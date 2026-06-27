Grande Firenze mette tutti d’accordo, l’odg passa all’unanimità

Firenze – È stato approvato all’unanimità dalla Commissione consiliare l’Ordine del Giorno presentato dai consiglieri di IV – Casa Riformista Francesco Casini e Francesco Grazzini, collegato al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di Firenze, che punta a rafforzare il percorso di collaborazione tra Firenze e i Comuni della cintura metropolitana, promuovendo una gestione sempre più associata delle funzioni strategiche e ponendo le basi per una futura pianificazione condivisa dell’area fiorentina.

L’atto, condiviso e fatto proprio dall’intera Commissione dopo un confronto costruttivo tra tutte le forze politiche, è stato ulteriormente arricchito con i contributi emersi durante il dibattito.

“L’approvazione all’unanimità rappresenta un segnale importante – dichiarano Francesco Casini e Francesco Grazzini – perché dimostra che sul futuro della Grande Firenze è possibile costruire una visione condivisa, al di là delle appartenenze politiche. Il testo è stato migliorato grazie al contributo di tutti i gruppi consiliari, mantenendo però l’obiettivo che ci eravamo posti: ridurre avviare una riflessione concreta su come governare in modo più efficace un territorio che, nei fatti, è già fortemente integrato”.

“L’Ordine del Giorno non parla di fusioni tra Comuni né di cancellazione delle identità locali. Al contrario, parte dalla consapevolezza che le grandi sfide del futuro – dalla mobilità alla casa, dalla sicurezza ai servizi, fino alla pianificazione urbanistica – richiedono sempre più coordinamento tra amministrazioni che condividono quotidianamente gli stessi problemi e le stesse opportunità”.

“L’area della Grande Firenze è già oggi un unico sistema urbano: migliaia di cittadini ogni giorno si spostano tra Firenze e i comuni limitrofi per lavoro, studio, servizi e tempo libero. Le infrastrutture, la tramvia, la rete dei servizi e le dinamiche economiche superano ormai da tempo i confini amministrativi. Per questo riteniamo necessario rafforzare le gestioni associate e costruire una visione strategica condivisa”.

L’Ordine del Giorno impegna l’Amministrazione a proseguire il percorso di collaborazione con i Comuni confinanti, promuovendo forme sempre più avanzate di gestione associata delle funzioni e favorendo, nel medio periodo, le condizioni per una pianificazione strutturale condivisa dell’area metropolitana, in coerenza con il Piano Strategico della Città Metropolitana.

Il testo approvato prevede inoltre che il Presidente del Consiglio comunale trasmetta l’Ordine del Giorno ai Presidenti dei Consigli comunali dei dodici Comuni dell’area metropolitana fiorentina, invitandoli a discuterlo e ad approvare un analogo atto di indirizzo, così da avviare un percorso istituzionale condiviso sull’idea della Grande Firenze.