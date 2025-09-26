Gaza: all’Assemblea Onu risuona la sveglia, ma l’Italia resta distante

L’Italia è distante. Prende le distanze, si collega a distanza ai vertici, si specializza in distinguo, si ripara sotto l’ala neanche troppo protettiva di Trump e si allontana sempre più dalla maggior parte dei paesi Ue e dell’Onu, che hanno deciso che quel che sta succedendo a Gaza è troppo. Al punto che la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla fine ha dovuto accorciarle quelle distanze e unirsi nella condanna ferma a Israele: a Gaza Netanyahu “ha superato i limiti”, ha detto nel suo intervento in plenaria al Palazzo di Vetro. E’ stato anche superato “il principio di proporzionalità- ha aggiunto- con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese. Ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. Una scelta che l’Italia ha più volte definito inaccettabile, e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele”.

E qui, sulle sanzioni, c’è la prima notizia. Poi però riparte il consueto pendolarismo e il gioco della distanza: “Non ci accodiamo a chi scarica su Israele tutta la responsabilità di quello che accade a Gaza. Perché è Hamas ad aver scatenato la guerra”. Meloni ribadisce comunque il “sì” italiano alla soluzione dei due Stati e anche la sua disponibilità a riconoscere quello della Palestina ma con due precondizioni ineludibili: la liberazione di tutti gli ostaggi e l’esclusione di Hamas da ogni scenario politico.

Non poteva più esitare Meloni nella condanna, perché il leader israeliano e il suo governo hanno davvero superato ogni limite. Basti ricordare, oltre ai quasi 70mila morti di cui 20mila bambini, una delle ultime uscite di Bezalel Smotrich, l’ “orgogliosamente omofobo” ministro della Difesa che si offre come boia se questo dovesse servire alla causa della cancellazione del popolo palestinese, obiettivo ultimo ma ormai esplicito del governo israeliano che, in nome di questo, sta trasformando la reazione al 7 ottobre in una guerra di occupazione su larga scala per annettere Gaza e Cisgiordania.

Ogni limite quindi sembra ormai ampiamente superato e ha fatto suonare una sveglia potente e planetaria: 152 paesi all’Onu, dieci in più rispetto a luglio scorso, hanno detto ‘basta’, riconoscendo lo Stato di Palestina. Un atto non solo simbolico, ma anche politico, trainato dalle parole del presidente francese Macron, che, applauditissimo all’assemblea generale, ha rotto gli indugi: “I palestinesi non sono gente di troppo sulla terra”, riconoscerne lo Stato vuol dire riconoscere “il diritto del suo popolo ad esistere”. Insomma, “è giunto il momento di fermare il massacro”, perché “niente giustifica la guerra in corso a Gaza. Al contrario, tutto ci obbliga a porvi fine definitivamente, visto che non l’abbiamo fatto prima”. Ponendo la condizione però, come già la Francia aveva dichiarato nel documento congiunto con l’Arabia Saudita, che tutti gli ostaggi vengano rilasciati e aggiungendo però una sorta di monito ad Israele: “Qualsiasi forma di annessione è una linea rossa”.

La sveglia ha risuonato al Palazzo di Vetro e il riconoscimento della Palestina lo hanno sottoscritto Paesi importanti, a partire da Gran Bretagna, Canada, Australia, Portogallo, oltre alla Francia.

L’Italia no, almeno non ancora. All’inizio non ci sta, ‘non è il momento’, ‘aspettiamo’, ‘servono condizioni stringenti ‘. Meloni non si era neanche presentata alla conferenza organizzata da Francia e Arabia Saudita a New York e ha aspettato il suo turno all’assemblea generale per dire la sua. Nel frattempo aveva mandato in avanscoperta il ministro degli Esteri Tajani che, nonostante i nuovi pesanti riconoscimenti della Palestina, sembrava stabilmente vincolato alla sponda americana: “Io credo che il riconoscimento dello Stato palestinese oggi non serva a granche’. Noi dobbiamo impedire che Hamas rappresenti il futuro della Palestina. Oggi in Palestina è Hamas che controlla la striscia di Gaza”. Parole forti a fronte dell’ondata che monta anche nell’opinione pubblica contro i massacri di Gaza. Sembrano un salto di qualità, un’impennata di indignazione, le manifestazioni che in Italia hanno mobilitato oltre 200mila persone da nord a Sud, che hanno bloccato autostrade, tangenziali, stazioni ferroviarie, porti e interrotto servizi pubblici in vari settori, tutte prevalentemente pacifiche, a parte gli scontri alla stazione di Milano sui quali poi si sono concentrati, anche strumentalmente, la maggior parte dei commenti politici.

