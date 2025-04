Gender pay gap: la battaglia per la parità contributiva fra uomini e donne

Gender pay gap. Il divario retributivo tra donne e uomini che la è la disuguaglianza forse più fragorosa che ancora divide i due generi e incombe sulla vita delle donne rubando loro autonomia e libertà, fino alla violenza: cui è difficile sfuggire se non ci si può permettere una vita indipendente. Lo sottolinea la consigliera di parità regionale toscana, Maria Grazia Maestrelli, che ha il compito di esaminare i rapporti biennali sulla parità di genere che le aziende con più di 50 dipendenti sono obbligate a redigere.

Lo fa intervenendo al convegno “Strumenti per la parità di genere. Strategie e Best Practices”, organizzato questo marzo dalla Commissione pari opportunità della Regione Toscana in collaborazione con l’università di Firenze in cui si è detto di alcuni passi avanti sulla parità di genere nel mondo del lavoro c dei tanti ancora da fare e con quali strumenti concreti. Per aumentare l’occupazione femminile, spazzare via le discriminazioni di genere a cominciare dalla differenza retributiva e migliorare la condizione delle donne che lavorano e dunque la loro vita.

Se ne è parlato sia a livello regionale che nazionale. Tramite, in quest’ultimo caso, il dirigente del Dipartimento pari opportunità della PCM (presidenza del consiglio dei ministri) e responsabile del progetto governativo della Certificazione di genere per le imprese, Gianluca Puliga, che ricorda come la parità di genere sia tra gli obiettivi prioritari del Pnrr, come “il governo si sia dato un strategia nazionale tra il 2021-2026 per portare l’Italia, che sulla parità di genere è adesso al 14* posto in Europa tra i primi 10 posti, avvantaggiandosi di strumenti concreti come la Certificazione di genere per le imprese cui, da aprile 2021, hanno aderito 6.800 aziende ricevendo gli stessi incentivi previsti dal codice degli appalti”. Intervengono, sempre a livello nazionale anche Paola Corna Pellegrini presidente di AICEO, l’Associazione italiana di Ceo e Winning Women, e Luca Raffaele, direttore di Next – Nuova economia per tutti.

Presenti anche alcune donne che ce l’hanno fatta e sono manager o occupano settori apicali in aziende le più disparate per vocazione e dimensione ma che stanno facendo passi avanti nel realizzare buone pratiche di parità. Sostenute, le best practice aziendali, dalle donne arrivate in alto al loro interno che si impegnano anche per tutte le altre. Partecipano al convegno anche rappresentanti dell’Università e dei sindacati, essendo, si sottolinea, che i passi in avanti si fanno tutti insieme o non si fanno.

C’è ne sono di cose da cambiare. Spiega la presidente della Commissione pari opportunità regionale, Francesca Basanieri: “Iniziamo a tirare le fila consapevoli di avere fatto progressi ma che c’è ancora molto da fare. Le buone pratiche in Toscana, come altrove in Italia, sono primi e importanti passi avanti, ma il gap è ancora lungi dall’essere realmente colmato”. Due vengono descritti come gli strumenti aziendali principali in Italia per promuovere la parità di genere: i rapporti biennali su se stesse da parte delle imprese e la certificazione di genere che le medesime ottengono attraverso certificatori esterni ma che non sono obbligatorie se non per le imprese che partecipino a appalti. Tutti e due valutati strumenti importantissimi ma dalle cui maglie non raramente ancora scappano discriminazioni di genere. “Questi strumenti non funzioneranno mai fino in fondo se non saranno resi obbligatori per tutte le imprese e se continueranno a essere gestiti tramite incentivi e non tramite sanzioni”, è l’appello di Cristina Arba, coordinatrice pari opportunità della Cgil toscana: “Sono strumenti che ci aiutano molto ma il governo avrebbe dovuto rovesciare il paradigma al momento della loro istituzione perché mi sembra francamente strano che si debba premiare uno se assume una donna o non la licenzia perché va in maternità. Andrebbe sanzionato se non lo facesse”.

Maestrelli spiega che i rapporti hanno il limite di essere “una foto fatta a se stessa dall’azienda” ma anche il grande merito di aiutare, leggendoli e interpretandoli, “a capire bene molte cose, tra cui che la discriminazione principale nei confronti delle donne è quella del gender gap salariale”. Apparentemente un mistero, visto che esistono i contratti nazionali e che sono identici per donne e uomini. Ma se guardi bene – spiega la consigliera di parità – non sempre le donne, pur con uguali titoli di studio, vengono inserite negli stessi livelli degli uomini e per di più la massima differenza salariale è rappresentata dai contributi accessori che si cumulano nel salario accessorio e fanno lievitare quello contrattuale. Contributi accessori che perlopiù vanno agli uomini, che hanno più tempo fuori casa, determinando un gap con donne che può arrivare a quasi 10 mila euro”.

