I 50 anni del Cicognini: l’importanza della formazione classica

Prato – Era il 1974 quando l’edificio di via Baldanzi a Prato con le sue aule moderne e funzionali accolse, ad anno scolastico già iniziato, studenti e professori del Convitto Cicognini di Prato, insieme all’intero archivio storico,il museo di fisica e scienze naturali, e la biblioteca con i suoi antichi volumi. Per ricordare quella data il dirigente scolastico Mario Di Carlo insieme agli insegnanti ha deciso di organizzare oggi venerdì 29 novembre una serata speciale dal titolo “Ritorno al Classico”,con, in apertura,una conferenza per discutere dell’importanza del liceo classico di ieri e di oggi e per celebrare il 50° del Liceo Rodari. A seguire l”Edipo re di Sofocle“, una prova aperta con un gruppo di studenti che partecipano al progetto sul teatro antico. E poi tanta musica dal vivo con la band degli studenti di ieri e di oggi.

Un open night dalle 18.00 alle 23.00 aperto a tutti, durante il quale si alterneranno incontri, recite,visite guidate. Tra gli ospiti relatori in qualità di ex allievi parteciperanno l’ingegnere Federico Mazzoni presidente ACI Prato, Matteo Biffoni già sindaco di Prato, lo scrittore Gigi Paoli, il ricercatore David Fiesoli. A tutti e in special modo agli studenti che nel luglio del 1974 sostennero per primi l’esame di maturità nella nuova sede, e a quelli, (classe 1960), che conclusero il primo ciclo di studi liceali, è toccato anche il compito di dar vita ad un video-selfie,curato dagli studenti del Liceo Rodari,per promuovere la validità delle materie classiche unitamente a un loro personale ricordo scolastico. Ne parliamo con Di Carlo al quale chiediamo perché è importante sottolineare questo anniversario.

“Sostanzialmente l’evento si sviluppa in due momenti: quello dovuto al fatto che tutte le scuole fanno l’orientamento per i ragazzi provenienti dalle scuole medie. Ed è caduto all’occhio che il Classico Cicognini Rodari quest’anno compie il cinquantesimo da quando è stato spostato dal Convitto di Piazza del Collegio nella sede di via Baldanzi. Fu l’Ente locale che fece nascere il Classico a Prato, perché non essendoci ancora una sede fisica, cresceva all’interno del Convitto. E quando nel 1974 vennero trovati i locali in via Baldanzi tutta la sua attività all’interno di quel plesso venne spostata e oggi ,a distanza di cinquant’anni ci sembra giusto ricordarlo”.

Lei ha al suo attivo 15 anni di dirigenza scolastica in questo Istituto, cosa ci può dire sui ragazzi che lo frequentano?

“I giovani di oggi rispetto al passato sono completamente diversi. Ogni cinque anni c’è un ricambio totale. Sono 26 anni che faccio il Dirigente Scolastico e quarantasei che sono nella scuola. Molti dei miei studenti di quarantasei anni fa si sono affermati in diversi ambiti professionali, tanti altri sono diventati docenti e non pochi sono nella mia scuola”.

Lo studio delle materie classiche e in particolare del latino e greco affascina ancora i ragazzi di oggi?

“Chi sceglie il classico generalmente è consapevole della scelta anche per un background sociale,ma non solo, e che lo porta a individuare questo tipo di studi, per affermarsi nella società in diversi ambiti: medico,ingegneristico, legale,artistico o letterario”.

Dunque un percorso di studi che lei consiglierebbe?

“Qualsiasi scuola nell’ambito dei licei, fatta in modo corretto senza che ci siano disturbi esterni che possono non far svolgere una regolare attività didattica, unita alla volontà dello studente di applicarsi e studiare, offrono una buona preparazione per poi affrontare, volendo,qualsiasi università. È chiaro che il Classico non è un liceo “normale” ma uno dove si sperimentano ragionamenti, metodologie, che un altro liceo non offre. Nel liceo classico si impara la procedura induttiva e deduttiva che consentono agli studenti di ragionare diversamente,di avere cioè una marcia in più rispetto a chi frequenta ad esempio lo scientifico o altri licei”.

In un’epoca in cui l’A.I. è ormai entrata nelle nostre vite ha ancora senso studiare il latino e il greco?

“Uno schema binario di un computer o software l’ha costruito l’intelligenza umana per poter avere delle risposte veloci. Ma queste sono state elaborate dall’uomo ovvero dall’intelligenza umana. L’A.I. ha ed avrà sempre bisogno di quella umana che non è semplicistica. In tal senso lo studio del greco e del latino fa la differenza”.

Cosa si sente di dire a chi afferma che il Liceo Classico non va abolito ma cambiato?

“Il liceo classico va aggiornato semmai. Cioè aggiungere qualche materia legate a quelle scientifiche-matematiche, per ampliare quel percorso formativo nel quale i ragazzi studiano solo le lingue cosiddette “morte”, ma che in realtà permettono di ragionare diversamente rispetto agli altri e dunque sono più vive che mai”.

In foto Mario Di Carlo