29 Novembre 2025

I 120 anni della Villa Romana di Firenze celebrati alla Casa di Goethe di Roma
Other Forms of Sensing: conferenza, presentazioni e performance dei borsisti
Piero Meucci
2 minuti di lettura
Other Forms of Sensing – 2
Firenze – Other Forms of Sensing invita il pubblico ad avvicinarsi ai 120 anni di storia di Villa Romana come a una plurifonia piuttosto che a una cronologia lineare. Ispirata alle Römische Elegien di Goethe, in cui l’elegia è una forma metrica usata per amplificare l‘attenzione sensoriale piuttosto che per elaborare tristemente il passare delle cose, la serata invita a sintonizzarsi con gli echi, i sussurri, le risonanze e i gesti sottili che plasmano la vita di un’istituzione.

La discussione che approfondisce la storia dei centoventi anni di Villa Romana è preceduta dalla presentazione delle opere dei borsisti attualmente presenti a Villa Romana.Il programma si apre con la performance itinerante Il Viaggiatore di Raul Walch, che guida i partecipanti da Piazza del Popolo alla Casa di Goethe e mette in connessione i movimenti della città con la casa di artisti. Alla Casa di Goethe si incontra l‘installazione e performance Waiting for Goethe: delivered di Sajan Mani, che riflette su storie di lingue e migrazione. Tocando Luz di Chaveli Sifre trasforma lo spazio in un’esperienza sensoriale di tatto e luce, mentre con The Texture Elia Nurvista riflette su questioni di politiche estrattiviste attorno al cibo e al lavoro.

Tutti questi contributi elaborano considerazioni su forme materiali di percezione. Insieme, i gesti invitano il pubblico a percepire Villa Romana attraverso il movimento, il tatto, il linguaggio e la materia, e a immaginare i molteplici futuri che i suoi mondi sensoriali rendono possibili.

Programma:

18:00 – Performance itinerante di Raul Walch
Da Piazza del Popolo alla Casa di Goethe

18:20 – Performance di Sajan Mani
Casa di Goethe, Museo (1° piano)

18:40 – Performance di Chaveli Sifre
Casa di Goethe, Biblioteca (2° piano)

19:00 – Conferenza sulla storia e l’attualità di Villa Romana
Con Elena Agudio (direttrice Villa Romana) e Mistura Allison (curatrice e coordinatrice progetti Villa Romana)
Modera Gregor H. Lersch (direttore Casa di Goethe) 

18:00 – 20:00 – Presentazione delle opere di Sajan Mani, Elia Nurvista, Chaveli Sifre e Raul Walch. Il Museo Casa di Goethe resterà aperto.


Evento in lingua inglese. Ingresso libero.

