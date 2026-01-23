La ricostruzione di Gibellina fu un atto di speranza, con la collaborazione di artisti da tutto il mondo e di officine che realizzarono i progetti, per una città nuova, un centro internazionale di arte e di cultura, proiettato verso il futuro. La scelta di affidare agli artisti un ruolo centrale nel processo di arredo urbano, grazie a Ludovico Corrao, il sindaco di allora, ha permesso alla città di rinascere dalle ceneri del terremoto, attraversata dall’arte come valore fondamentale e opportunità di riscatto da secoli di sopore feudale. Gibellina è diventata un esempio unico a livello nazionale e internazionale del legame tra arte, memoria e ricostruzione.

A distanza di undici chilometri dai ruderi del paese distrutto dal terremoto, in cui Alberto Burri ha realizzato il “Grande Cretto”, opera di Land Art, nasce la nuova Gibellina, trasformata in un grande museo all’aperto. Nel corso del tempo si sono avvicendati con installazioni e sculture, artisti come Pietro Consagra, la cui “Stella d’ingresso al Belìce” è considerata il simbolo del territorio, Carla Accardi, Giampaolo di Cocco, Emilio Isgrò, Fausto Melotti, Arnaldo Mendini, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Rotella, Daniel Spoerri, Giuseppe Uncini, Mauro Staccioli e tanti altri.

A distanza di tanti anni, proprio nel giorno dell’anniversario del terremoto, Gibellina inizia il suo percorso come “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026” con un programma annuale di manifestazioni, che coinvolgono l’ampio territorio della Valle del Belìce e del distretto turistico di Trapani, dal titolo “Portami il futuro” e la direzione artistica di Andrea Cusumano.

Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 nasce come progetto di partecipazione collettiva per permettere il rafforzamento di una vita culturale aperta, condivisa, inclusiva e duratura.

L’arte e la cultura, delineano con chiarezza i temi centrali delle manifestazioni, dalle mostre, simposi, arti performative e laboratori fino alle giornate di studio, come valori in grado di far crescere un’intera comunità. Il programma non è soltanto espressione del presente, ma diventa arte della presenza, capace di attivare relazioni, produrre conoscenza e generare responsabilità condivisa. Opere di artisti nazionali e internazionali saranno presenti sul territorio in 18 progetti con un sistema espositivo diffuso, unico per bellezza.

Le mostre inaugurali, che si sono svolte alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli e delle più alte autorità nazionali, regionali e locali, sono state pensate per conservare la memoria dei luoghi e per reinterpretare il presente partendo da quelle tracce lasciate dall’arte contemporanea.

“Proteste prima del futuro” fino al 28 febbraio, a cura di Giuseppe Maiorana, ricostruisce, il periodo delle lotte popolari tra anni Sessanta e Settanta: dalla Marcia della Sicilia Occidentale del 1967 alle proteste nazionali dei terremotati del Belìce del 1968. Le immagini provengono dall’Archivio di Belìce/Epicentro della Memoria Viva.

Alla Fondazione Orestiadi – Museo delle Trame Mediterranee è visitabile “Colloqui: Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot, Nanda Vigo”, fino al 15 aprile, a cura di Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta. Unisce cinque artiste che hanno partecipato, in tempi e forme diverse, alla rinascita di Gibellina e la loro presenza racconta un dialogo inedito tra opere, linguaggi e memorie, focalizzando l’attenzione sul lavoro fondamentale delle donne per la ricostruzione della città.

Fino al 10 maggio “Generazione Sicilia. Collezione Elenk’Art”, a cura di Alessandro Pinto e Sergio Troisi, si sviluppa al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao. L’istituzione che fa parte della storia culturale cittadina, racconta l’evoluzione del territorio con la varietà di linguaggi artistici. La collezione Elenk’art, iniziata da Nino Galvagno negli anni ’90, è una importante raccolta di arte contemporanea siciliana, con opere di Giacomo Balla, Renato Guttuso, Fausto Pirandello, Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carla Accardi, Piero Dorazio, Pietro Consagra, Emilio Vedova, Giovanni Uncini, Sandro Chia, Luigi Ontani, Giulio Paolini, Hidetoshi Nagasawa, Thomas Struth, Pino Pascali e Bertozzi & Casoni.

