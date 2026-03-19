Guerra all’Iran, la Toscana rischia 15mila aziende

Quanto influenza il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, l’economia toscana? Al quesito ha risposto l’Irpet, che ha presentato in questi giorni una serie di dati e analisi per niente rassicuranti, valutando le tensioni che la guerra ha già prodotto sui mercati energetici, ovvero gli aumenti dei prezzi di petrolio, gas ed energia elettrica. Così, assumendo uno scenario di rincaro del 50% del costo dei beni energetici importati per almeno dodici mesi, le stime Irpet indicano un aumento dell’inflazione dell’1% e una riduzione del PIL dello 0,3%.

La ricaduta sulle imprese inciderebbe sui costi di produzione, trasporto e utenze e metterebbe a rischio la redditività di circa 15mila imprese toscane. Sul versante occupazionale, le conseguenze potrebbero coinvolgere oltre 111mila lavoratori, con intensità differenziata tra i settori in base alla rispettiva intensità energetica. Per quanto riguarda le economie famigliari, la ricerca dell’Irpet parla di un aggravio pari a circa 768 euro annui medi per nucleo, circa l’1,7% del reddito familiare, gravando in misura relativamente maggiore sui nuclei con minore disponibilità economica.

Del resto, a quasi tre settimane dall’avvio dell’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran, la capacità di Teheran di costringere le navi commerciali a rallentare o sospendere l’attraversamento dello Stretto di Hormuz, snodo strategico attraverso cui transita una quota rilevante della domanda mondiale di petrolio, alimenta questo scenario allarmante. Fra gli effetti concreti, il prezzo del petrolio greggio Brent per il mercato europeo, espresso in dollari per barile, ha finora registrato un aumento del 53% rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Gli incrementi del prezzo nazionale del gas e del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (il cd. PUN) si sono attestati rispettivamente, al 42% e al 28%.Aumenti senz’altro più contenuti, ma non per questo trascurabili.

La principale ricaduta dell’aumento del costo dell’energia è quella di innescare una spirale inflazionistica, che ha ovviamente un peso importante e negativo sull’economia reale.

” L’impatto economico del conflitto dipenderà in larga misura dalla sua durata e dalla

sua estensione geografica, due variabili rispetto alle quali, allo stato attuale, non è possibile formulare previsioni attendibili. Qualora l’aumento dei prezzi si riveli transitorio, le conseguenze saranno verosimilmente circoscritte alla volatilità dei mercati e ai maggiori costi immediati di approvvigionamento – spiega l’istituto toscano – qualora, invece, i rincari assumano carattere persistente, essi tenderanno a trasmettersi progressivamente ai prezzi al consumo, ai costi di produzione, agli investimenti e all’occupazione, fino a determinare effetti recessivi e una perdita di competitività del sistema economico”.

Simulando, in assenza di elementi certi circa l’evoluzione del conflitto, gli effetti economici riconducibili a uno o più scenari ipotetici, con l’ipotesi di un incremento del 50% del costo dei beni energetici importati, con una durata di almeno dodici mesi, il modello macroeconomico dell’Irpet produce effetti ipotizzabili sull’inflazione pari a +1% e per il Pil il caro del -0,3%.

Passando alle dinamiche di costo, lo stesso scenario incide sul margine operativo lordo delle imprese, in particolare considerando tre specifiche voci di costo suscettibili di essere incise più direttamente dagli aumenti dei prezzi dell’energia: gli acquisti di prodotti energetici impiegati nel processo produttivo come combustibili; le spese per servizi di trasporto; le spese per utenze.

Il risultato è che, nel complesso, si può ipotizzare che il 5% delle imprese toscane, pari a circa 15mila unità, subirebbe, per effetto dei rincari, un peggioramento del margine operativo lordo tale da determinarne il passaggio da valori positivi a valori negativi. Tali imprese, ricordano dall’Irpet, “assorbono il 10,8% della forza lavoro toscana, al netto degli

occupati in agricoltura, nella pubblica amministrazione e nei servizi finanziari e assicurativi; ne consegue che i lavoratori potenzialmente interessati da una situazione di crisi o difficoltà aziendale sarebbero circa 117mila”. Numeri ed incidenze variano fra i settori, in relazione al diverso grado di intensità energivora di ciascuno di essi.

I rincari energetici connessi al conflitto innescano un meccanismo a catena. Incidendo sui beni e servizi, ricadrebbero sul paniere dei consumi delle famiglie. Un effetto che si andrebbe a realizzare concretamente in un aggravio di spesa, il che necessariamente andrebbe a incrementare la quota di reddito disponibile da destinare ai consumi. In alternativa, si determinerebbe una riduzione del potere d’acquisto del reddito stesso.

“Assumendo, come ipotesi di base, che l’aumento del prezzo dei beni energetici importati sia pari al 50%- dicono dall’Irpet – e si protragga per almeno un anno, con successiva trasmissione dei maggiori costi all’insieme dei beni e dei servizi, il modello di micro-simulazione consente di stimare un incremento medio della spesa familiare pari a circa 768 euro su base annua. Tale aumento corrisponde a un’incidenza media sul reddito per famiglia pari all’1,7% e rappresenta, pertanto, la quota aggiuntiva di reddito che dovrebbe essere destinata al mantenimento invariato del paniere di consumo delle famiglie toscane”.

Un impatto disomogeneo tra le famiglie, che tenderebbe ad aggravarsi al diminuire

del reddito disponibile. Distribuendo le famiglie in cinque gruppi di pari numerosità, ordinati in senso crescente per livello di reddito, emerge con chiarezza che ” il peso dei rincari rischia di concentrarsi in misura maggiore sui nuclei economicamente meno abbienti”.