Intanto la Global Sumud Flotilla, con i volontari delle 40 imbarcazioni provenienti da 44 paesi e carichi di aiuti umanitari, continua la sua navigazione verso Gaza, ostacolata da chi cerca di colpire questa ondata di solidarietà con droni e materiali esplosivi e urticanti sulle navi. Attaccate anche le imbarcazioni italiane con i parlamentari a bordo. Tanto che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato subito a protezione una fregata della Marina militare per eventuali operazioni di soccorso e poi una seconda nave. E’ andato anche a riferire in Parlamento il ministro, con accenti molto preoccupati: “La gravità della situazione sfugge. Quando la Flotilla uscirà dalle acque internazionali più nessuno potrà garantire sicurezza e aiuto, né noi né le altre 44 nazioni rappresentate”.

Crosetto ha poi raccomandato di accogliere la proposta di mediazione portata avanti dal governo italiano che prevedeva di lasciare il materiale umanitario a Cipro, dove il Patriarcato latino di Gerusalemme lo avrebbe trasferito al porto di Ashdod in Israele e poi, attraverso un corridoio aperto dalle Misericordie, a Gaza. Ma Flotilla ha rifiutato perché “l’obiettivo della nostra missione è rompere l’assedio della Striscia. Le nostre 50 barche proseguiranno dirette fino a Gaza”.

Il governo israeliano nel frattempo fa sapere che “non permetterà la violazione del legittimo blocco navale“. La situazione può sfuggire di mano quindi, ha messo in guardia il ministro della Difesa, di cui è stata apprezzata la “ lucidità istituzionale” dalle opposizioni. Non altrettanto si può dire di Giorgia Meloni che, nel punto stampa organizzato prima del suo intervento in plenaria, aveva usato toni durissimi e assai poco istituzionali contro la Flotilla e chi l’ha organizzata: “Tutto questo è gratuito, pericoloso e irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza, che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore”. E ancora a testa bassa: “Penso vada fatto un richiamo alla responsabilità, soprattutto quando si tratta di parlamentari che, ricordo, sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro”. Parole infuocate che hanno portato sulle barricate tutte le opposizioni. Fra i più duri il responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano che ha definito la premier “una irresponsabile in pieno delirio trumpiano”, e invocato un “momento Sigonella per ripristinare la nostra dignità nazionale”, con la convocazione dell’ambasciatore israeliano, richiesta peraltro da tutti gli esponenti della sinistra.

Ma nel discorso fluviale della Meloni arriva anche l’altra notizia, poi ribadita davanti al plenum, sulla disponibilità al riconoscimento condizionato della Palestina e qui lancia la sua sfida alle opposizioni annunciando su questo una mozione di maggioranza in Parlamento e chiamando alla responsabilità: “Io non sono contraria al riconoscimento ma dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso delle opposizioni”. Che, però, non sembrano dell’idea: “Una mozione nella quale giochiamo con le parole e con le condizioni? O si riconosce lo Stato di Palestina o non lo si riconosce. Tertium non datur”, ha già risposto il Pd per bocca di Francesco Boccia.

La presidente del Consiglio era arrivata a New York in tempo per ascoltare l’amico Donald che, per quasi un’ora è andato a ruota libera all’assemblea generale, a cominciare da un attacco senza precedenti contro l’Onu “che crea problemi invece di risolverli” e non ripara neanche gli ascensori che non funzionano, ha aggiunto sprezzante, per poi autocelebrare se stesso, che ha messo fine a “7 guerre in 7 mesi” e la sua “epoca d’oro degli Usa”. E ancora l’affondo contro l’Europa “che continua a comprare petrolio russo”, e la demolizione del Green Deal (“il cambiamento climatico è la più grande truffa del secolo”). Sul riconoscimento della Palestina arriva da Trump un prevedibile ‘no’ senza appello perché vorrebbe dire “riconoscere le atrocità di Hamas”. ‘Avanspettacolo all’Onu’, è stato uno dei commenti più sferzanti al discorso di quasi un’ora del presidente americano.

Giorgia Meloni invece, poco dopo ha detto di condividere molti passaggi del discorso di Trump, per esempio sui migranti e sul Green Deal. Ed è d’accordo anche sul criticare l’Onu perché “gli organismi multilaterali, per poter lavorare bene, devono sapere anche rivedere quello che non funziona”.

Ora tocca al premier israeliano Benjamin Netanyahu dire la sua, ma già si è fatto sentire: “All’Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d’Israele. Questo non accadrà”, ha detto sulla pista dell’aeroporto Ben Gurion, prima di salire sul suo aereo per New York.

In questo clima sta per chiudersi l’ ottantesima assemblea generale dell’Onu, “sospesi tra guerra e pace”, come ha detto Meloni . Era cominciata con ben altri intenti la storia di questa nobile istituzione: “Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo… a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti.. ad assicurare che la forza delle armi non sarà usata”. Scrissero tutto questo i padri fondatori nello Statuto dell’Onu, che sembrava una colonna d’Ercole invalicabile e ora rischia di diventare poco più che carta straccia.