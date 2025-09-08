Gaza, guerra e finanza. L’ipotesi dal sapore di truffa per espellere i palestinesi

La proposta c’è, ed è scaricabile dal sito del Washington Post, il primo ad avere in esclusiva sul tavolo le 38 pagine che illustrano il Great Trust, acronimo che sta per Gaza Reconstitution Economic Acceleration and Transformation Trust: lo strumento ipotizzato che potrebbe diventare una via per realizzare il sogno di Trump per la Striscia. Centri commerciali, spiagge scintillanti, palme, resort di lusso, grattacieli di 20 piani (un amaro richiamo a quello che è stato sbriciolato oggi a Gaza City dall’IDF?) , insomma, qualcosa di molto simile al video mandato in rete parecchi mesi or sono, a febbraio scorso, con tanto di bajadere e drink gustati insieme da Trump e Netanhyau, all’ombra della statua d’oro del presidente statunitense e dell’allora ancora grande amico Elon Musk.

Trentotto pagine che tentano non solo di mettere a sistema il possibile esito del futuro di Gaza, ma rilanciano un progetto molto simile a quello denominato Gaza Resort, promotore e motore Jared Kushner, genero di Trump, che, come ricorda il professor Alessandro Volpi dell’Università di Pisa, “ha creato un fondo, Affinity partners, di cui sono finanziatori di rilievo il Public investment fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, la Qatar investment authority e Lunate capital Llc con sede ad Abu Dhabi”, a cui si sono poi aggiunti il Tony Blair institute e il Boston consulting group, ma soprattutto, ed è qui che si comincia a intravedere la novità, è costruito intorno a una idea molto interessante, che riguarda la terra, il suolo di Gaza. Ovvero, come sottolinea in un articolo nelle pagine economiche Repubblica, la loro finanziarizzazione attraverso un procedimento chiamato tokenizzazione. Il meccanismo, insieme con gli investimenti che avrebbero natura sia pubblica che privata sui cosiddetti “megaprogetti”, che vanno dai resort di lusso agli impianti per i data center, potrebbero rendere l’affare molto più che redditizio: secondo i calcoli inclusi nel piano stesso, il ritorno, su un investimento di 100 miliardi di dollari, trascorsi dieci anni, potrebbe essere quasi quadruplo. Senza contare che nelle cartelle-schede-rendering si parla di flussi di entrate “autorigenerati” continui.

Qualcuno potrebbe chiedersi perché i conti si fanno a dieci anni. Semplice, è il lasso di tempo previsto per il permanere dell’amministrazione straordinaria statunitense ipotizzata per gestire e indirizzare l’intero affare. E dopo? Dopo, ancora non c’è molta chiarezza. Di sicuro, non si parla mai di Stato palestinese, con buona pace dei Paesi Arabi che fino ad ora hanno sostenuto che non darebbero il loro appoggio a nessuna iniziativa se non prevede la creazione dello Stato di Palestina. In realtà, ciò che si evince dal documento è che anche questo step passerebbe attraverso il GREAT Trust, che riceverebbe da Israele, nell’ambito di un accordo bilaterale con gli USA, poteri e responsabilità amministrative, preludio di una evoluzione non meglio chiarita verso un’amministrazione fiduciaria formale. Inoltre, la prevista partecipazione di investitori di vari Paesi, anche arabi nonostante quanto accennato, porterebbe naturalmente l’accordo a diventare multilaterale. L’evoluzione verso uno stabilizzarsi della situazione riportata nel Piano, contempla anche temi come la sicurezza, che verrebbe affidata a “cittadini di Paesi terzi”, non meglio definiti, come si legge nell’articolo del Washington Post che ha rivelato nei dettagli il GREAT Trust, ma anche contractor privati militari occidentali. Alla fine,il Trust lascerebbe il campo allorché “un sistema politico palestinese riformato e deradicalizzato non sarà pronto a sostituirlo”.

Visto così, si potrebbe anche pensare che le trentotto pagine schede e rendering di GREAT Trust siano tutto sommato una sorta di ballon d’essai, per saggiare la reazione dell’opinione pubblica, mentre, lo ricordiamo, si sta verificando l’invasione di Gaza City da parte dell’esercito israeliano, continuano le uccisioni di civili, non tacciono i bombardamenti. Insomma si sta cercando di vuotare il più possibile il campo da quei due milioni circa di civili che, nonostante la paura, la fame, le bombe, i cecchini, la guerra, l’assedio, la mancanza di medicine e la diffusione di malattie, resistono ancora a Gaza, perlopiù per l’ottima ragione che non sanno dove andare. E allora sorge spontanea la domanda: ma di questa folla ormai vinta ma ancora non doma, il Piano ha tenuto conto?

Sì. Tanto conto, che ha anche fatto i conti, se si scusa il gioco di parole, di quanto guadagnerebbe il GREAT Trust a ogni dipartita individuale dalla propria terra da parte dei palestinesi: un risparmio, dicono i conti del trust, di almeno 23mila dollari a persona, rispetto a quanto costerebbe la permanenza individuale a Gaza, seppure ristretta in “aree sicure”. Dunque, incentivi per lasciare il territorio: 5mila dollari subito, 4 anni di affitto pagato, almeno un anno di “cibo”. Dove?

