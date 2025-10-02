Gaza: la Flotilla abbordata in acque internazionali, attivisti fermati

Alla fine le Forze della Marina militare israeliana li hanno abbordati a 70 miglia da Gaza, ancora in acque internazionali e, per tutta la notte, sono continuate le operazioni, con arresti e trasferimenti a terra, per poi, si spera, procedere coi rimpatri. Così volge al termine la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, 45 imbarcazioni con oltre 500 attivisti da 44 paesi. Era cominciata il 30 agosto scorso con l’arcivescovo di Genova Marco Tasca che benediceva le prime barche in partenza da Genova, è finita con l’immagine delle mani in alto degli attivisti abbordati, mani anche che si stringono, avanbracci scoperti per mostrare i numeri di telefono degli avvocati scritti con pennarello nero indelebile. “Immaginate- si legge sul profilo social della Flotilla – di inviare 20 navi da guerra per intercettare imbarcazioni che trasportano latte in polvere e latte artificiale per bambini che muoiono di fame. Questo è il male più grande che esista nel mondo in questo momento”.

Da quelle barche cariche di cibo gli attivisti avevano raccomandato di non lasciarli soli , sono stati ascoltati oltre ogni previsione, con reazioni immediate dopo l’intervento della Marina israeliana, manifestazioni più o meno spontanee e piazze piene in tutta Italia, le stazioni delle città più importanti bloccate, in attesa dello sciopero generale che era già stato annunciato dalla Cgil e dalla Unione sindacale di Base per venerdì prossimo, con un’altra giornata che si preannuncia all’insegna del ‘Blocchiamo tutto’ nel nome di Gaza. Tutto condito da fiumi di parole indignate, con la politica in allerta e in prima linea, non solo in Italia.

Il più duro è stato il governo turco di Erdogan, che ha definito l’attacco delle forze israeliane in acque internazionali contro la Flotilla “un atto di terrorismo, la più grave violazione del diritto internazionale, che mette in pericolo la vita di civili innocenti”. La Francia chiede alle autorità israeliane di garantire la sicurezza delle persone a bordo e consentire il loro rientro in patria il prima possibile. L’Italia, per bocca del ministro Tajani, usa toni tranquillizzanti: “Le regole di ingaggio della marina israeliana sono molto chiare. Nessun atto di violenza nei confronti delle persone che sono a bordo delle navi della Flotilla. E queste sono le disposizioni che hanno avuto dal governo. L’obiettivo è quello di imbarcarli tutti su una nave e di portarli nel porto di Ashdod”. Poi ha invitato gli attivisti a tenere un atteggiamento gandhiano. Meno conciliante la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, dopo avere definito “irresponsabili” gli attivisti, ha perfino insinuato che l’ostinazione della Flotilla ad andare avanti poteva suonare come boicottaggio del piano di pace trumpiano, rischiando di comprometterlo. Solo su questo, senza distrazioni, Meloni vuole concentrare l’attenzione politica, invitando anche le opposizioni ad assicurare un ampio consenso in Parlamento all’iniziativa di pace americana.

La ‘Pax trumpiana’ irrompe quando in Italia sono passate da poco le 20 del 29 settembre 2025. Un Piano in venti punti che segna uno dei “più grandi giorni della civiltà” dice, con la sobrietà che lo ha sempre contraddistinto, il presidente americano. E annuncia la “pace eterna” in Medio Oriente, stavolta con goffaggine linguistica e dubbio gusto, e anche questi gli sono abbastanza propri.

La “giornata storica” è stata comunicata al mondo dopo il bilaterale alla Casa Bianca con il presidente israeliano Bibi Netanyahu, per siglare la fine della distruzione di Gaza. Perché gli israeliani, ha ancora detto Trump, “sono fortunati ad avere questo premier”, ma adesso vogliono la pace. Tradotto, voleva dire ‘prendere o lasciare’ per Netanyahu, che si è spinto troppo in là nei massacri, anche a parere del suo alleato di ferro. E non solo perché ‘The Donald’ vuole passare alla storia e magari prendersi pure il Premio Nobel per la Pace, ma ha bisogno di portare a termine tutti gli affari economici già avviati con i Paesi Arabi di quell’area. Non a caso loro saranno parte integrante di questo Piano.

Venti punti per la pace, con due premesse essenziali: “Israele non annetterà Gaza” quindi, in qualche modo, si potrà avviare un percorso per “l’autodeterminazione del popolo palestinese”, che sembra però molto di là da venire. Intanto i primi passaggi sono il cessate il fuoco immediato, con il ritiro progressivo delle forze israeliane, e il rilascio, entro 72 ore dall’accettazione pubblica dell’accordo, di tutti gli ostaggi, anche le salme dei deceduti. Israele libererà 250 ergastolani palestinesi e altri 1700 Gazawi arrestati dopo la strage del 7 ottobre 2023. Saranno poi amnistiati tutti gli esponenti di Hamas che accettano di deporre le armi. Solo chi vuole potrà lasciare Gaza che, comunque, avrà garantiti subito l’avvio di un programma di aiuti umanitari guidati dalle Nazioni Unite e poi la ricostruzione totale.

