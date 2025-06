Guerra Iran-Israele, rischio di un nuovo shock energetico

L’aumento dei carburanti segna in modo tangibile il primo, concreto effetto dell’apertura del nuovo fronte di guerra Iran-Israele, come dimostra il rincaro del prezzo del petrolio arrivato sabato al 13%, anche se i mercati si sono poi riassestati con la cessione di parte di questi guadagni. Senza dubbio per quanto riguarda l’Europa e in particolare il nostro Paese, Unimpresa giudica che se questo meccanismo continuasse, già nelle prossime settimane, l’innalzamento stabile dei prezzi dell’energia rispetto al 2024, porterebbe il sistema italiano a fare i conti con prezzi di produzione notevolmente maggiorati, con possibili ricadute su piccole e medie imprese e sulle economie familiari.

Ma l’ipotesi peggiore è quella che l’escalation della guerra produca l’interruzione del trasporto marittimo che passa dallo Stretto di Hormuz.

Ma qual è il motivo per cui lo Stretto di Hormuz è così importante? Si tratta di un tratto di mare di appena 21 miglia nautiche, come spiega iAlessandro Volpi, storico ed economista dell’Università di Pisa, che però collega il Golfo di Oman al Golfo Persico, ed è solcato da circa 3mila petroliere al mese che trasportano circa 500 milioni di barili di petrolio, ovvero oltre il 30% dell’intero petrolio mondiale.

Lo stretto di Hormuz, oltre ad avere la caratteristiche di mettere in comunicazione svariati e importanti Paesi dell’area, senz’altro protagonisti del mercato petrolifero come , oltre all’Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq, ha anche alcune peculiarità fisiche che lo rendono facilmente controllabile: ad esempio, il fatto che è stretto, tanto che in un punto arriva a toccare i 50 km fra una sponda e l’altra. In altre parole, se l’Iran decidesse di bloccarlo, sarebbe molto semplice per gli ayatollah mettere in atto il loro proposito.

“Anche solo la minaccia di un blocco di Hormuz potrebbe scatenare, come in parte sta avvenendo, un’impennata dei prezzi dei futures sul petrolio, in pratica sulle scommesse al rialzo dei prezzi – dice Volpi – in secondo luogo, un simile rischio potrebbe dar luogo un’analoga impennata degli Etf sul petrolio, i più importanti dei quali sono United States Oil Fund e United States Brent Oil Fund. Questi strumenti – continua Volpi – vengono scambiati su due listini Usa, il Nymex di New York e la piattaforma di Atlanta”. Un piatto ricco davvero, dal momento che è “possibile fare soldi con gli acquisti di azioni delle società petrolifere.”

Ma per capire davvero a chi giova questo nuovo fronte di guerra, è interessante andare a vedere chi se ne sta dietro i future, gli Etf, lo United States Oil Fund e il United States Brent Oil Fund, il Nymex, la piattaforma di Atlanta e le principali società produttrici di petrolio. “Ci sono sempre i grandi fondi e le grandi banche Usa, da BlackRock, a Jp Morgan, a Goldman Sachs”, spiega il professore.

Un dato che mette in evidenza un altro aspetto, ovvero che l’attacco di Israele all’Iran va a pesare in modo allarmante su due pilastri della politica economica americana “il debito federale americano e il dollaro, espressione di una realtà politica che subisce la violenta aggressività israeliana, mentre favorisce le Big Three, il monopolio finanziario in aperto contrasto con Trump, preoccupate solo di governare l’eccessivo rafforzamento dell’oro, da cui potrebbe discendere la riduzione della liquidità per i loro “prodotti”.”, ricorda l’economista.

Senza tacere di un altro rischio, probabile e segnalato da molti osservatori, ovvero la ripresa dell’inflazione in Usa il che condurrebbe, verosimilmente, a un rialzo dei tassi di interesse, al di là dei desiderata di Trump e compagnia. L’aumento dei tassi d’interesse infatti rafforza chi controlla la liquidità americana (e non solo) ovvero le Big Three e grandi banche Usa. Proprio ciò che Trump non voleva.