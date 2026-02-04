Gaza city: 60 milioni di tonnellate di detriti e 71 mila morti ufficiali

Camion e ambulanze pronte a varcare il valico di Rafah per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. E’ il video, virale, trasmesso dai media. In realtà, per quanto la notizia sia positiva, c’è la triste verità che quel convoglio è solo una goccia nell’Oceano: inconcludente. In una situazione ancora vincolata a strette procedure e complicato coordinamento tra disparati soggetti. Purtroppo, compreso Hamas, che mantiene il capillare controllo delle istituzioni amministrative rimaste in piedi.

Intanto, ed ecco la seconda notizia, anche l’esercito israeliano, per la prima volta, riconosce come “veritiero” il dato della conta dei morti a Gaza: 71 mila le vittime. Stima, che purtroppo è destinata a crescere quando verranno rimosse le macerie, lavoro per cui ci vorranno non mesi ma anni, visto che in piedi non è rimasto praticamente nulla.

Il lembo di terra palestinese bagnato dal Mediterraneo è un cumulo di detriti a perdita d’occhio. Indicativamente oltre 60 milioni di tonnellate. Almeno è quanto scrive il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) nei report prodotti sul disastro. Escludendo il surreale piano trumpiano di ricostruzione c’è, quindi, da essere concreti nell’affrontare l’emergenza, un lungo elenco. Viveri, medicine, coperte e la necessità di operare al più presto in interventi in vari settori. Prioritari sonoacqua potabile, la gestione dei rifiuti e la rimozione dei detriti. Problematiche che hanno ricadute dirette sulla salute della popolazione, con effetti di crescente diffusione di malattie infettive.



Il conflitto ha significativamente compromesso le già carenti infrastrutture idriche presenti, riducendo notevolmente l’approvvigionamento, diventato limitato e di bassa qualità. Dei 54 impianti, presenti alla vigilia della guerra, solo 9 sono ancora funzionanti, tre di questi risultano danneggiati dai bombardamenti israeliani. La capacità di desalinizzazione delle acque è invece inferiore del 70% rispetto all’ottobre del 2023. Su questo dato insiste anche un altro fattore di cui torneremo a soffermarci in seguito, lo scarso supporto energetico.



Nelle devastazioni nessuno degli impianti di trattamento delle acque reflue è attualmente in uso. Inoltre, con l’assenza di fognature, l’aumento dell’uso di fosse sanitarie e l’accumulo incontrollabile di rifiuti hanno aumentatoil livello di contaminazione delle falde acquifere sotterranee dell’enclave, con rischio ambientale in questo caso esteso anche ai vicini, alle coste e al mare. Dove finiscono sversate giornalmente circa 130.000 metri cubi di acque non trattate. Secondo gli esperti la quantità di batteri e coliformi presenti è largamente superiore al limite di sicurezza igienica fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il pesce che era una importante risorsa alimentare, ed economica, è altamente sconsigliato.



L’agricoltura su larga scala di ortaggi, frutta e quant’altro ha perso ogni valore, e attualmente non copre nemmeno il 3% della produzione. Per tornare a coltivare, anche solo i fiori, ci vorranno anni e un’attenta bonifica del suolo. Scordiamoci la parolabiodiversità. A Gaza city nei pressi di quello che una volta era il frequentato mercato di Firas oggi si trova unadiscarica a cielo aperto. Dove senza sosta si continua a gettare cumuli di rifiuti. Che non possono essere trasferiti o smaltiti nella discarica di Juhor al-Dik, perché nel tracciare la linea gialla degli accordi di tregua, qualcuno non si è preoccupato che fosse passata al di là della riga, nella parte sotto il controllo militare israeliano e proibita ai palestinesi. La soluzione al problema di liberarsi della spazzatura viene risolto dalle famiglie nel modo più rapido, semplice e inquinante, accendendo il fuoco.

Fumo, tende, spazzatura, topi e cani randagi sono il triste quadro che appare agli occhi di chi vive a Gaza. Condizioni dove anche i coloni israeliani bramosi di occupare quella porzione di terra non potrebbero resistere, un solo giorno. L’aria di Gaza non è quella che si dovrebbe respirare in un posto di mare. Invece che di salsedine gli odori sono un misto tra fetore e puzza di plastica bruciata. A cui va aggiunto l’inquinamento prodotto dai generatori a gasolio, che suppliscono parzialmente alla carenza di energia elettrica.

Per realizzare il faraonico piano di ricostruire dalle fondamenta Gaza occorrerà tempo e denaro, c’è chi dice almeno 70 miliardi. Torta che fa gola a tanti, incluso “l’immobiliarista americano” attualmente alla Casa Bianca e i suoi associati partners, Hamas e Netanyahu. In questo business ciascuno guarda alla propria fetta di prossimo guadagno. Con tale avidità da scordarsi un particolare: i gazawi, la popolazione palestinese di Gaza. La domanda viene spontanea: quella è la loro terra o solo la loro tomba?