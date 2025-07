Giustizia riparativa, quando la vittima e il carnefice si guardano negli occhi

Giustizia riparativa. Ovvero, finora, non molto di più di un paradosso: nonostante una legge dello Stato, voluta dalla ministra Cartabia, abbia messo nero su bianco questa modalità della giustizia, nessuno, al di fuori di un ristretto numero di operatori, sa ancora di cosa diavolo si stia parlando. Giustizia riparativa? O riparatoria ? Giustizia senza giudizio e senza pena? Ma allora, che giustizia è?

E’ proprio prendendo le mosse da questi interrogativi, che si giunge , guidati dal bel libro del magistrato Marcello Bortolato e del giornalista Edoardo Vigna “Oltre la vendetta, la giustizia riparativa in Italia”, a realizzare la straordinaria rivoluzione insita nel concetto stesso di giustizia riparativa. Che, sgombriamo il campo subito da uno dei più diffusi e facili equivoci, non è da confondersi con “riparatoria”, termine che traduce una sanzione in denaro per lo più, somma che cerca in qualche modo di valutare in termini risarcitori il danno subito dalla vittima. Risarcire, non “ristorare”. In altre parole, ancora, punire.

Se questo è l’incipit, è immediato intuire che la giustizia ripartiva sia qualcos’altro. Qualcosa che sfugge alla diade reato-punizione. Ovvero, reato-pena. Ma allora, se non serve a punire, a cosa serve?

Prima di rispondere è necessario ricordare, con gli autori, che il principio della giustizia riparativa è antico, antichissimo, almeno tanto quanto il sistema della giustizia punitiva. Certo, occhio per occhio dente per dente, ma anche, parallelo e non necessariamente destinato a incontrarsi, guarigione del trauma, ovvero sguardo alla vittima, ripristino relazionale. Se vogliamo, il senso della giustizia riparativa, che non prevede né pene né giudici, è espresso dalla presenza stessa, fra gli attori, di quel soggetto corale che è la comunità e che nelle tragedie greche era rappresentato dal còro. Perché è inevitabile che quando lo scopo è ripristinare una relazione, ristorare un trauma (dove ristorare prende il significato anglosassone di portar ristoro, ovvero far stare meglio) la comunità intorno assume un rilievo che va al di là della folla che reclama la pena di morte; è, in un certo senso, arbitra ultima della raggiunta (o meno) nuova relazione fra i due soggetti principali, chi è stato leso e chi ha leso. Dove il termine lesione può, per paradosso, andare a coprire anche ciò che non è strictu senso reato, come un atteggiamento, una battuta poco felice, un comportamento di disprezzo pur schermato dal rispetto della legalità.

La difficoltà reale, in una società che da sempre ragiona in termini di punizione del male, non dando peso al paradosso che punire il male col male non può certo far scaturire il bene, ma semmai innesca il ripetersi del male nella gara di chi arriva a quello definitivo (si potrebbe anche discutere se davvero il male definitivo ha un fondo, magari davanti a certi episodi di guerra della contemporaneità), la difficoltà reale dunque per questo modulo che ridefinisce l’importanza delle relazioni fra individui e per il gruppo, è quella di diventare vulgata comune; ovvero, diventare patrimonio quotidiano dell’atteggiamento collettivo verso ciò che chiameremo la rottura traumatica dei principi base della convivenza umana. Quali? Uno, ad esempio, immediato: non uccidere.

La rivoluzione che è insita nella configurazione della giustizia riparativa, è evidente anche nella fisicità del percorso. Intanto, fisicamente siamo davanti a una terna di protagonisti, la vittima, il reo, il mediatore. Un ruolo quest’ultimo, di estrema delicatezza: è colui che si fa carico del fatto che il tentativo di ripristinare la relazione stroncata dal trauma avvenga con la volontà attiva e reale delle parti, che ci siano i presupposti, facilita e modera i contatti, assicura che non si travalichi oltre l’animosità e l’agitazione prevedibili. Inoltre, il mediatore, che non è giudice, in quanto non ha nessun compito decisorio sulla pena (che non c’è), ma neanche sull’eventuale accomodamento che le parti possono o non possono trovare, deve compiere alcuni passaggi: se il giudice (da cui solitamente parte l’iniziativa, ma possono attivarla anche le parti) propone alle parti , anche a processo penale in corso o finito, l’accesso al percorso di giustizia riparativa e queste accettano, deve incontrare dapprima separatamente l’autore del torto e la vittima, parlare con loro, poi decidere se sono veramente convinti e infine farli incontrare: non solo nella stessa stanza e allo stesso tavolo, ma anche sullo stesso lato del tavolo. Vicini.

