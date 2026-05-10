Hantavirus, sorveglianza sanitaria per una persona a Firenze

Firenze – ll presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni hanno comunicato l’avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria per una cittadina residente a Firenze, individuata come uno dei quattro contatti italiani di una persona recentemente deceduta a causa dell’Hantavirus.

L’allerta è scattata a seguito di una comunicazione ufficiale del Ministero della salute, che ha segnalato il potenziale rischio di esposizione. “Abbiamo immediatamente attivato i protocolli previsti e preso contatto con la donna, attualmente domiciliata a Firenze”, hanno dichiarato Giani e Monni. “La signora è stata posta in regime di quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari a verificare l’eventuale contrazione del virus”.

Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Tuttavia, in via di estrema cautela, la Regione ha disposto il monitoraggio clinico della donna per l’intera durata del periodo di incubazione; il tracciamento dei contatti da lei avuti dal momento del potenziale contagio a oggi; il coordinamento costante con le autorità sanitarie nazionali per seguire l’evoluzione del quadro epidemiologico.

“L’attenzione da parte delle nostre strutture sanitarie è massima – hanno concluso Giani e Monni – sebbene le modalità del contatto suggeriscano un rischio contenuto, non sottovalutiamo alcun elemento e continueremo a informare tempestivamente la cittadinanza su ogni sviluppo”.