Gli archivi e la memoria: incontri per ricordare Mario Primicerio

Firenze – ll 30 maggio è un anno dalla morte di Mario Primicerio, professore universitario, insigne matematico, stretto collaboratore di Giorgio La Pira (lo accompagnò anche nella missione di pace ad Hanoi, nel 1965), sindaco di Firenze dal 1995 al 1999 e presidente della Fondazione La Pira dal 1998 al 2022. Firenze lo ricorda con una serie di iniziative.

Il primo appuntamento, promosso da Arcton e dalla Fondazione, è giovedì 28 maggio 2026, alle 17, nell’Auditorium Fondazione CR Firenze (via Folco Portinari, 5, Firenze), per un convegno dedicato a lui su «Custodire la memoria, costruire il futuro. Il ruolo degli archivi nel custodire e promuovere la memoria dei protagonisti della storia dei cattolici fiorentini»; Primicerio è stato infatti uno dei fondatori degli Archivi di cristiani nella Toscana del Novecento.

Sabato 30 maggio, alle 10, nel cimitero di Rifredi la commemorazione da parte del Comune di Firenze e alle 18, nella Pieve Santo Stefano in Pane, la Messa in suffragio.

Il terzo appuntamento, promosso dalla Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale (SIMAI) e dal Dipartimento di Matematica e Informatica «Ulisse Dini» dell’Università di Firenze (DIMAI) interesserà l’intera giornata del 19 giugno (ore 10-18): il convegno, dal titolo «Mario Primicerio, uomo di scienza e uomo di pace», si svolgerà nella Sala D’Arme di Palazzo Vecchio.

In foto Mario Primicerio