Giornate Galileiane, il 15 febbraio 1564 a Pisa nasceva Galileo Galilei

Pisa – Pisa festeggia Galileo Galilei nel giorno del suo compleanno, 15 febbraio 1564. Per il sesto anno, infatti, il Comune di Pisa coordina un programma di appuntamenti in collaborazione con Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Direzione regionale musei della Toscana, Museo Nazionale di Palazzo Reale, Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato di Pisa, Università di Pisa, Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica (Sistema Museale di Ateneo), Museo della Grafica, EGO – Osservatorio Gravitazionale Europeo, in collaborazione con associazione Astrofili Pisani “Galileo Galilei”, Collego, Mura di Pisa (Coop Culture, Itinera e Promocultura), Teatri della Resistenza, Gipsoteca di Arte Antica, Edizioni ETS.

Il programma prevede giovedì 15 febbraio, alle ore 15.00, al Museo degli Strumenti di Fisica (Ludoteca Scientifica. Cittadella Galileiana, Largo Renzo Spadoni) la inaugurazione delle Giornate Galileiane e la nuova esposizione degli strumenti provenienti dalla Specola Pisana e dallo Studio di Fisica. Sono previsti i saluti istituzionali di Paolo Pesciatini (assessore al turismo del Comune di Pisa), Lorenzo Peruzzi (presidente del Sistema Museale di Ateneo), Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa. Introduzione alle Giornate Galileiane e visita guidata all’esposizione permanente a cura di Claudio Luperini, curatore della collezione.

Dalle ore 17.00 alla Soprintendenza ABAP Pisa – Livorno e Museo Nazionale di Palazzo Reale (Lungarno Pacinotti, 46), l’appuntamento con “Una storia cosmica, Galileo e il Granducato di Toscana”, visita performativa e osservazioni astronomiche dalla Torre del Cantone, a cura dei Teatri della Resistenza e degli astrofili del Dipartimento di Fisica e del Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa. Replica dell’incontro tra Galileo e il granduca di Toscana, osservazione al telescopio dei Satelliti Medicei dalla Torre del Cantone con la strumentazione messa a disposizione dal dipartimento di Fisica si potranno osservare i Satelliti di Giove. Orario degli accessi (ogni 45 minuti): ore 17:00, 17:45, 18:30, 19:15 (visite su prenotazione al numero 050 2214861). La Torre del Cantone è accessibile con una salita di circa cento gradini. Sono previste attività astronomiche accessibili alle persone con disabilità. Costi: 5 euro, 2 euro per i visitatori di età compresa tra i 18 e 25 anni, gratuito per i minori di anni 18.

Sempre a partire da giovedì 15 e nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio (dalle ore 9.00 alle 18.00) all’Archivio di Stato (Lungarno Mediceo, 17) sarà visibile la mostra “Gli anni pisani di Galileo. Mostra documentaria” che ripercorre, tramite gli originali conservati nell’Istituto, alcune tappe della formazione e della carriera accademica dello scienziato, a partire dal suo primo percorso formativo nella scuola pubblica “di primo grado”, passando per la sua immatricolazione all’Ateneo pisano, fino alla sua permanenza a Pisa in qualità di docente, alla scoperta del suo rapporto con la città e delle influenze che questa ebbe nella sua esperienza scientifica. Ore 11.00 e 16:00 Visite guidate in tutte le giornate con accesso libero (max 30 persone).