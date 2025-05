Geopolitica dell’innovazione: se la Silicon Valley mette in dubbio la leadership Usa

Nel corso della storia, prosperità economica e progresso tecnologico sono spesso nati dall’incontro tra idee, popoli e talenti in movimento. Le civiltà che hanno segnato un’epoca – da Atene a Venezia, da Londra a Berlino – sono sempre state quelle capaci di attrarre intelligenze, accogliere diversità, valorizzare competenze. Anche gli Stati Uniti, divenuti il simbolo stesso del XX secolo, devono la loro supremazia a questa apertura.

Basti pensare a ciò che accadde tra gli anni Trenta e Cinquanta: mentre l’Europa affondava nei totalitarismi e nella guerra, le sue menti migliori – scienziati, ingegneri, filosofi – trovavano rifugio nelle università e nei laboratori americani. Il Progetto Manhattan, la nascita della Silicon Valley, la rivoluzione digitale che ha cambiato il mondo sono figli diretti di quell’emigrazione di cervelli. Vannevar Bush, stratega della scienza americana, fu il primo a immaginare un modello di ricerca integrata tra accademia, industria e governo: un modello che ha alimentato decenni di dominio tecnologico.

Ma oggi quell’equilibrio sembra essersi spezzato. Negli ultimi anni, l’America ha cominciato a voltare le spalle alla sua vocazione di Paese aperto. La stretta sull’immigrazione qualificata, il progressivo disinvestimento nell’istruzione superiore – acuitosi durante l’amministrazione Trump con tagli netti ai fondi federali per la ricerca – hanno ridotto l’appeal delle università americane.

A dare corpo a questa tendenza, è arrivata di recente una decisione simbolica quanto drammatica: la chiusura dell’accesso agli studenti stranieri presso Harvard. Un gesto che mina uno dei pilastri dell’identità americana: la sua capacità di attrarre i migliori talenti da ogni parte del mondo. Se persino l’università più prestigiosa chiude le porte, il messaggio che arriva è chiaro: qui non siete più i benvenuti.

Intanto, altrove, si corre. La Cina, in particolare, ha smesso di imitare e ha iniziato a guidare. Lo fa con investimenti sistemici, con una visione di lungo periodo, con la costruzione di un ecosistema dove impresa, università e Stato remano nella stessa direzione.

Marc Andreessen, fondatore di Netscape e figura chiave del venture capital californiano, ha messo in guardia sul rischio che l’Occidente stia perdendo la sovranità tecnologica: “La Cina sta costruendo un futuro digitale fondato su modelli chiusi e controllati. Se non offriamo un’alternativa open-source, ci ritroveremo a dipendere da infrastrutture che non condividono i nostri valori”.

Alexandr Wang, fondatore di Scale AI, è ancora più diretto: “La Cina ha una strategia nazionale chiara per l’intelligenza artificiale. Punta al 2030 per il sorpasso definitivo. Gli Stati Uniti, invece, non hanno ancora una visione d’insieme”.

Kai-Fu Lee, ex responsabile di Google in Cina e voce autorevole nel campo dell’IA, sottolinea come la Cina abbia già superato gli USA in molte applicazioni concrete: “Lì il sistema è veloce, adattivo. Qui si ragiona con prudenza. E la prudenza, in questo campo, si paga”.

Anche Vinod Khosla, uno dei padri fondatori della Silicon Valley, denuncia la disattenzione strategica americana: “Ci comportiamo come se fosse una gara teorica, ma è una guerra geopolitica. I cinesi scommettono anche sull’errore. Noi no. E per questo rallentiamo”.

A questa diagnosi si aggiunge Ray Zinn, storico imprenditore dei semiconduttori: “Se non cambiamo rotta, la Cina controllerà le infrastrutture elettroniche globali. E con esse, gran parte del potere mondiale”.

Le loro parole non arrivano da nostalgici, da commentatori esterni o da apparati statali. Vengono dai cuori pulsanti dell’innovazione americana. Persone che hanno creato valore, trasformato industrie, guidato l’innovazione globale per decenni. Se oggi guardano alla Cina con ammirazione o preoccupazione, c’è da chiedersi quanto tempo resti per reagire.

Ma invece di rilanciare sull’unico terreno che ha sempre dato vantaggio – l’inclusione, la libertà, la formazione – gli Stati Uniti si chiudono. E così facendo rischiano di replicare il destino di altri imperi: quello spagnolo, inebriato dall’oro ma incapace di riformarsi; o quello britannico, leader industriale ma prigioniero delle sue rigidità.

La Silicon Valley è stata il simbolo di una nazione che dava spazio ai migliori, chiunque fossero e da ovunque venissero. Se si perde questa identità, non sarà la Cina a vincere: sarà l’America a rinunciare. Il futuro non è mai scontato. Va costruito. E lo si costruisce aprendosi, non chiudendosi.

La vera domanda oggi è: se persino i leader della Silicon Valley – gli stessi che hanno incarnato per decenni il sogno americano dell’innovazione – iniziano a perdere fiducia negli Stati Uniti, chi potrà ancora crederci?

Per cambiare rotta serve una visione. Ma senza convinzione interna, anche la visione diventa solo retorica.