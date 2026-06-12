Giunta di Pistoia al via, varie anime e qualche sorpresa

Pistoia – Lunga maturazione e qualche sorpresa, la giunta comandata dal sindaco neoeletto Giovanni Capecchi va in porto a Pistoia. Occupate dunque tutte le caselle della variegata sinistra parlamentare toscana, nel più classico cinquanta-cinquanta per quanto riguarda il genere (4 donne-4 uomini) la squadra del sindaco è pronta per il quinquennale viaggio alla guida della città. La riformista Stefania Nesi, candidata del Pd nelle primarie che l’hanno visto opposta (e perdente) al sindaco, è la nuova vicesindaca con deleghe importanti: le deleghe al Vivaismo, alle Attività produttive e allo Sviluppo economico sostenibile, alle Politiche strategiche di area vasta, alla Progettazione europea e ai Rapporti con il consiglio comunale. cinquantadue anni, residente a Pontenuovo, insegna diritto ed economia politica al liceo Forteguerri. E’ stata consigliera comunale nella consiliatura precedente.

Un nutrito paniere di deleghe, particolarmente pesanti sono andate all’ex capogruppo del Pd nel consiglio precedente ,Matteo Giusti. Giovane, 36 anni, è anche l’uomo della sinistra Pd, quella delle periferie che rappresenta la grande voglia di rinnovamento (interno ed esterno) del partito. A lui le deleghe ai Lavori pubblici, all’Edilizia scolastica, all’edilizia cimiteriale, alle Politiche per l’accessibilità, alla Mobilità urbana e metropolitana, al Trasporto pubblico locale, alla Viabilità, alle Aree periferiche, all’Impiantistica sportiva, alla Promozione sportiva, all’Assetto idrogeologico, e alle Politiche per la fascia collinare.

Sinistra-sinistra, ed ecco . Mattia Nesti, Avs, con le deleghe al bilancio, partecipate, patrimonio e ambiente. Infine, gli assessori d’area ma tecnici, da Marica Setaro, nota storica della psichiatria, che si occuperà di cultura, università e tradizioni, senza dimenticare il grande lavoro che la aspetterà per Pistoia capitale del libro.

Per Riccardo Trallori, ultimo nome pronunciato dal sindaco, unico con una vera e propria ovazione a salutarlo, il banco di prova sarà quello di assessore all’Urbanistica, alla Rigenerazione urbana e al Verde pubblico, oltre alle deleghe al Governo del territorio, al Piano strutturale, alla Rigenerazione urbana, alla Manutenzione del verde pubblico, ai Progetti di riforestazione urbana, all’Edilizia privata, all’Innovazione digitale e ai Diritti degli animali.

Il “dottore” Sandro Giannessi, 71 anni, ex primario dell’ospedale San Jacopo, è il nuovo assessore nominato al Sociale, alla Salute e alle Politiche per la casa, oltre alle deleghe al l’Inclusione sociale e Volontariato e Terzo Settore.

La sorpresa è la commercialista Olimpia Banci. Un’altra riformista, scelta al di là delle liste, una nomina che tuttavia ha visto difficoltà dal gruppo più esteso dei Civici e Riformisti. Le deleghe, commercio, turismo e sicurezza urbana.

Infine, Elena Sinimberghi, l’ex vicesindaca di Monsummano, chiamata un po’ a sorpresa, come ironizza lei stessa. Ingegnere edile di 44 anni, riceve l’assessorato ai Servizi educativi, alle Politiche del personale e alle Pari opportunità. A lei sono andate anche le deleghe al Diritto all’istruzione, alla Formazione, all’organizzazione della struttura comunale, ai servizi demografici e alla statistica.

Per sé. il sindaco Capecchi ha tenuto le deleghe alle Politiche per la pace, Partecipazione, Patti di collaborazione, Comunicazione, Protezione civile.

