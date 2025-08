Hiroshima: la memoria si fa urgente nel mondo dell’atomica che ritorna

Alle 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, la prima bomba atomica sganciata su una città nella storia dell’umanità distrusse Hiroshima. Morirono circa 70.000 persone all’istante; altre decine di migliaia nei giorni e negli anni successivi. Oggi, 6 agosto 2025, alle 8:15 ora locale (01:15 italiane), la città ha commemorato l’80º anniversario dell’attacco con una cerimonia silenziosa e solenne al Parco della Pace.

“Questi eventi ci ricordano l’urgenza del disarmo nucleare globale,” ha dichiarato oggi, 6 agosto 2025, il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, nel suo discorso commemorativo. L’intervento è stato accompagnato da un messaggio ufficiale del Segretario Generale dell’ONU António Guterres, letto dalla sottosegretaria Izumi Nakamitsu, in cui si afferma: “Remembering the past is about protecting and building peace today and in the future.”

Alla stessa cerimonia ha preso parte anche l’associazione Nihon Hidankyo, che rappresenta i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki ed è stata insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2024. Nel suo intervento, l’associazione ha lanciato un appello forte: “Non basta commemorare, bisogna cambiare il sistema che rende possibile la bomba.” Entrambe le dichiarazioni sono state pronunciate oggi, nel cuore dell’anniversario, a fronte di un mondo che, ancora una volta, si confronta con la minaccia nucleare.

Il contesto globale rende il messaggio ancora più urgente. Secondo il Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a inizio 2025 erano presenti oltre 12.241 testate nucleari nel mondo, di cui 9.614 operative. Stati Uniti e Russia detengono circa l’87% dell’intero arsenale globale. La Federation of American Scientists stima che gli Stati Uniti possiedano 5.177 testate e la Russia 5.459, con altri sette Paesi (Cina, Francia, Regno Unito, India, Pakistan, Israele, Corea del Nord) a completare la lista delle potenze nucleari.

Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP), entrato in vigore nel 1970 e rinnovato indefinitamente nel 1995, è oggi in profonda difficoltà. L’attacco congiunto USA‑Israele alle infrastrutture nucleari iraniane ha spinto Teheran a valutare l’uscita dal trattato, e altri Paesi del Medio Oriente osservano la situazione con crescente attenzione. Il trattato si avvicina a una scadenza cruciale: nell’anno prossimo, 2026, si terrà la Conferenza di Revisione quinquennale delle Nazioni Unite, che dovrà valutare il rispetto degli impegni presi dalle parti. Diplomazie e analisti si preparano a un confronto acceso: da un lato la richiesta, da parte dei Paesi non nucleari, di progressi concreti nel disarmo; dall’altro, l’inerzia delle potenze armate, accusate di modernizzare i propri arsenali invece di smantellarli. Il rischio, dicono gli esperti, è che il trattato venga percepito come svuotato di significato, con effetti destabilizzanti sull’intero equilibrio globale.

A questo scenario si aggiunge l’evoluzione delle tecnologie. Un’indagine di ieri del Financial Times ha rivelato che una delegazione iraniana ha cercato di acquisire da istituti russi materiali ad alta sensibilità strategica, come il trizio, un isotopo dell’idrogeno usato per potenziare le testate nucleari o per costruire bombe a idrogeno. Il trizio, radioattivo e instabile, è difficile da produrre e indicativo di un’attività nucleare recente. Il suo utilizzo, pur avendo alcune applicazioni civili marginali, è considerato dalla comunità internazionale una linea rossa.

In questo contesto, il ricordo di Hiroshima non è solo un atto di pietà, ma un monito politico, scientifico ed etico. Dopo il 1945, scienziati come Oppenheimer e Szilard denunciarono l’uso dell’atomica e invocarono una governance morale della scienza. Oggi, con la diffusione globale delle conoscenze nucleari, la responsabilità degli scienziati è ancora più urgente: la gestione della tecnologia – o la mancata gestione – può avere conseguenze irreversibili.

Il Segretario Generale dell’ONU, nel suo messaggio di oggi, ha ricordato che “la memoria del passato serve a proteggere e costruire la pace di oggi e di domani.” Anche la Nihon Hidankyo, nel suo appello, ha chiarito che “commemorare non basta se non si rimuovono le strutture che rendono possibile la bomba.”

Silenzi, campane. A Hiroshima oggi si è ricordato il dolore. Ma l’80º anniversario è più che un ricordo. È un allarme che chiede azione. L’atomica non è solo storia. È ancora, oggi, una scelta.