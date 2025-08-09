Gaza: “Fermare Netanyahu e riconoscere lo stato di Palestina”

Tutti ex ambasciatori, nomi noti e importanti, il fior fiore della diplomazia italiana, apprezzata nel mondo per professionalità e competenza. Erano 34 quando a fine luglio sono usciti allo scoperto, sono 72 adesso. Convinti che non ci sia tempo da perdere, hanno inviato una lettera a Meloni per chiedere “con urgenza” all’Italia misure concrete per fermare Netanyahu e per il riconoscimento dello stato di Palestina. “Di fronte ai massacri di civili e alle flagranti violazioni dei diritti umani e della dignità delle persone a Gaza non servono più le dichiarazioni, ma atti diplomatici concreti”, scrivono.

La risposta del governo è stata sciatta, senza costrutto e sostanzialmente infondata: riconoscere lo stato palestinese sarebbe controproducente e non gioverebbe alla trattativa. Esattamente il contrario di quanto esprime la lettera alla presidente del consiglio scritta da diplomatici di altissimo livello, cui non fa certo difetto esperienza di trattative. I firmatari non solo hanno diretto ambasciate e rappresentanze prestigiose, ma sono stati anche consiglieri diplomatici di presidenti della Repubblica e primi ministri, o hanno svolto incarichi apicali anche alla sede centrale del Ministero degli Esteri.

A cominciare dal promotore dell’iniziativa, Pasquale Ferrara, che è stato, da ultimo, Ambasciatore in Algeria e, fino al 30 giugno scorso, ha guidato gli Affari politici e di Sicurezza alla Farnesina, occupandosi direttamente anche di Medio Oriente. Per fare qualche altro nome, Ferdinando Nelli Feroci, ex commissario europeo per l’industria, Rocco Cangelosi, che era stato consigliere diplomatico del presidente Napolitano, o Pietro Benassi, già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte e Rappresentante Permanente presso l’Unione Europea, o Pasquale Terracciano, ex ambasciatore a Madrid, Londra e Mosca. C’è l’ex console generale a Gerusalemme, ex ambasciatori a Londra, in Iran, in Iraq. Conoscono bene le zone calde.



Bisogna agire subito e con decisione, secondo diplomatici. Perché “ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità né collocazioni intermedie”. Non ci possono essere “davanti ai massacri di civili” e alle “flagranti violazioni dei diritti umani e della dignità delle persone” A Gaza “non servono più le dichiarazioni, ma atti diplomatici concreti”. Ne sono conviti funzionari di lungo corso, che conoscono bene l’arte della trattativa, e che sono fermamente convinti che “con con la guerra non si risolve niente, serve la politica, serve la diplomazia”, come spiega Ferrara.

Pasquale Ferrara lei è il promotore di un’iniziativa a cui si aggiungono di giorno in giorno nuovi partecipanti.

“Sono il promotore ma non certo il protagonista. Questo è un’iniziativa corale. Ho lavorato molto prima di partire con la lettera, ho ascoltato gli altri, mi sono deciso solo quando ho potuto contare su un nocciolo duro di persone consapevoli e competenti. Siamo in pensione ma non certo a riposo, non abbiamo più vincoli istituzionali e da liberi cittadini diciamo quello che pensiamo, quello in cui crediamo”.

In cosa crede, o meglio credete?

“Che – salvo pochissimi casi storici – non si risolve mai niente con la guerra e che invece quasi sempre c’è solo una soluzione diplomatica dei conflitti. Crediamo nelle regole e non nella guerra senza fine. Crediamo che una politica estera debba essere al contempo etica e realistica. Crediamo che si debba fermare questo eccidio, sterminio, genocidio, chiamatelo come volete”.

Dunque cosa chiedete e proponete al governo italiano?

“Due cose. Prendere misure nei confronti del governo Netanyahu e riconoscere lo stato di Palestina.”

Già, prendete misure, fate qualcosa. Ma poi non si fa niente e intanto migliaia di bambini e adulti vengono uccisi e affamati.

“Guardi che noi non siamo dei sognatori, siamo pragmatici. Parliamo di tutte cose che si possono fare subito, se ce ne fosse la volontà politica. Non chiacchiere e vaghezze retoriche senza seguito, ma decisioni nette e mirate, l’unico linguaggio che il governo Netanyahu capisce”.

Ci spieghi quali misure chiedete .