Ma il vero incentivo, su cui sembra che il trust si fondi, è la questione della tokenizzazione della terra. Cosa significa?

Si tratta di un’operazione finanziaria che nasce nell’ambito delle cripto valute, ma che può essere utilizzata per qualsiasi tipologia di beni, compresi i beni immobili e dunque la terra. Il token è sostanzialmente un “gettone” digitale che contiene un insieme di informazioni digitali, allocato all’interno di una blockchain, che conferisce a chi lo possiede un diritto su un bene reale. La tokenizzazione di un bene reale è la conversione in token dei diritti che un soggetto vanta su un bene reale. La sicurezza per il titolare della proprietà del bene reale è assicurato dalla blockchain, l’allocazione nella quale è accompagnata da uno smart contract che assicura l’intangibilità del bene da parte di terzi. Infatti, i termini di uno smart contract prendono vita a partire da un codice programmato su una blockchain, le condizioni sono specificate non attraverso il documento fisico di carta custodito da un notaio, ma sono identificate sotto forma di codice.

Detto questo, cosa c’entra con Gaza?

Nelle 38 cartelle del Great Trust, alla cartella 8, si parla di applicare questo meccanismo alla popolazione di Gaza. Ecco come: a chi possiede un terreno, il trust offrirebbe un token digitale. Un gettone digitale, in cambio del diritto di riqualificare la proprietà di cui possiede il token, ovvero, il diritto digitale che il soggetto vanta sul bene reale, nel caso in esame, sulla propria terra. Cosa se ne fa il gazawi di questo token? Ad esempio, può utilizzarlo rivendendolo, magari agli investitori che hanno interesse a comprarlo, realizzandolo quindi in denaro, oppure, al termine dei dieci anni potrebbe farlo valere per tornare in possesso fisico del bene reale realizzandolo nella proprietà di un appartamento nelle nuove città che nasceranno sulle macerie di Gaza. Ma la natura del token, che vanta velocità e facilità di scambio e di ritorno in denaro fisico, ha alcune controindicazioni non di poco conto, fra cui, ad esempio, la necessità che ci sia una valutazione a monte del valore del bene da tokenizzare, e la volatilità della sua natura, che comunque dipende dal mercato reale. .

Il modello ha suscitato varie critiche, anche feroci, dal momento che sembra un tentativo di spogliare i gazawi delle loro terre convincendoli a svenderle ai fondi interessati agli investimenti previsti dal piano. Il piano porterebbe due firme, da un lato, alcuni fra gli israeliani da cui ha preso le mosse la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), la fondazione, sostenuta da Stati Uniti e Israele, che distribuisce cibo all’interno della striscia, dall’altro, per quanto riguarda la pianificazione finanziaria, si dovrebbe a un gruppo di esperti che ha lavorato per il Boston Consulting Group, come si legge sul Washington Post.

Il meccanismo lascia ampi spazi opachi anche agli occhi dell’economista Alessandro Volpi, esperto di finanza e fondi finanziari, che pone alcune criticità.

“Intanto si parte da un fatto di base – dice Volpi – ovvero, chi decide il valore dei beni immobili dei palestinesi che dovrebbero venire tokenizzati? In larga parte del territorio di Gaza non esiste neppure un accatastamento. Perciò, è presumibile che l’unico soggetto che darà un valore agli immobili sarà il Trust, ovvero il Great Trust, che è anche il soggetto che si occuperà della ricostruzione. E già questo pone un problema all’origine”. Ma se per ipotesi in qualche modo si riuscisse a portare avanti il meccanismo finanziario, cosa accadrebbe se qualcuno dei palestinesi che accetta di praticare l’operazione, dopo dieci anni, si presenta con i suoi token in mano, o meglio, nella blockchain, e chiede di essere renìintegrato nella sua proprietà? Il meccanismo a questo punto si complica.

“Supponiamo che i token rimasti in mano al soggetto che ha ceduto il proprio immobile valgano, con stima dell’epoca, 50mila euro. Se la riqualificazione dell’immobile lo ha apprezzato per un valore attuale di 700-800mila euro e anche più, la pretesa di rientro rimane pur sempre di 50mila euro. Il che significa che plausibilmente, il soggetto non riuscirà mai a rientrare nell’intero, se non pagando il di più del valore che si è apprezzato. Perciò, è plausibile, sempre parlando per ipotesi, che, potendo, come si legge nello stesso progetto, scambiare direttamente i token da parte dei proprietari verso gli investitori, ci sarà l’interesse per i soggetti economici che partecipano al Great Trust di “rastrellare” il più possibile di token per integrare il più possibile di proprietà. Il che espone i gazawi che accettassero, a una vera e propria svendita del proprio territorio”.

Insomma, di fatto “l’opportunità per i gazawi” si ridurrebbe a ben poca cosa, dal momento che non ci sarebbe proporzione fra il valore dei token ora e fra dieci anni, dopo una ricostruzione di alta gamma come quella prospettata. Vogliamo raccontarla come appare? Sembra davvero una grande truffa.