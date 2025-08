Hiroshima: la storia di Yamaguchi sopravvissuto alla catastrofe

La mattina di lunedì 6 agosto 1945, ottant’anni fa, mentre a New York era ancora la sera di domenica, la prima bomba atomica veniva sganciata dall’aeronautica militare statunitense sulla città di Hiroshima. In quei medesimi giorni, a Londra, le potenze alleate erano riunite per firmare l’atto costitutivo del Tribunale militare internazionale, destinato a giudicare i crimini di guerra dei vertici nazisti. L’8 agosto 1945, il cosiddetto Accordo di Londra fu sottoscritto e, con esso, nacque formalmente il Tribunale di Norimberga. Il giorno successivo, il 9 agosto, un secondo ordigno nucleare, Fat Man, devastò la città di Nagasaki.

Molto è stato scritto sulle due bombe atomiche, le prime — e finora le uniche — a essere impiegate in un teatro di guerra. Ma quella che racconto qui è una storia minore, marginale forse, e per questo ancora più bruciante. È la storia dell’ingegnere navale giapponese Tsutomu Yamaguchi. Una vicenda al limite dell’incredibile e che sfida ogni logica: Yamaguchi è l’unica persona ufficialmente riconosciuta come sopravvissuta a entrambe le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki nell’agosto del 1945.

Il 6 agosto, Yamaguchi, ventinovenne, si trovava a Hiroshima per conto della Mitsubishi Heavy Industries. Alle 8,15 del mattino, la bomba Little Boy esplose a poca distanza da lui. L’onda d’urto lo scaraventò a terra, compromettendogli l’udito e provocandogli gravi ustioni. Nonostante l’inferno che lo circondava, riuscì a trovare riparo in un rifugio antiaereo, dove trascorse la notte tra feriti agonizzanti e cadaveri.

Il giorno seguente, con le poche forze rimaste, decise di tornare a casa. Non a Nagasaki, ma nella sua periferia. Riuscì a salire su un treno danneggiato e, dopo un viaggio estenuante, raggiunse la sua famiglia l’8 agosto.

La mattina del 9 agosto, nonostante le ferite e l’estrema debolezza, si presentò ugualmente negli uffici della Mitsubishi per riferire sull’accaduto a Hiroshima. Mentre raccontava al suo superiore la scena di devastazione cui aveva assistito, un secondo lampo squarciò il cielo. La bomba Fat Man era esplosa a circa tre chilometri dall’edificio in cui si trovava. Ancora una volta, Yamaguchi fu sbalzato a terra. Ancora una volta, sopravvisse.

Nei giorni successivi, aiutò i feriti, cercò cibo per i suoi cari, sopravvivendo tra le rovine. Le ferite, le ustioni e le conseguenze delle radiazioni non lo lasciarono mai. Per decenni, la sua incredibile storia rimase confinata a pochi testimoni. Solo nel 2009 il governo giapponese gli riconobbe ufficialmente lo status di nijū hibakusha — sopravvissuto a due bombardamenti atomici — un riconoscimento che arrivò pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 4 gennaio 2010, a 93 anni.

Ho conosciuto la vicenda di Yamaguchi leggendo l’ultimo romanzo di Marco Malvaldi, Piomba libera tutti. Si ride, nel libro. Ma non su di lui. Perché Tsutomu Yamaguchi è, a suo modo, un testimone narrativo dell’imperativo della pace, un monumento alla necessità del disarmo nucleare.

Il diritto internazionale

Sono molte le critiche rivolte alla teoria del diritto internazionale inteso come semplice autolimitazione dello Stato. Se la si accettasse, si ammetterebbe sì una forma di giuridicità del diritto internazionale, ma solo a patto che resti, in ultima analisi, diritto statale. In questo modo, però, il problema del fondamento dell’obbligatorietà del diritto internazionale – inteso come tale, cioè come diritto sopra e tra gli Stati – rimarrebbe irrisolto.

D’altronde, sarebbe paradossale immaginare tanti diritti internazionali quanti sono gli Stati. E sarebbe ancor più assurdo riconoscere la sovranità di ciascuno Stato e la legittimità delle sue norme senza presupporre un diritto superiore cui tutti gli Stati siano egualmente soggetti. Da qui, torniamo alla storia. Alle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki ottant’anni fa.

Le domande restano le stesse: fu un male necessario per porre fine al conflitto? Poteva essere evitato? E, col senno di poi, quali sarebbero le implicazioni legali di un atto simile nel diritto internazionale odierno?

Immaginiamo, per assurdo, che nel 2025 gli Stati Uniti decidessero di lanciare due bombe nucleari su altrettante città nemiche. Le conseguenze legali, oggi, sarebbero inequivocabili. Un simile atto violerebbe in modo gravissimo i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario (DIU).

Il DIU, codificato nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977, si fonda su tre pilastri: distinzione (è vietato colpire civili e beni civili); proporzionalità (non si può compiere un attacco se le perdite civili previste sono eccessive rispetto al vantaggio militare atteso); precauzione (occorre fare tutto il possibile per evitare, o almeno ridurre, i danni ai civili).

L’uso di un’arma nucleare in un’area urbana violerebbe tutti e tre questi principi. Per sua natura, un ordigno atomico non distingue tra civili e combattenti; i suoi effetti, immediati e a lungo termine, rendono impossibile ogni forma di selettività. L’attacco su una città – anche in presenza di obiettivi militari – sarebbe dunque considerato indiscriminato, e quindi illegale.

Quanto alla proporzionalità, non esiste vantaggio militare che possa bilanciare la distruzione totale di una città e la morte di centinaia di migliaia di persone. Nessuna finalità bellica giustifica una simile catastrofe. E nemmeno il principio di precauzione potrebbe trovare applicazione: non esistono strumenti in grado di contenere le conseguenze di un’esplosione nucleare.

Alla luce di ciò, un attacco simile nel 2025 non solo verrebbe condannato dalla comunità internazionale, ma configurerebbe crimini di guerra e contro l’umanità. I responsabili – politici e militari – risponderebbero davanti alla Corte penale internazionale per omicidio, sterminio e attacchi indiscriminati contro la popolazione civile. La dottrina della “responsabilità di comando” investirebbe l’intera catena gerarchica, dal capo di Stato ai generali sul campo.

Nel 1945, quel diritto internazionale non esisteva ancora. O, meglio, esisteva in embrione, come aspirazione più che come vincolo. È nato proprio sulle ceneri di Hiroshima e Nagasaki, come reazione giuridica all’orrore, come sforzo per trasformare la potenza distruttiva della guerra in norma condivisa.

Per questo, ricordare Hiroshima e Nagasaki non è solo commemorazione. È un monito, giuridico e morale, a non tornare mai più indietro.