Per mettere in piedi tutto questo viene creato il ‘Board of Peace’, presieduto da Trump con l’ex premier inglese laburista Tony Blair. Saranno loro ad affiancare una sorta di non meglio identificato governo provvisorio palestinese, definito ‘comitato tecnico apolitico’ di Gaza, che poi potrà passare la palla all’Autorità nazionale palestinese, se e quando questa sarà in grado di riformarsi e governare. E già qui sono arrivati subito i primi dietrofront. Netanyhau ha ribadito che “non ci sarà mai uno Stato palestinese”. Ma il premier israeliano non ha tanti margini negoziali, Trump non era disposto a concedere molto, anzi ha anche imposto al suo alleato una telefonata di scuse al primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, per il bombardamento del 9 settembre. Quelle scuse, oltre al piano, subito contestato quasi per intero, hanno irritato non poco i ministri dell’ultradestra israeliana. Bezalel Smotrich, a caldo, ha parlato di “un clamoroso fallimento diplomatico, un chiudere gli occhi e voltare le spalle a tutte le lezioni del 7 ottobre”, concludendo: “A mio avviso, finirà in lacrime”.

Eppure le garanzie di pace del piano prevedono non solo la smilitarizzazione di tutti i gruppi armati ma la loro esclusione da ogni gestione politica. Hamas in sostanza deve sparire mentre le Forze di difesa israeliane si ritireranno progressivamente cedendo il territorio occupato alle forze internazionali. Ma agli israeliani non basta, non sembrano voler mollare la presa su Gaza. Sulla Cisgiordania poi, altro punto critico, il piano di pace sorvola, ma sicuramente sfuma il progetto di annessione più volte dichiarato esplicitamente dal governo. E i coloni si preparano alle barricate. A parte l’ultradestra però, molti politici israeliani hanno apprezzato l’accordo, a cominciare dal presidente della Repubblica Isaac Herzog. Anche l’Autorità nazionale palestinese, che pure viene esclusa dal ‘Board of peace’, ha detto sì al piano e il leader Abu Mazen si è detto pronto ad avviare il processo di riforme. E Hamas che fa? O accetta o sprofonda sotto le bombe con tutta Gaza perché Israele “finirà il lavoro”, ha detto con espressione inquietante lo stesso Trump, che il giorno dopo ha rilanciato con un ultimatum: Hamas ha tre-quattro giorni per rispondere sennò si scatenerà l’inferno.

Ma i distinguo, i dietrofront, le perplessità da entrambe le parti si approfondiscono sempre più e minano dalle fondamenta il baldanzoso piano, smorzando il trionfalismo della ‘pace eterna’ e riaprendo lo spettro della ‘guerra eterna’. Cominciamo da Hamas, una fonte della Bbc ha fatto sapere che difficilmente firmerà. Ma è in difficoltà, non può mettersi di traverso, Trump abilmente ha coinvolto importanti paesi arabi, fra cui Turchia e Quatar, alleati essenziali per Gaza. “Abbiamo spiegato che il nostro obiettivo primario è fermare la guerra. Hamas ha agito responsabilmente e ha promesso di studiare il piano”, ha detto lo sceicco quatarino Mohammed bin Jassim al-Thani. Quel che ha aggiunto però, rileva molto di più , affermando di fronte ai leader di Hamas che sì, questo era il miglior accordo possibile, ma che va considerato solo come una sorta di carta dei princìpi.

Altro punto indigesto per Hamas è l’incarico a Tony Blair, “una figura inaccettabile per il nostro popolo”. Effettivamente è dura, non solo per Hamas ma per molti Paesi arabi, ammettere che quel premier inglese che nel 2003 invase ed occupò l’Iraq mentendo sulle presunte armi di distruzione di massa, possa ora coordinare un piano di pace per il Medio Oriente.

Non va meglio sul fronte israeliano, con l’ultradestra in rivolta, tanto che Netanyahu, da subito, ha dovuto chiarire che il piano non prevede da nessuna parte la formazione di uno Stato palestinese, tanto meno la riconsegna all’Autorità palestinese della Cisgiordania, ormai occupata quasi tutta dai coloni.

Insomma, il negoziato vero sulla fine della guerra inizia adesso, come ha sottolineato l’esperto di geopolitica Lucio Caracciolo, che ha definito il Piano di Trump un “prodotto semilavorato venduto come prodotto finito”. E poi ha ricordato che “la pace si fa con il nemico e non con l’amico”.

Di certo c’è solo che a Gaza le bombe non hanno mai cessato di uccidere, il giorno dopo la proclamazione della “pace eterna” si sono contati più di 50 morti. La popolazione è stremata e conta su ogni piano e ogni negoziatore pur di uscire dal suo inferno. Poco importa se Trump sia stato mosso anche da ragioni di interesse personale. E’ riuscito comunque a coinvolgere non solo i paesi arabi ma anche l’Europa, con i suoi più importanti paesi membri. Molti si sono espressi e si dicono “pronti a collaborare”. Così come il Cremlino che “sostiene e accoglie con favore” il piano di Donald Trump. Apprezzato perfino dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: “Ora è’ fondamentale- ha esortato- che tutte le parti si impegnino a rispettare questo accordo e la sua attuazione”. La fedelissima Italia poi è stata una delle prime a congratularsi con il presidente americano; quel piano – dice Meloni – “può rappresentare una svolta”. Anche Papa Leone ha apprezzato lo sforzo americano, parlando di “una proposta realista, con elementi molto interessanti e spero che Hamas accetti nel tempo stabilito”.

Ma la ‘pax trumpiana’ non convince, appare sempre più bugiarda, un piano “dal sapore coloniale”, lo ha definito Alessia Melcangi, docente di storia del Medio Oriente alla Sapienza. In sostanza, ha spiegato, “viene proposto di ricostruire una casa ignorando chi la abita”. Per concludere che “Gaza merita più di proclami, più di piani confezionati per la vetrina internazionale. Altrimenti il ‘Piano Trump’ finirà per essere un altro spettacolo che applaude chi lo propone e ignora chi lo subisce. La guerra, intanto, continuerà”.

In foto il fermo di Greta Thunberg