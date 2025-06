Giornalismo e IA, straordinaria occasione ma anche grandi pericoli

Firenze – Arriva dal convegno che si è svolto ieri mattina a Palazzo Strozzi Sacrati, “‘Giornalismo tra Memoria e Intelligenza Artificiale’, un ennesimo monito sulle opportunità e i rischi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in tutti i settori, ma in particolare in quello dell’informazione: quando si comunicano contenuti è indispensabile che si basino su dati e informazioni certi. Il convegno è stato anche occasione per ricordare due grandi interpreti del giornalismo, Giancarlo Siani e Carlo Casalegno, oltre che ad aprire un confronto sul rapporto tra IA, memoria e professione. L’evento è stato organizzato dalla Regione in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, in occasione del quarantennale dall’assassinio di Giancarlo Siani, giovane giornalista del Mattino di Napoli ucciso dalla camorra, e nel ricordo di Carlo Casalegno, vice-direttore de “La stampa”, che morì dopo un agguato mortale delle Brigate Rosse nel 1977.

“Quella di oggi – ha detto l’assessore regionale alla legalità Stefano Ciuoffo, presente al convegno – è stata un’occasione, ricordando queste due figure del giornalismo italiano, per valorizzare il percorso di tutela della memoria che la Regione sta portando avanti da anni, un patrimonio immenso che il Centro di documentazione per la legalità mette a disposizione di tutti. Un’operazione che punta a tutelare un’identità e metterla a confronto ed incrociarla con l’IA. Perché il giornalismo dev’essere verità, fondato su elementi certi, e le fonti che generano questo approccio devono essere messe a disposizione e custodite”.

L’assessore ha poi proseguito spiegando come con l’IA si aprono nuovi scenari, in tutti i campi. “Ma è indispensabile che ciò vada di pari passo con la certificazione della verità di ciò che si comunica. Sapere che ciò che viene diffuso è fondato su elementi certi è fondamentale. Quando leggo vorrei essere certo che sto leggendo contenuti veri e sapere se è un messaggio costruito o se è un messaggio autentico, sottoscritto e scritto da un giornalista. Vale lo stesso anche per tutti i campi in cui questo nuovo strumento ha trovato applicazione. La scommessa dell’IA – ha concluso – è sicuramente una straordinaria occasione di divulgazione e di consultazione, ma è fondamentale che ciò che viene costruito con l’IA sia fondato su fonti certe e verificabili”.