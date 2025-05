Gruppo ’70, alle origini della Poesia Visiva

Firenze – Una valigia aperta accoglie all’entrata il visitatore, siamo ad Itaca, l’approdo culturale fiorentino ideato da Paolo Ciampi, giornalista e scrittore di fama, al suo interno spuntano i cataloghi di una mostra appena inaugurata, sulla copertina una foto storica di “Poesie e no”, un’ azione-spettacolo che vede protagonisti i poeti Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti e Lucia Marcucci che declamano testi presi dai mass-media mentre Antonio Bueno, pittore, affigge manifesti, sono spettacoli sempre diversi che implicano anche il coinvolgimento del pubblico, performance poetiche tenute in luoghi e città diverse, nel corso degli anni, per loro la valigia doveva essere sempre pronta per non perdere nessuna opportunità per far sentire la loro voce. “Poesia Visiva. Gruppo ‘70” dalla Collezione Carlo Palli e a cura di Laura Monaldi è un omaggio al movimento fondato a Firenze da Eugenio Miccini e Lamberto Pignotti agli inizi degli anni ’60. E’ infatti dal Gruppo ‘70 che si forma nel 1963 che avrà origine e si svilupperà la Poesia Visiva che fonda la sua carica ideologica nel rapporto tra immagine e parola che provengono per lo più dal mondo dei mass-media. Accanto ad Eugenio Miccini, Lamberto Pignotti, Lucia Marcucci, i lavori di Ketty La Rocca, Luciano Ori, Michele Perfetti, Roberto Malquori, tre opere per ogni artista, ventuno gioielli storici che provengono dalla collezione d’arte più importante al mondo, in particolare per quello che riguarda i movimenti degli anni Sessanta e Settanta, come Fluxus, Poesia Visiva, Nouveau Rèalisme, Scuola di Pistoia, Architettura radicale e molto altro, oltre 15.000 pezzi conservati, catalogati e studiati in un hangar dell’arte da cui partono per tutto il mondo, quando vengono richiesti per le esposizioni.

“ Sono gli anni – scrive la curatrice Laura Monaldi nel testo in catalogo “Attualità poetiche” – in cui gli intellettuali si fanno più pragmatici e coinvolti nell’interpretazione dei grandi mutamenti storici e nella partecipazione attiva alla critica militante, culturale e sociale. Attività intellettuali che rispecchiavano il desiderio di rinnovamento e, quindi, di svecchiamento della cultura italiana, ancora ancorata all’estetica romantica e simbolista, all’idealismo crociano e gentiliano. Si tratta e si trattò di una sperimentazione che si è qualificata come uno strumento di analisi, come azione sul piano della cultura, come interpretazione della realtà e, di conseguenza, come analisi dell’intreccio fra Arte e Cultura.” Le opere in mostra di Eugenio Miccini ( 1925-2007) sono tra le più rappresentative della sua produzione, appartengono agli anni ’70 e sono emblematici di alcuni fortunati filoni di ricerca come “Piano regolatore insurrezionale della città di Firenze” del 1971 in cui l’artista si appropria di un linguaggio tecnico come la cartografia urbanistica e propone il proprio Piano regolatore in risposta a quello esistente utilizzando lo strumento della poesia, oppure “Poetry gets into life” e “Rosa rossa” del 1976, espressione del common sense che ha sempre caratterizzato la sua produzione artistica, “… Il fine – come osserva Laura Monaldi – è quello di creare un’armonia comunicativa, in cui il contemporaneo, con la sua cultura e i suoi linguaggi, operi un’inversione di rotta, purificando il corrotto processo di estetizzazione del quotidiano che ha invaso la società di massa.” “Messaggi cifrati” è un collage del 1964 di Lamberto Pignotti ( 1926) espressione della Poesia tecnologica di cui è stato il più grande interprete, “Living Theatre” del 1970 è dedicata al caso di Aldo Braibanti, il processo per plagio durato quattro anni e concluso con la condanna al carcere, il reato sarà poi abolito nel 1981, infine l’opera della serie “Francobolli” del 1972 con la caratteristica nuvoletta del fumetto e la frase ad effetto provocatorio. Le tematiche legate all’emancipazione femminile sono il terreno su cui si muove l’opera di Lucia Marcucci (1933) in particolare dal 1968 in poi, anno in cui si scioglie il Gruppo ’70, dell’artista fiorentina in mostra “Mina” 1972, “ Waah!” 1971 e “ L’uomo in Lebole” del 1971. Tre collage di Michele Perfetti ( 1931-2013), originario di Bitonto ma ferrarese di adozione, “Senza Titolo” 1975, “Vernissage” 1968, “Interni con figure” 1975, “La prassi artistica di Michele Perfetti – scrive Laura Monaldi – rappresenta il momento finale del processo che vede il passaggio dalla contestazione del significato connotativo a un significato denotativo sino a privilegiare la visualità poetica dell’immagine”. Tra i fondatori del Gruppo ’70 e uno dei principali protagonisti della Pittura tecnologica e della Poesia Visiva, di Luciano Ori ( 1928-2007) sono in mostra i collage “ Nel bagno” 1964, “ Addio, Friedrich” 1971, “Liza” 1973, nelle sue opere, caratterizzate da estrema precisione tecnica non c’è alcuno spazio per l’ironia e l’aspetto ludico e dissacrante. Tre opere datate 1968 “Da Luther King” , Scritture su carta stampata, rendono omaggio al lavoro di Roberto Malquori ( 1929-2025) scomparso a gennaio di quest’anno, caratterizzate da una raffinata visione estetica. L’uso della fotografia e del disegno nell’opera di Ketty La Rocca ( 1938-1976) presente in mostra con “In principio erat” 1970, “ Senza titolo “ 1973, “Senza titolo” 1974, in un gioco di rimandi e contaminazioni ancora oggi quanto mai originale e attuale. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 giugno. Itaca, Via San Domenico 22, Firenze info : ilibridimompracem@gmail.com