“Sono tre. Primo, sospendere ogni rapporto e cooperazione, di qualunque natura, nel settore militare e della difesa con Israele, non solo contratti ma anche collaborazioni. Secondo, sanzionare i due ministri israeliani, Smotrich e Ben G’vir, i più oltranzisti nel negare i due Stati, sostenere le violenze dei coloni e volere annettere tutta la valle del Giordano e Gaza. Terzo, l’interruzione temporanea dell’accordo di associazione tra Israele e l’Unione Europea.

Ma come si sanzionano i ministri?

“Ci sono diverse opzioni. Per esempio, interdire loro la libertà di movimento al di fuori di Israele, congelare i loro beni e patrimoni finanziari all’estero. In Olanda i due ministri in questione sono stati dichiarati persone non grate ed è stato interrotto ogni contatto con loro. Terza misura, sospendere temporaneamente l’Accordo di associazione tra Israele e l’Unione Europea. Oltretutto, l’accordo prevede all’articolo due il rispetto dei diritti umani. In Europa se ne discute, ma per ora Italia, Ungheria ed altri paesi si sono opposti. Come vede, sono tre misure che l’Italia potrebbe adottare immediatamente. Non comporterebbero affatto la fine delle relazioni con Israele, ma sarebbero strumenti di pressione affinché Netanyahu cambi rotta”.

Veniamo al punto chiave, ricono scere lo Stato di Palestina, il governo vi ha obiettato che sarebbe prematuro perché non esiste il territorio.

“Un pretesto. Tutti i documenti internazionali, specie delle Nazioni Unite, e gli accordi sinora intercorsi, fanno riferimento in modo chiaro ai confini precedenti al 1967, prima della guerra dei sei giorni. Come non è vero che bisogna attendere il riconoscimento dello Stato di Israele per riconoscere anche la Palestina. La quale, attraverso l’Olp, ha già riconosciuto Israele con gli accordi di Oslo nel 1993. Fu lo stesso Arafat a riconoscere per iscritto il diritto di Israele ad esistere in pace e sicurezza. Certo, se poi Israele occupa il territorio palestinese con 800 mila coloni è chiaro che va tutto a gambe all’aria. Non si tratta affatto di prendere le ruspe e radere al suolo le loro case, perché sono possibili scambi di territori per compensare le perdite delle aree sottratte ai palestinesi. La verità è che oggi in Israele nessuno parla più di due Stati. La Cisgiordania viene chiamata Giudea e Samaria, due regioni della storia ebraica, gli insediamenti illegali israeliani hanno raggiunto un massimo storico e ora Netanyahu dichiara di volere estendere le operazioni militari israeliane a tutta Gaza, un modo per nascondere il vero intento, che è quello della rioccupazione di tutte la Striscia.”

Riconoscere lo Stato palestinese potrebbe fermare il massacro?

“A chi dice che non serve a niente, bisognerebbe chiedere a cosa sia servito finora non riconoscerla. Gioverebbe, invece, a riaprire un capitolo che ora appare chiuso, a riavviare un percorso, che oggi non esiste più. Nessuno si illude, e certo non noi, che sia la soluzione di tutto, ma il riconoscimento ha il grande merito di indicare una via verso una soluzione concordata. Lo hanno gia annunciato Francia e Inghilterra, e persino la Germania, con tutto il peso della sua storia, è più avanti di noi. Così l’Italia rischia di perdere il suo ruolo nel Mediterraneo e di rimanere isolata persino nel G7, accanto a Trump, che in questa storia per il nostro governo è il vero elefante nella stanza. Non ci sono impedimenti reali o diplomatici al riconoscimento ma un pregiudizio ideologico e un allineamento assoluto sul paese egemone. “

Lei ha parlato di sterminio, massacro, genocidio. La discussione sulla parola genocidio impazza. Lei sceglie un titolo per tutto questo orrore?

“Quanto ai termini, la Corte internazionale di giustizia sta valutando gli estremi del genocidio. La Shoa è un caso unico, terribile e indicibile nella storia umana, ma non lo è il genocidio, purtroppo (basti ricordare quello in Ruanda). In ogni caso, non dobbiamo aspettare che le definizioni siano consensuali per muoverci con urgenza, per fermare l’uccisione indiscriminata e di massa di civili innocenti. A chi sbandiera a vanvera l’amicizia dell’Italia con Israele, andrebbe ricordato che la vera amicizia non è quella che condona tutto, ma quella che sa anche essere fortemente critica, e che tenta di fare cambiare rotta ad un governo che si sta rendendo responsabile di crimini di cui dovrà tendere conto dinanzi alla giustizia e dinanzi alla storia. “

In foto Pasquale Ferrara