La mostra diffusa si concentra sugli artisti siciliani, dalla scuola di Palermo fino a Walter Zanghi, Francesca Polizzi, Francesco Simeti, Manfredi Beninati, Daniele Franzella, Linda Randazzo e altri.

Fino al 19 luglio il “Teatro di Pietro Consagra”, la scultura architettonica in cemento nel cuore di Gibellina, ospita “Dal mare. Dialoghi con la città frontale”, a cura di Andrea Cusumano, un evento che riunisce le video-installazioni “Resto” del duo MASBEDO e “The Bell Tolls Upon the Waves” di Adrian Paci.

Sono in preparazione altri eventi che si svolgeranno durante il corso dell’anno.

Tra queste:

A marzo prende il via “Mummie”, dello scomparso Philippe Berson, a cura di Gaetano Costa, presso il Belìce/EpiCentro della Memoria Viva in collaborazione con Riso – Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo. L’artista parigino Philippe Berson, affascinato dal rapporto con la morte e dal grottesco delle Catacombe dei Cappuccini, realizza un corpus di opere ispirate a quel contesto.

Rossana Taormina è presente con “Luce Residua”, un’installazione luminosa e concettuale inedita, a cura di Giuseppe Maiorana e Vito Chiaramonte.

In aprile, alla Fondazione Orestiadi – Museo delle Trame Mediterranee apre “Mediterranea: visioni di un mare antico e complesso” a cura di Viviana Panaccia. La mostra – proveniente dal MAXXI di Roma, promossa da Med-Or Italian Foundation, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia Spaziale Europea, Telespazio ed e-GEOS, racconta storie del Mediterraneo attraverso opere d’arte, materiali visivi e contenuti documentali.

“Prisenti”, parte a maggio, in varie sedi di Gibellina. A cura di Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta. In siciliano i “Prisenti” sono i “doni” ovvero grandi drappi processionali realizzati da maestri dell’arte contemporanea per la festa di San Rocco, patrono della città.

A giugno, al MAC – Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” / ex Chiesa di Gesù e Maria, Gibellina, si inaugura “Domestic Displacement: Mona Hatoum, William Kentridge, Shirin Neshat, Amalia Pica, Anna Maria Maiolino, Regina José Galindo, Santiago Sierra, Zehra Doğan, María Magdalena Campos Pons, Holly Stevenson, Paolo Icaro, Olu Oguibe, Mustafa Sabbagh, Akram Zaatari”, un progetto di ruber.contemporanea, a cura di Giulia Ingarao e Antonio Leone.

Sempre a giugno prende il via “Gibellina Photoroad / open air & site-specific festival”, il primo festival open air e site-specific in Italia, dedicato alla fotografia e alle arti visive, e uno dei pochi al mondo.

Sostenuto dalla Regione Siciliana, dal Comune di Gibellina, dal Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” e dalla Fondazione Orestiadi, il progetto è curato da Andrea Cusumano, con il contributo dei co-curatori Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta e del coordinatore di progetto Antonio Leone.

La struttura curatoriale si avvale inoltre di un Comitato curatoriale di supporto, composto da Antonella Corrao, Arianna Catania, Alfio Scuderi e Giuseppe Maiorana, e di un Comitato Scientifico formato da Antonia Alampi, Achille Bonito Oliva, Marco Bazzini, Michele Cometa, Hedwig Fijen, Claudio Gulli, Teresa Macrì e Maurizio Oddo.

Per info: info@gibellina2026.it – www.gibellina2026.it

In foto: Pietro Consagra “Ingresso al Belìce, Stella”, 1981. Gibellina, Trapani

SIAE 2025