Accade perché le donne sono meno duttili sul lavoro per via del compito di cura familiare, ancora affidato sostanzialmente a loro e schiacciate, alcune, dal carico di cura di ben tre generazioni:genitori, figli e nipoti. Una condizione che spezza i loro percorsi di carriera o le costringe al part time impedendo loro di realizzarsi e guadagnare.Ma attenzione, esorta Maestrelli, la consigliera di parità, se informata e interpellata, ha il potere di intervenire, conciliare ma anche denunziare”. Lei, per esempio, ha ottenuto dal giudice la prima sentenza in Italia di condanna di un’ impresa per discriminazione di genere legata all’orario di lavoro.

Il pregiudizio e gli stereotipi influenzano fin da piccoli, si riflette, portando i bambini, e poi gli adulti a convincersi che esistano tendenze e capacità diverse tra maschi e femmine così da provocare quella desertificazione di presenza femminile in certi settori di studi – matematici, scientifici, informatici – che poi si ripercuote sul lavoro dove i mestieri considerati maschili sono anche quelli che offrono maggiori occupazione e retribuzione.

Dunque è necessario ribaltare l’immaginario collettivo, è convinta l’assessora toscana all’istruzione, Alessandra Nardini, la quale ricorda come la scuola sia quella a cui la Regione Toscana, “che ha aumentato il proprio contributo finanziario per la parità di genere per rafforzare quello nazionale ”, destina il maggior sostegno economico. “Il primo passo – dice – verso la parità di genere lo si fa nelle scuole, la formazione e anche l’orientamento affinché le ragazze riescano a portare alla luce desideri e inclinazioni che a volte neanche formulano, convinte che siano da maschi” . Una battaglia, conclude l’assessora, “non solo per i diritti ma anche economica perché questo paese sta rinunciando alle competenze, le capacità, le specificità delle donne in vari campi ”. Una partita, continua, che deve essere anche politica e nazionale e non riguardare solo le certificazioni di parità aziendali, ma “coinvolgere donne e uomini tramite la riforma di un welfare ancora sbilanciato a proposito di cura familiare, fino ad attivare un congedo parentale finanziato non trasferibile uguale per ambedue i generi”. Infine, conclude, la battaglia deve passare anche attraverso il lavoro di qualità, perché lo straripamento del precariato travolge soprattutto le donne.

Ci sono, si spiega, anche alcuni segnali positivi che possono indurre tutte le donne a crederci ed esigere. Sono al convegno anche le donne che ce l’hanno fatta, in aziende che si sforzano. C’è l’ingegnera, Catherine Silvestri, del consiglio direttivo di Federmanager Toscana, un’associazione che si occupa di 1.700 manager e ha ottenuto, rivendica Silvestri, che dal proprio contratto nazionale rinnovato escano le parole maternità o paternalità, sostituite da genitorialita’ “. Ci sono Giovanna Michelini, Operations Leader e Women’s Network Italy Leader del gigante multinazionale Baker Hughes il cui cuore italiano in materia di turbine e compressori è al Nuovo Pignone e Giada Rafanelli, responsabile Learning and Culture di un’altra multinazionale, Thales Italia, che si occupa di soluzioni tecnologiche in vari ambiti. Due aziende super tecnologiche che puntano su cultura e formazione per valorizzare il per loro prezioso apporto delle donne.

Ma ci sono anche rappresentanti di piccole aziende e cooperative. Da Roberta Carmignani, direttrice del Comitato per la parità di genere della Cooperativa sociale C.RE.A che, tra le prime di quel genere in Italia, ha voluto farsi la certificazione di parità , a Patrizia Rosari, ceo di Lanartex srl,,laboratorio chimico e fisico nel distretto tessile pratese che, pur con soli 12 dipendenti, ha voluto certificarsi per la parità in contribuzioni e carriere. Ci sono i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, che in un dibattito moderato da Maria Paola Monaco, delegata per l’inclusione e la diversità dell’Università di Firenze e Francesca Torricelli in rappresentanza della Commissione regionale pari opportunità. parlano di importanza degli strumenti ufficiali per la parità ma anche della larghezza delle loro maglie, di quanto siano poco conosciuti, dell’importanza di un cambiamento culturale soprattutto nelle nuove generazioni e dei contratti nazionali e aziendali come vero mezzo concreto di lotta per la parità.