Gaza: i bocconi amari di Bibi, le garanzie di Trump

Sono sette le volte che Netanyahu è andato a far visita all’amico, da quando il tycoon è tornato ad essere l’inquilino della Casa Bianca. Questa volta il profilo dell’incontro “privato” è stato relativamente basso, praticamente sottotono. All’arrivo Netanyahu ha svicolato la stampa che lo attendeva all’ingresso dell’ala ovest, entrando dalla porta secondaria. La situazione geopolitica non permette annunci roboanti. Troppa tensione grava sul Medio Oriente. Dove sono attese altre forze navali con la bandiera a stelle e strisce sventolante sul pennone.

Completati i preparativi ha ricevuto l’ordine di dispiegamento anche la portaerei USS Bush. In navigazione pronte a sferrare l’attacco, questa è la minaccia che il presidente statunitense ha inviato a Teheran, dopo la brutale repressione interna attuata dal regime per soffocare il dissenso. L’Iran a sua volta avverte di essere pronto a rispondere colpendo Israele e obiettivi americani nella regione. Intanto però si tratta, con la mediazione delle monarchie del Golfo in formato pacieri. Colloqui appesi ad un filo, che proprio sul nodo dello sviluppo del programma nucleare della repubblica islamica rischia l’ennesimo strappo, fatale. Di questo Bibi e Trump hanno sicuramente ampiamente discusso nelle tre ore di faccia a faccia.

Da posizioni non proprio allineate. Dimostrate dal fatto che al termine è mancata la canonica conferenza stampa, entrambi hanno preferito affidare le dichiarazioni ai social. Insomma, parole formali e vuote di significato politico quelle di Trump: “È stato un incontro molto bello, la straordinaria relazione tra i nostri due Paesi continua… Non si è raggiunto nulla di definitivo, se non che ho insistito affinché i negoziati con l’Iran continuassero per vedere se un accordo può essere raggiunto”. Bibi stoppato, umiliato. Ha lasciato parlare il suo ufficio, con uno scarno comunicato: “Il primo ministro ha sottolineato le esigenze di sicurezza di Israele nel contesto dei negoziati, e i due hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento”.

L’altro boccone amaro che Netanyahu ha dovuto inghiottire è però quello di Gaza. Scrive su Truth Trump: “Abbiamo discusso dei notevoli progressi compiuti a Gaza e nella Regione in generale”. Con suo disgusto il premier israeliano è stato spinto ad accettare di aderire all’iniziativa del Board of Peace, la catena di comando del piano per la ricostruzione dell’enclave palestinese. Fino a ieri il sì del falco della destra era solo a parole, tra l’altro non gradite dai suoi alleati di governo, gli estremisti Smotrich e Ben-Gvir.

Gli occhi ora sono puntati alla riunione della prossima settimana, quando i convitati al tavolo di Trump officeranno il battesimo dell’organo che nella sua idea dovrebbe risolvere le crisi mondiali, portare la pace e sostituire l’ONU. Vertice senza Netanyahu, per il quale sarebbe stato assai scomodo sedersi al fianco di turchi e qatarioti, sentendosi dire che il disarmo di Hamas non è una priorità. Ascoltare il coro di critiche nei confronti dei ripetuti bombardamenti di Gaza e sulla necessità di ritiro delle truppe dell’IDF dalla Striscia.



Quello che però il leader Likud è riuscito a portare a casa è che al meeting dei volenterosi non venga menzionata la Cisgiordania, e quindi un futuro stato palestinese. A spiegare questo punto politicamente caldo ci ha pensato Trump: “Non dobbiamo occuparci della Cisgiordania. Abbiamo già abbastanza cose a cui pensare”. Aggiungendo tuttavia uno schiaffo alle politiche del governo Netanyahu: “Sono contrario all’annessione”. Nell’autunno 2026 Israele torna al voto. Bibi, per restare sul trono di Gerusalemme, deve avere due certezze. La prima è riscrivere la storia del 7 ottobre, far passare la sua verità, ovvero che lui non ha nessuna responsabilità. Scaricando le colpe su esercito e servizi segreti. La seconda è che Trump non lo abbandoni da solo durante la campagna elettorale. E anche se non trapelato nell’Ovale della Casa Bianca è questo che Netanyahu ha voluto raggiungere: garanzie. Non fra uomini di onore, ma tra politici che odiano la sinistra (e i democratici). Il prezzo che Bibi è disposto a pagare è quello di assecondare Trump in tutto o quasi. Sperando che il richiamo per i petroldollari non sia più allettante delle sue promesse.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi