e le neuroscienze raccontano che il corpo anatomico è davvero scritto dalle relazioni che abbiamo con altri; invece, nella società in cui viviamo il corpo è sganciato dalla relazione con gli altri e considerato responsabile imprenditore di se stesso, indotto nel farlo da più o meno “occultamente palesati” messaggi di comunicazioni che condizionano l’esaltazione del successo, secondo specifici canoni di valutazione: e se sei chiamato a essere il tuo successo, non rispondendo a dati canoni il tuo fallimento sei te stesso.

L’“essere” è l’“essere visti”, questa società impone la messa in scena continua del sé, con la conseguenza di sradicare il corpo dai desideri della persona per rispondere allo sguardo dell’altro, che giudica secondo canoni prestabiliti, ma se vivo dipendente dall’opinione altrui divento oggetto di vergogna, perché sono sottoposta agli ordini seduttivi del corpo perfetto: a questo tema Rovelli ha dedicato un libro, “Non siamo capolavori. Il disagio e il dissenso degli adolescenti” (Laterza, 2025), per ricordare – soprattutto ai giovani – che la vita è terreno di fallimento, e che il fallimento può diventare ambito di sperimentazione per riconoscere il proprio desiderio, il solo cui dare risposte riconoscendo così valori propri. Rivolgersi ai giovani con l’intenzione di ascoltare le loro attese e sentimenti, avendo ben chiaro che possono soltanto essere diversi da quelli espressi nelle generazioni che li hanno preceduti – perché conseguenti, come detto, a una diversa formazione culturale – può avere conseguenze costruttive per l’intera società.

La condivisione fa capire che la sofferenza attraversa tanti corpi, ma insieme possono arrivare a una elaborazione condivisa di quella sofferenza, per superarla: il corpo parla e la sofferenza lo dimostra, è sofferenza che nasce quando c’è cambiamento per dare un nuovo significato al proprio corpo, per costruire un nuovo sapere del corpo, che non può che implicare la propria singolarità, i propri desideri, la propria storia.

L’intento finale del sentire la propria storia, deve sfociare in un consenso comune in cui si riconosce il diritto al dissenso, alla manifestazione del “disaccordo” con il mondo, ma che ha l’intenzione di trovare “accordi” che mettono in condizione di ristabilire un ritmo che è anche verità carnale, è accettare di liberare il proprio sé, libero da giudizi e posto in relazione paritaria con l’altro.

Fra i ragazzi adolescenti (fino ad arrivare al suicidio come gesto cui ricorrono con sempre maggiore frequenza, nella convinzione di non essere all’altezza dello standard qualitativo loro richiesto dallo “sguardo” altrui), le manifestazioni di sofferenza del corpo si manifestano principalmente attraverso i disturbi nel comportamento alimentare, l’autolesionismo, attacchi di panico, atteggiamenti fra loro diversi, ma che trovano la comune origine nella sconnessione con l’altro, sono “patologie del desiderio” per la mancanza di relazione con l’altro: da qui scaturisce la sofferenza. Soffrendo il corpo parla, ma è allo stesso tempo portatore di risposte: il corpo va ascoltato e non negato, accettando le “sfide” che lancia senza il timore di essere imperfetti, crescere significa sperimentare forme di vita diverse per provare se stessi e il proprio desiderio.

Un invito in tal senso si è potuto cogliere anche nei saluti istituzionali che hanno preceduto la lectio di Marco Rovelli: il Presidente della Fondazione Caript ha ricordato che i Dialoghi sono una sospensione del tempo ordinario, per prenderci a cuore temi per l’umanità che vuol guardare con speranza al futuro; secondo la Sindaco f.f. Anna Maria Celesti ha il tema “corpo” è quello che meglio si addice a ragazzi giovani che iniziano un percorso personale di riflessione e scelta, un percorso che riguarda l’umano che mai come in questo momento ha bisogno di fare profonda considerazione sul suo essere.

Concludendo i saluti, la Direttrice del Festival Giulia Cogoli ha ringraziato 50 giovani in platea, che già si sono iscritti per svolgere il servizio volontario durante la manifestazione, ricordando che l’esperienza – inserita in programma di formazione scuola lavoro – è culturale ma anche momento di condivisione con un pubblico che arriva da tutte le parti d’Italia per ascoltare sul tema del corpo umano.