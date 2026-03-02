Guerra in M.O., Save the Children: le scuole non sono campi di battaglia

“Le scuole non sono campi di battaglia”. È il grido di protesta dí Save the Children, la più grande organizzazione indipendente al mondo per la difesa dei diritti dell’infanzia, presente in circa 110 paesi dalla parte dei bambini per salvare le loro vite e felicità’ tanto sdolcinatamente esaltate quanto crudelmente schiacciate.



Save the Children insorge contro la strage di bambine – si parla di piu’ di cento morte e 90 disperse, comunque i numeri variano ma il succo è ugualmente spietato – fatta dai missili di Trump o dí Netanyahu piovuti in Iran, il nuovo fronte del mondo in guerra, sulla scuola Shajaba Tayyiba , vicino a una base delle terribili Guardie della rivoluzione cui si dice fossero destinate.



Niente sirene, niente avvisi ai genitori di tenere i bambini a casa. Sfugge la direzione della morte da dare. Ups, abbiamo sbagliato, volevamo colpire un poco più in là. Il risultato e’che al posto di una vita ancora da vivere, dei giochi e le risate, resta solo un mucchietto di zaini muti. Ma tanto bambina più o bambina meno. Come i bambini gazawi morti sotto ai bombardamenti, amputati e condannati a una vita essa stessa amputata, senza più genitori, privati della vita o di ciò che nella vita è essenziale, o, adesso quando nessuno se ne occupa proprio più neanche a parole, morti di freddo o di fame o di sporcizia o di mancanza di medici e di medicine.



Come i bambini ucraini, come quelli dei bambini di tutte, le tante, troppe, guerre che sì fanno in questo nostro attuale un mondo di paura e incertezza. Loro, i bambini, non c’entrano ma sono quelli che pagano il prezzo e Save the Children lancia il suo appello: non lì toccate.



L’Iran e’ l’ultima scintilla: “ Le scuole non sono campi di battaglia”. Scatta il centomillesimo appello di ammonimento lanciato dall’Organizzazione nata per proteggere i bambini. “E’ prioritaria la protezione dei minori mentre si intensificano le violenze nella regione”, interviene Save the Children che dichiara di “chiedere con urgenza a tutte le parti coinvolte nelle violenze in Iran e nella regione, di ridurre immediatamente le tensioni e di rispettare il diritto internazionale”.



L’Organizzazione rivendica “ protezione per tutti i bambini e per le infrastrutture civili, in particolare scuole e ospedali”. Ricorda di “stare lottando da oltre 100 anni per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro”. Sottolinea “l’urgenza di un’immediata cessazione delle ostilità per ridurre i rischi sulla vita e sul benessere dei minori”.

E comunque, finché ci sarà guerra, “tutte le parti coinvolte devono rispettare i propri obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale dei diritti umani, garantendo che civili e le infrastrutture civili – comprese scuole e ospedali – siano protette dagli attacchi. L’uso di armi esplosive in aree densamente popolate implica il rischio di danni gravissimi alla popolazione civile, in particolare ai bambini e alle bambine, e deve essere evitato ad ogni costo”.



La realtà non è delle migliori ma perlomeno proteggiamo un’ infanzia che ne ha già viste troppe. E, a proposito dell’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran, “siamo sull’orlo di una guerra devastante che sta già producendo conseguenze orrende sui bambini e le loro famiglie. I bambini non dovrebbero mai essere coinvolti nei combattimenti e le loro case, scuole e comunità non possono diventare campi di battaglia. Le guerre hanno delle regole. I bambini e le scuole devono restare fuori dal conflitto”, dichiara Inger Ashing, ceo di Save the Children International.



Ashing prosegue: “Save the Children condanna con la massima fermezza gli attacchi contro scuole e altre infrastrutture civili e chiede il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione della popolazione e delle infrastrutture civili dagli attacchi. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e il mondo non può restare a guardare mentre vengono uccisi o feriti. Quando le ostilità si intensificano, i bambini e le bambine sono sempre i primi a soffrire: rischiano lo sfollamento, l’interruzione dell’istruzione, la perdita dell’accesso a cure sanitarie e servizi di protezione essenziali o, peggio ancora, di essere feriti o uccisi o di perdere i propri cari”.



La conclusione è che “occorre fare ogni sforzo possibile per prevenire un’ulteriore escalation di violenze e garantire la sicurezza dei bambini. Save the Children chiede a tutte le parti coinvolte nella violenza in Iran e nella regione che riducano immediatamente le tensioni e rispettino i loro obblighi come previsto dal diritto internazionale. I civili – in particolare i bambini – devono essere protetti in ogni momento”.