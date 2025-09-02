Global Sumud Flotilla, il blocco navale israeliano e il diritto marittimo

Una missione civile in mare aperto

La Global Sumud Flotilla rappresenta una delle più rilevanti iniziative marittime civili dirette a Gaza dall’imposizione del blocco israeliano, oltre quindici anni fa. Con una flotta composta da decine di piccole imbarcazioni e la partecipazione di attivisti, parlamentari, medici e giornalisti provenienti da più di quaranta paesi, la missione si è proposta come un atto di solidarietà globale.

Gli obiettivi dichiarati erano doppi e inscindibili: consegnare aiuti umanitari urgenti – cibo, acqua, medicinali – a una popolazione colpita da carestia e crisi idrica a causa della distruzione delle infrastrutture civili, e al tempo stesso rompere simbolicamente e politicamente l’assedio imposto da Israele. Non soltanto logistica, dunque, ma un messaggio preciso alla comunità internazionale: il blocco deve cessare e occorre agire.

Il fantasma della Mavi Marmara

Ogni riflessione giuridica sulla Global Sumud Flotilla non può prescindere dal precedente del 31 maggio 2010, quando i commando israeliani abbordarono la nave Mavi Marmara, parte di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza, uccidendo nove passeggeri. Le inchieste successive – dal Rapporto Palmer delle Nazioni Unite alla Commissione Turkel israeliana, fino al Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU – produssero conclusioni divergenti e inconciliabili.

Da allora, la questione della legittimità dei blocchi navali e della risposta militare a missioni civili continua a oscillare tra interpretazioni giuridiche contrapposte, alimentando un dibattito ancora oggi irrisolto.

Libertà di navigazione e blocchi navali

La Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS) sancisce un principio cardine: la libertà di navigazione in alto mare, sotto la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera. L’intercettazione di navi civili in acque internazionali, se non giustificata da eccezioni specifiche, costituisce una violazione di questo principio.

Israele, secondo Amnesty International, avrebbe violato tale norma nell’intercettazione della nave Madleen, avvenuta in acque internazionali senza che la nave avesse ancora infranto il blocco. In termini di diritto bellico, invece, un blocco navale può essere legittimo se dichiarato, notificato e applicato con imparzialità, purché non abbia come scopo l’affamare la popolazione civile o negarle beni essenziali. È questo il discrimine: un blocco “militare” che diventa strumento di punizione collettiva cessa di essere lecito e si trasforma in violazione del diritto umanitario.

Il nodo di Gaza: occupazione o guerra?

La legittimità del blocco israeliano su Gaza è oggi una delle questioni più controverse del diritto internazionale. Israele sostiene che sia una misura di sicurezza per impedire il traffico di armi a Hamas. Una posizione parzialmente avallata dal Rapporto Palmer, che ha riconosciuto la legalità del blocco ma criticato l’uso eccessivo della forza nel suo mantenimento.

Al contrario, esperti di diritto, organismi ONU e ONG – da Amnesty alla Corte Internazionale di Giustizia – sostengono che il blocco sia illegale per due motivi fondamentali: costituisce punizione collettiva, vietata dall’articolo 33 della IV Convenzione di Ginevra; e contraddice gli obblighi di Israele come potenza occupante, che, pur avendo ritirato le truppe nel 2005, mantiene controllo effettivo su confini, spazio aereo e acque territoriali di Gaza.

Il paradosso giuridico è evidente: il blocco appartiene al diritto della guerra (jus ad bellum), mentre l’occupazione è regolata dal diritto umanitario (jus in bello), che impone obblighi di protezione verso la popolazione civile. La Flotilla, portando gli aiuti che Israele sarebbe comunque tenuto a garantire, smaschera questa contraddizione.

La legittima difesa e i suoi limiti

L’articolo 51 della Carta ONU ammette l’uso della forza in legittima difesa solo in caso di “attacco armato”. Dopo l’11 settembre, la prassi internazionale ha esteso l’interpretazione anche ad attori non statali, come i gruppi terroristici. Ma un convoglio di navi civili, disarmate e con carichi umanitari, non rientra in nessun caso in questa definizione.

L’intercettazione delle navi della Flotilla non può dunque essere qualificata come difesa da una minaccia militare imminente. Le navi civili non sono obiettivi legittimi, a meno che non partecipino direttamente alle ostilità. Proporzionalità e necessità rimangono i parametri fondamentali: e qui, come mostrano le reazioni sproporzionate documentate nel caso della Mavi Marmara, la giustificazione israeliana appare circolare, trasformando un atto di aggressione in un supposto atto difensivo.

Quando la forza diventa crimine

Il diritto internazionale umanitario proibisce l’uso sproporzionato della forza contro civili

disarmati: si tratta di grave violazione che può configurare crimini di guerra. Sul caso Mavi Marmara, i tre principali rapporti hanno prodotto esiti opposti.

1) Il Rapporto Palmer riconobbe la legalità del blocco, ma definì “eccessiva e irragionevole” la violenza dei soldati israeliani, con esecuzioni a distanza ravvicinata e maltrattamenti documentati.

2) La Commissione Turkel scagionò Israele, giudicando la reazione necessaria e proporzionata, ma fu criticata come insabbiamento.

3) l Consiglio ONU per i Diritti Umani parlò invece di blocco illegale e di uso sproporzionato

della forza, ravvisando prove sufficienti per indagini su crimini di guerra.

Le accuse, tuttavia, vanno oltre l’eccesso di forza: riguardano l’uso stesso del blocco come strumento di punizione collettiva e, secondo varie ONG, come arma di fame deliberata, condotta che costituisce crimine di guerra e, in certi casi, crimine contro l’umanità.

Conclusioni: il paradosso irrisolto

La legalità delle azioni israeliane contro la Global Sumud Flotilla dipende dalla legalità del blocco stesso, ma su questo punto la comunità internazionale rimane divisa. Se il blocco è una misura di guerra, allora si scontra con gli obblighi derivanti dall’occupazione. Se è una misura di sicurezza, diventa comunque illegittimo se si traduce in punizione collettiva e fame

forzata.

L’intercettazione di navi civili in acque internazionali, accompagnata da uso eccessivo della forza, ha già sollevato accuse di crimini di guerra. Più in profondità, la vicenda rivela il fallimento della comunità internazionale nel risolvere il nodo giuridico e politico di Gaza: un blocco che, per la sua stessa natura, contraddice gli obblighi umanitari della potenza occupante. La Flotilla non è dunque soltanto un atto di solidarietà civile: è una lente che mostra la fragilità del diritto internazionale quando si scontra con la realpolitik. Una questione che non può essere risolta né con le armi né nei tribunali, ma solo con una scelta politica e diplomatica che affronti la radice del problema: lo status legale di Gaza e la fine del blocco che la soffoca.