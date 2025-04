Guerra delle Grucce, il controllo della logistica sul piatto delle Triadi

E’ stato uno dei primi in Italia a segnalarla, sulle tracce di un libro antesignano per quanto riguarda la presenza (e l’influenza) della mafia cinese sul territorio nazionale, “Mafia cinese o Made in China?” di Sara Pezzuolo e Giovanni Manfrellotti, con la prefazione di Piero Suchan . Nell’impazzare della Guerra delle Grucce, che da Prato in una sanguinosa scia si snoda in Italia fino a Roma, ma, come spiega Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto e consulente per le mafie straniere della Commissione Parlamentare Antimafia, investe un conflitto criminale internazionale, ci rivolgiamo a lui per capire da dove deriva e come muove i primi passi una faida che ancora non è stata messa del tutto in chiaro dalle indagini che ormai da anni si sono sviluppate sulla vicenda.

Quando ha cominciato ad analizzare la questione della Guerra delle Grucce?

“Tracce della “Guerra delle Grucce” erano già evidenti nel 2014. Si tratta di una guerra che, seppure emersa a Prato, ha senz’altro risvolti internazionali. Intanto precisiamo: la guerra delle grucce si chiama così perché riguarda fisicamente le grucce utilizzate dai pronto moda, “giro” che vale di per sé 100 milioni circa. Negli anni tuttavia il conflitto si è allargato alla logistica, in quanto chi controlla le grucce controlla anche questo importantissimo settore, vale a dire, trasporti, capannoni, ecc. Quindi il volume di “affari” va ben al di là dei cento milioni citati. Possiamo parlare di mafia cinese nel territorio sia a livello giuridico, dal momento che c’è stata la famosa sentenza del 2001, che per la prima volta nella storia nazionale ha visto comminare una condanna per mafia a un’organizzazione non italiana, sia a livello sociale”

Quanto può valere l’analisi sociale nell’individuazione delle mafie?

“Intanto diciamo che gli analisti non hanno l’obbligo giuridico di aspettare le sentenze per parlare di organizzazioni che possono essere mafiose. Anche per Cosa Nostra il percorso è stato lo stesso. Che Cosa Nostra esistesse si sapeva fin dalla fine dell’ ‘800, ma è nel 1992 abbiamo avuto la conferma giuridica. Gli analisti non hanno l’obbligo di aspettare le sentenze, anzi, è bene che le precedano, con le analisi, per mettere la società in guardia e permetterle di prendere coscienza dei rischi. In questo caso, abbiamo però anche una sentenza che la “certifica”. Quanto alla questione odierna, il territorio di appartenenza della Triade, è una sorta di Triangolo Firenze-Prato- Osmannoro, un’area che ovviamente non riconosce i confini delle province. Le indagini sulla mafia cinese cominciano negli anni ’90. Il riferimento a questo triangolo non deve trarre in inganno, perché è un riferimento territoriale internazionale per le Triadi.

Come funzionano le Triadi?

“Le Triadi hanno una organizzazione verticistica all’interno e allo stesso tempo una strutturazione internazionale. Ogni Triade ha una struttura internazionale con delle “teste” che si trovano in vari Paesi. Una delle teste principali di una Triade è il triangolo citato. A questo punto occorre capire cosa sta succedendo con la Guerra delle grucce. Ci sono più ipotesi da fare. Ritengo un’errore innamorarsi di una tesi, occorre analizzare e mettere insieme gli episodi emergenti. Ad ora, possiamo dire che con ogni probabilità gli interessi di una Triade sono sotto attacco: pestaggi, omicidi, incendi, sono tutti riconducibili allo stesso gruppo”.

Quali potrebbero essere le varie ipotesi?

“Fra le ipotesi, secondo me la più credibile è quella di una guerra fra Triadi. Però non si possono escludere, ad esempio, una scissione all’interno di una stessa Triade, o una scalata al potere da parte di nuovi soggetti rispetto a vertici stabilizzati da tempo. Sono tutti ipotesi che vanno vagliati dagli inquirenti. Per quanto mi riguarda, è importante che questa guerra sia trattata come guerra di mafia. Lo dico perché il territorio ha completamente sottovalutato il problema per svariati anni, ed ora è necessario svegliarsi. Per questo sostengo le richieste del procuratore Luca Tescaroli quando chiede l’apertura di una sezione distaccata della DDA a Prato, e l’adeguamento della normativa sui collaboratori di giustizia stranieri, richiesta dallo stesso Procuratore, sostenuta da alcuni parlamentari fra cui l’on. La Porta”.