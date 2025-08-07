Gaza: né vincitori né vinti, ma una grande palude di morte

Dopo quasi 700 giorni di guerra tra Israele e Hamas non c’è vincitore o vinto, solo una lunga scia di sangue e distruzione. Nessuna prospettiva di cambiamento. La completa eliminazione di Hamas è un obiettivo assai improbabile e quando Netanyahu lo promette, mente. Hamas è stato militarmente sconfitto più volte, ma questo non ha prodotto, e non poteva, intaccare il ruolo politico che detiene nella società palestinese. Se c’è un’autorità a Gaza, quella sembra ancora essere Hamas. La Striscia è una palude per i soldati israeliani, impegnati nella campagna i Carri di Gedeone, nell’ultimo mese il numero di caduti è cresciuto. I tunnel scavati e presidiati dai miliziani sono il loro punto di forza, offensivo e difensivo. Colpirli metterebbe a rischio gli ostaggi. Nei cunicoli di cemento i carcerieri di Hamas aspettano, e qualcuno sogna già il martirio.

La preoccupazione per la sorte degli ostaggi è condivisa dalle alte sfere del comando militare di Tel Aviv. Avviso da tempo recapitato, pubblicamente e a porte chiuse, al governo. E che è alla base dello scontro con l’esecutivo sulla continuazione del conflitto. L’ordine di Netanyahu è di procedere, rimuovendo le cautele. Quando proprio lui per anni ha intrecciato i propri interessi con quelli del gruppo terroristico palestinese. “Dal suo ritorno alla carica di primo ministro nel 2009 il modus operandi della politica di Netanyahu è stato e continua ad essere di rafforzare, da un lato, il consolidamento del governo di Hamas nella Striscia di Gaza e, dall’altro, l’indebolimento dell’Autorità palestinese”, annotava Adam Raz su Haaretz pochi giorni dopo la tragedia del 7 ottobre 2023. Oggi il falco della destra costringe l’esercito ad uno sforzo mostruoso, che non è la conquista di Gaza ma la responsabilità su oltre due milioni di gazawi.

Nell’arco di 40 anni il movimento fondato dallo sceicco Ahmed Yassin ha sviluppato una “burocrazia istituzionale diversificata e consolidata”. Erigendo una struttura in forma di doppia macchina di regia, la leadership di Gaza e quella estera, che teoricamente avrebbe potuto essere il tallone di Achille e causare dissidi, lotte interne e sovrapposizione di scelte di linea, così non è stato. È avvenuto il contrario, l’una alternativamente è affina e complementare all’altra. Con un rete internazionale che offre copertura politica, flusso economico, supporto militare.

Diffusa la popolarità anche al di fuori del mondo islamico. Hamas sfrutta una radicata capacità di resilienza al nemico, tanto che si tratti di Fatah quanto dell’IDF. Inefficaci gli arresti della polizia di Arafat e poi di quella di Abu Mazen, poco incisiva, se non deleteria, la strategia delle operazioni di omicidi mirati dei suoi vertici, perseguite capillarmente dai servizi segreti israeliani. Nemmeno, fame, macerie, “danni collaterali”, ordini di evacuazione da una parte all’altra della Striscia hanno sovvertito il sistema di controllo. Peggiorativa – e a dir poco catastrofica – l’iniziativa israelo-statunitense di far gestire gli aiuti, non alle agenzie delle Nazioni Unite, a fondazioni private di dubbia professionalità ed esperienza.

In generale su Gaza c’è un approccio, volutamente, miope. Come dimostrano gli aiuti internazionali paracadutati: a piovere dal cielo non è la manna biblica ma irrisorie risorse destinate alla popolazione. Anche l’invio via terra di derrate alimentari è un fallimento (9 camion su 10 sono depredati), che alimenta il potere di coercizione di Hamas e arricchisce le bande criminali dei clan locali. Liberarci di Hamas non è facile, e non basterà la totale occupazione militare israeliana del territorio a farlo. Invasione, che per quanto possa essere pensata come duratura, è destinata a diventare transitoria verso altre soluzioni. A prescindere da quello che sarà il futuro dei gazawi, realisticamente Hamas rimarrà in partita. Vuoi che sia con la guerriglia interna agli occupanti o nel caso di diaspora palestinese promuovendo l’ideologia del ritorno e il mito della guerra santa.

Una volta che la guerra finirà israeliani e palestinesi dovranno guardarsi allo specchio, se riflesso ci sarà il volto dell’attuale classe politica purtroppo, sono condannati ad affrontare altri orrori. In un ciclo senza fine.

Enrico Catassi Alfredo De Girolamo