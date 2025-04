Giornata della Sicurezza sul lavoro, oltre mille vittime l’anno

La Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro, una giornata importante per scuotere le coscienze di fronte alle tante tragedie che avvengono nel mondo del lavoro , non può che cominciare con la morte proprio stamattina di un lavoratore, Paolo Lambruschi, esperto camionista, a causa di un incidente avvenuto nella cava di marmo di Miseglia a Carrara, in Toscana. Solo uno di quella lunga serie di morti sul lavoro che, secondo la Cgil . Ad esempio, quelle che stigmatizza la Cgil , che parla di tre morti al giorno, e quelle di Vega, l’Osservatorio Sicurezza e Ambiente di Mestre che raccoglie, mese per mese, le cifre di quella che sta diventando una vera e propria emergenza nel campo del lavoro e quindi della società civile: un dramma che coinvolge tutto il Paese, da Nord a Sud, con oltre mille vittime ogni anno. E nel 2025, i dati parlano di un peggioramento.

Ma di cosa si sta parlando, quando si richiama la sicurezza sul lavoro? “La sicurezza sul lavoro è come l’aria che respiriamo: ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare, ed è sempre troppo tardi.”. La frase è di Papa Francesco, che si è occupato molto spesso delle vittime del lavoro, come ricorda Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio , che ha voluto richiamare le parole del Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro.

Nei primi due mesi del 2025, infatti, rispetto al 2024, le vittime sono aumentate del 16%. Fra queste, 138 i decessi, 19 in più dello scorso anno. E sul podio dell’insicurezza nazionale, in zona rossa, c’è oltre un terzo della Penisola, si legge nella nota dell’Osservatorio di Mestre. “Siamo solo all’inizio del nuovo anno – sottolinea Mauro Rossato – ma i dati non preannunciano alcuna virtuosa inversione di rotta. Anzi. Ci rammarica constatare come, nel corso degli ultimi anni, non sia mai emerso alcun evidente segnale di risoluzione”. I numeri e le incidenze di mortalità dei lavoratori elaborati dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, nell’ultimo quadriennio, dal 2021 al 2024, ci dicono che sono 4.442 le persone hanno perso la vita sul lavoro in Italia. Il settore delle Costruzioni è quello più a rischio con 564 vittime, mentre le aree con il rischio più alto si trovano al Centro e al Sud. Basilicata e Umbria sono in zona rossa da quattro anni consecutivi. Seguono Campania e Valle d’Aosta con tre.

Fra gli aspetti più inquietanti che emergono dalle analisi, ci sono l’età dei lavoratori più coliti da incidenti, la loro provenienza, e in fine ail tipo di lavoro. Gli over 65 sono la classe più vulnerabile per età, mentre la provenienza straniera basta per far diventare il doppio il rischio di mortalità incidentale rispetto a un lavoratore italiano, sia sul lavoro che in itinere, ovvero negli spostamenti per recarsi al lavoro. 418 le donne che hanno perso la vita sul lavoro. “Il bilancio è più che drammatico – aggiunge il Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega – perché le nostre indagini sono elaborate su dati ufficiali che escludono, quindi, il mercato del lavoro sommerso in cui ovviamente risulta assai difficile indagare. Ma i dati ufficiali da soli parlano di una situazione allarmante. L’incidenza di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa non accenna a diminuire. Ciò significa che il rischio di morte per i lavoratori rimane sempre elevato e pressoché invariato negli ultimi anni”.

L’auspicio, dunque, per l’Osservatorio mestrino è quello di leggere e risolvere l’emergenza anche attraverso i dati. “Ci auguriamo che il nostro impegno possa diventare uno strumento efficace di conoscenza e approfondimento del problema – conclude Rossato – per arrivare a costruire un solido sistema di prevenzione degli infortuni. Un messaggio che vogliamo ribadire con forza, soprattutto in una giornata solenne come il 28 aprile. Ricordiamo che la normativa in materia di sicurezza sul lavoro in Italia esiste, ed è esaustiva. I lavoratori devono esserne consapevoli. E gli imprenditori – tutti – già lo sono. Ciò che forse non viene ricordato abbastanza è che la salute e la sicurezza sul lavoro non sono un costo, ma un investimento”.

.Il problema tuttavia, come sottolineano i sindacati, è legato alla politica. Il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, punta il dito sul governo centrale. “Abbiamo la necessità che il governo decida subito di aprire un tavolo per combattere un’emergenza nazionale”, dice, nell’intervento nel corso della conferenza stampa sul concertone del primo maggio, tenuta insieme dai tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil – siamo con numeri da guerra civile. Non si può far finta di niente. Chiediamo che ci sia una presa di responsabilità da parte del Governo. Chiediamo da tempo un tavolo con la premier. Abbiamo le nostre proposte: intervenire sulle gare al massimo ribasso, sugli appalti a cascata, aumentare le ispezioni e soprattutto istituire l’omicidio sul lavoro”.

Maurizio Landini , Cgil, stigmatizza il problema come un dato intrinseco al sistema di produzione in vigore: “Al centro c’è il profitto, al centro c’è il mercato, al centro c’è l’insicurezza che viene considerata un prezzo da pagare e da questo punto di vista c’è bisogno davvero di provvedimenti che vadano in una direzione totalmente diversa”. Un sistema che deve tornare alla centralità della persona abbandonando quella del profitto, se vuole davvero diventare “sicuro” per il lavoratore. Tant’è vero che fra gli elementi che emergono, ricorda Landini, c’è anche il fatto che gli incidenti avvengono spesso “lungo la filiera degli appalti e riguardano lavoratori precari. Ed è evidente da questo punto di vista la necessità che ci sia una responsabilizzazione dell’impresa”, ricordando anche l’importanza di andare a votare per i referendum proposti dalla Cgil, contro quelle leggi definite “balorde, che, fondate sulla precarietà sul lavoro e sul sistema del subappalto, in realtà sono all’origine di questa strage”.

Unita nel dire no alla strage del lavoro sì alla sicurezza, la Cisl con la sua segretaria, Daniela Fumarola, dopo le note divisioni che hanno portato gli altri due sindacati a mettere in atto scioperi e proteste insieme senza il contributo Cisl. Ma sul tema sicurezza l’unità non si discute. Anche se ci sono divisioni “sul metodo e sul merito”. Fumarola ricorda le azioni intraprese sul tema anche dal governo, “provvedimenti importanti” come la patente a crediti e l’aumento degli ispettori. Ma non basta. Perciò occorre anche una strategia nazionale che abbia, dice Fumarola, un punto fondamentale, vale a dire, “la formazione”.

Foto: Luca Grillandini, strage di via Mariti