Saltando ancora, ma il libro è veramente molto dettagliato anche per quanto riguarda il percorso tecnico previsto dalla legge, preme sottolineare che questa attenzione anche per la postura fisica degli attori è veramente esplicativa di un altro, ancora una volta scandaloso, principio rivoluzionario, ovvero la messa sullo stesso piano della vittima e del facitore del torto. Un modo che rende esplicito anche a livello fisico che in questo schema non esiste la tensione reo-vittima, dualità che annulla la figura della vittima in quanto persona sofferente e traumatizzata (nel processo penale tradizionale, la vittima è poco più che un testimone) ma è proprio il contrario, ovvero mette al centro chi ha subito il torto sotto il profilo della “persona”, E’ l’aspetto personale, intimo, relazionale quello che deve essere ristorato, ripristinato, realizzato, curato. Trasformato.

Procedendo nella lettura del libro e degli esempi, che spaziano dai piccoli reati di spaccio e furto, a quelli tragici dei grandi accadimenti terroristici degli anni di piombo, fino ai drammi epocali come la fine dell’apartheid in Sud Africa e il procedimento ristorativo fra due parti divise da odio, crudeltà, disprezzo, è questa l’altra caratteristica rivoluzionaria e ancora una volta scandalosa: la capacità della giustizia riparativa di trasformare. Una capacità che innanzitutto si riverbera sulla vittima, poco più che testimone, lo ripetiamo, nel processo tradizionale, condannata e fissata una volta per sempre nel ruolo di vittima, senza remissione. La relazione, la sua riapertura o costituzione ex novo fra carnefice e vittima, apre un ponte che a sua volta apre al dopo, un dopo che sarà comunque diverso rispetto al prima.



E questa trasformazione non è il perdono atteso da una cultura profondamente ancorata al concetto religioso del Giudizio; è una trasformazione profondamente laica, che deriva dall’essersi guardati negli occhi, nell’avere interrogato la propria umanità. Niente buonismo; al termine, citando gli autori, “l’esito riparativo è solo un accordo volto alla risoluzione di una questione, che si raggiunge attraverso un atto simbolico o materiale, che non implica in alcun modo il perdono della vittima”. In questo ordine di valori, ben si comprende perché, nei Paesi anglosassoni, che da tempo applicano in parallelo al sistema tradizionale dei delitti e delle pene, anche il sistema riparativo, il mediatore sia chiamato “facilitatore”. Facilitatore relazionale, aggiungeremmo noi. Facilitatore della parola e delle emozioni. E ciò implica di sicuro la centralità della vittima, e delle sue emozioni, ma anche la presenza (e le emozioni) della parte destruens. Dunque, vittima e carnefice sullo stesso piano, facilitatore, e sullo sfondo la comunità. Una disposizione quasi teatrale che, come detto all’inizio, ricorda il teatro greco classico, ma che, come scritto nel libro, è anche la rappresentazione plastica della dignità riconosciuta a tutti i cittadini dall’art. 3 della Costituzione, senza distinguere fra vittime e rei.



E’ molto difficile, concludere la riflessione che si apre con la lettura del libro di Bortolato e Vigna, perché per ogni pagina che si legge, si spalancano un’infinita quantità di interrogativi che attingono alle radici stesse non solo del concetto di giustizia, ma anche dell’esistenza umana. Ma ciò che dobbiamo tenere presente e che forse a volte nell’analisi teorica sfugge, è che ciò di cui parliamo è già legge in Italia dal 1 luglio 2023. I Centri cui i giudici possono avviare i soggetti che accettino questo percorso sono per ora a Milano, Torino, e Bari (avviati nell’ambito del settore minorile, che ha preceduto, fin dagli anni ’90, i programmi di giustizia riparativa, che solo nel 2005 cominciarono ad applicarsi anche agli adulti) ma presto altri ne seguiranno, fra cui Firenze. La scommessa finale riguarda se questa rivoluzione riuscirà ad esprimersi e ad entrare a far parte del sentimento collettivo, che è l’unica via per cui può funzionare. E in tempi di “prisonizzazione” totale, non ci si può nascondere che la strada è senz’altro in salita.



Marcello Bortolato (a sinistra) e Edoardo Vigna