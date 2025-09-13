Genius Loci: musica, letteratura e creatività intorno ai temi della pace

Firenze – Si è fatto le ossa strada facendo “Genius Loci”, la rassegna concepita otto anni fa da Controradio in sintonia con l’Opera di Santa Croce che gode di un palcoscenico straordinario come appunto quello che abbraccia gli spazi della basilica francescana. Fra le eccellenze dell’Estate Fiorentina, il festival accoglie dal 24 al 28 settembre una ricca parata di eventi, concerti, conversazioni, performance, dialoghi, installazioni site specific, un mosaico raccolto attorno ai temi della pace, in una sorta di campo/controcampo dove la contemporaneità si fa strada fra le pieghe della storia, i sussulti della memoria e le oasi della spiritualità. Il luogo evoca, sublimizza e fa riflettere. Fra l’eco di Giotto e Cimabue si accendono i riflettori nel cenacolo affrescato da Taddeo Gaddi, nel cuore delle architetture rinascimentali della Cappella Pazzi e nella pacificata solennità del secondo chiostro del complesso monumentale. Il cartellone si apre il 24 con lo spettacolo “Io le odio le favole. Storie che fanno paura ai bambini”, redatte e raccontate da Carlo Lucarelli, sollecitate e intervallate dalle note di Mattia Dallara ai live electronics, Marco Rosetti alla chitarra e Federico Squassabia al piano.

Il mondo è un buco nero. Ci si cade dentro. L’arte può aiutare a emergere. Lucarelli solfeggia il male di vivere e apre spiragli di possibile armoniosa convivenza. A ruota quando non in contemporanea il giorno dopo si susseguono: il talk “Occidente senza pensiero”, a partire dall’omonima pubblicazione di Aldo Schiavone che disquisisce con Riccardo Valentini, Riccardo Nencini e Irene Stoldi (modera Raffaele Palumbo, letture a cura di Margherita Tesi); il live di Širom, trio avant-folk sloveno acclamato dal Guardian che presenterà in anteprima il nuovo album “In the Wind of Night, Hard-Fallen Incantations Whisper”, un mix ipnotico di sonorità folk, tessiture rituali e strutture dissonanti; il set dei Citron Citron, band rivelazione della scena alternativa di Ginevra, tra le più sorprendenti realtà del panorama europeo con un universo sonoro di ritmi organici e melodie finemente cesellate, fra voci eteree, testi poetici, strumenti artigianali, sintetizzatori e percussioni; la performance di Emma Nolde, artista e songwriter di punta sulla scena indie italiana, che rilascia le tracce dell’l’ultimo album “Nuovo spazio tempo”; le improvvisazioni di Stefano “Cocco” Cantini e Dario Cecchini due veterani del sax in una performance tra soli e duetti.

Venerdì 26 dopo l’incontro “La costellAzione della Pace. Arte, religione e scienza per la Pace preventiva”, con Michelangelo Pistoletto (candidato al Nobel per la Pace) e Ruggero Poi che tesseranno un dialogo tra arte, scienza, filosofia e spiritualità dove i diversi ambiti del sapere non siano torri isolate ma fili intrecciati di un disegno comune (moderano Niccolò Abriani e Stefania Costa) è tutto un fiorire di musiche: “Il Sonatore di Basso” di Gianni Maroccolo pilastro della musica italiana, già militante in Litfiba, Cccp, Csi, Pgr, in quartetto con Mur Rouge, Andrea Salvi e Andrea Chimenti; il sound di Bitoi, progetto del compositore e producer svedese di origine etiope Cassius Lambert, tra brani in una lingua immaginaria ispirata al canto degli uccelli, basso elettrico sperimentale e tensione all’avanguardia, miglior band emergente all’International Folk Music Award 2025; il set di due mostri sacri del jazz, Enrico Rava (filicorno) e Fred Hersch (pianoforte), sodalizio suggellato dall’album “The Song is You”, eletto Disco dell’anno Top Jazz 2022, che raccoglie brani originali più alcuni standard rivisitati senza tralasciare i colpi d’aria dell’improvvisazione; le session di Riccardo Tesi, pioniere della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia, nome di punta della world music internazionale.

Il festival proporrà come di consueto il tradizionale concerto all’alba che ha per protagonista alle 6 del mattino di sabato 27 la pianista Frida Bollani Magoni interprete di “Semplicemente Frida”, che segna l’inizio di una nuova e vibrante fase della sua carriera, verso una dimensione più personale e intima, fra brani originali e interpretazioni inedite di successi internazionali, col contributo live del vibrafonista britannico Mark Glentworth. Genius Loci 2025 si chiude domenica 28 sotto le navate della basilica con il reading “Parole e voci a Santa Croce. Il tormento e l’estasi”, letture di rime michelangiolesche interpretate da Sandro Lombardi e Sabrina Scuccimarra, a cura di Compagnia Lombardi-Tiezzi, in occasione dei 550 anni dalla nascita del Buonarroti, intervallate da frammenti del volume “Vita di Michelagnolo” di Ascanio Condivi e da alcune corrispondenze epistolari con Tommaso de’ Cavalieri, Vittoria Colonna, Giorgio Vasari. Infine domenica 28 alle 10.15 e alle 14.30 saranno proposte visite guidate che connetteranno la basilica di Santa Croce con la moschea e la sinagoga: un’idea che consolida la vocazione di Firenze come città di pace e ne conferma il ruolo, come affermava Giorgio La Pira, “di luogo aperto al dialogo spirituale e civile”. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito con prenotazione obbligatoria su www.santacroceopera.it

Foto: Frida Bollani Magoni @ Fabrizio Castello