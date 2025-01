Guerra delle vetrofanie, Destra e Scmidt: “Inaccettabile passare da 10 a 400 euro”

Firenze – Indossando magliette con la scritta “Buona vetrofania che dopo le feste il PD si porta via”, i consiglieri del centrodestra e della Lista Civica Schmidt hanno inscenato una protesta durante il Consiglio comunale di questa mattina.

“Presenteremo una mozione – hanno dichiarato gli esponenti di Fratelli d’Italia, Lista Schmidt, Lega e Forza Italia – per chiedere che sia revocata la delibera 558 2024 che abolisce le vetrofanie per il parcheggio in tutte le Zcs al costo di 10 euro l’anno e introduce il nuovo sistema pensato dalla giunta Funaro che, oltre ad essere un provvedimento confuso e mal congegnato, porta la spesa da 10 a 400 euro per parcheggiare in tutte le aree. Un aggravio inaccettabile per le tasche dei fiorentini che, per i più svariati motivi (di lavoro, familiari, ecc.) necessitano di poter parcheggiare la propria auto fuori dalla Zcs di appartenenza.

Lo scudo verde ci è stato garantito che sarà gratuito. Ma sulle vetrofanie non è stato utilizzato lo stesso principio: bensì è divenuta una vera gabella per i fiorentini che devono spostarsi da un quartiere all’altro.

Revochiamo questa delibera e poi riscriviamo un nuovo disciplinare per la sosta.

Non abbiamo potuto presentare oggi l’atto durante la seduta perché mancava, come prescrive il regolamento, l’assenso dei capigruppo di maggioranza. Ma non ci fermeremo in questa battaglia”.

In foto la protesta odierna dell’opposizione di destra