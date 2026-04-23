Futuro digitale dell’Europa: high tech di qualità rispettando i diritti

L’Europa ha un futuro digitale? Una domanda che sottintende una questione realistica, che individua alcuni motivi di criticità per quanto riguarda la regolazione dell’IA e il suo impatto con i sistemi democratici europei. Un quesito che emerge proprio in virtù del portato valoriale e del patrimonio giuridico del Vecchio Continente, al di là delle considerazioni etiche, morali, ideali su cui si riflette.

Lo spiega il professor Andrea Simoncini, docente di diritto costituzionale dell’Università di Firenze nel corso, lunedì 20 aprile, di una giornata di studi organizzata dalla Fondazione Circolo Rosselli e dalla scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri.

Il primo passo per affrontare la questione non può prescindere da una breve disanima della situazione attuale. “L’Europa si è dotata nel marzo 2021 di un importantissimo documento, il Digital Compass 2030, ovvero la bussola digitale europea verso il 2030, e di recente, essendo arrivati al primo decennio del piano ventennale previsto nel 2020, uno studio ha fatto il punto della situazione in cui si ritrova l’Europa. L’obiettivo al 2030, fissato dal Digital Compass, sarebbe che il 75% delle imprese europee avesse almeno una funzione motorizzata dall’Intelligenza Artificiale”.

Nella progressione verso l’obiettivo finale previsto dal progetto, nel 2024 le imprese con almeno una funzione affidata all’IA sarebbero dovute essere il 28,4%. Il dato reale del 2024 è del 13,4%. L’Italia è all’8,9%. Al 2030, la digitalizzazione delle imprese e in particolare l’utilizzo dell’IA è stimato in Europa pari al 35%. “Ciò che voglio dire è che l’Europa è molto meno digitalizzata dall’IA di quanto possiamo pensare – sottolinea Simoncini – un aspetto molto importante è che esiste un’intelligenza artificiale della comunicazione, fortissima, travolgente, che tuttora gode di investimenti incredibili, dal momento che deve anche sostenere un mercato finanziario sulle IA che continua a investire in maniera convinta sfiorando migliaia di miliardi, anche se nella realtà, al momento attuale, non avvertiamo impatti significativi sul mondo economico”.

I campioni dell’IA in Europa sono, come ricorda Simoncini, “Mistràl, una società francese in realtà partecipata anche da Microsoft, poi Evenlabs, inglese, specializzata nell’audio, DeepLe, specializzata sulle traduzioni. Queste sono le prime tre. Per avere un’idea, Mistràl ha una valutazione complessiva di 12 miliardi. OpenAI, che è un pezzo, da sola, vale quasi mille miliardi. Anthropic, famosa per il suo dissenso col Pentagono, arriva a quasi 500 miliardi”.

A questi dati si aggiungono quelli del valore aggregato delle società europee che producono AI, che raggiunge quasi i 39 miliardi di dollari; il valore aggregato di quelle che producono IA in Cina si stima sfiori i 130 miliardi di dollari (sulla Cina tutte le stime sono sempre da prendere con una certa prudenza); il valore aggregato delle società statunitensi che producono IA è di circa 1600 miliardi di dollari.

“Quindi qual è la realtà? La realtà è che ad oggi l’Intelligenza Artificiale prende l’aspetto di una enorme gara industriale che vede clamorosamente avanti gli Usa, poi la Cina, la cui valutazione è molto difficile, infine l’Europa, che in questo momento non è il terreno in cui si gioca la battaglia”. O, se si gioca, si gioca molto collateralmente, essendo ad ora destinati a vivere, come dice Simoncini, “delle conseguenze dello sviluppo degli altri”.

Eppure, l’Europa torna in campo. E lo fa a modo suo, dal momento che “ha scelto, in maniera molto coraggiosa e senz’altro anticipatrice, di dotarsi di un sistema di governo dell’Intelligenza Artificiale”. Cosa che nessuno degli altri player coinvolti ha deciso di fare, o perlomeno, non con le modalità europee. In Cina, come spiega il costituzionalista, il sistema di autocontrollo è di tipo proprietario, in quanto in realtà c’è un sistema di controllo statale, sebbene avvenga attraverso partecipate delle iniziative economiche, il che significa che alla fine la centralizzazione avviene per via proprietaria; negli Stati Uniti è in vigore un sistema molto particolare, che originalmente si ispirava al mercato libero, ovvero poca regolazione affidata ad alcune agenzie federali, ma negli ultimi anni, con l’amministrazione Trump, ha visto cambiare radicalmente la situazione, perché in realtà c’è una nuova forma di centralizzazione federale che combinandosi con una fortissima azione lobbistica da parte delle Big Tech nei confronti delle politiche federali, produce più che una situazione di libero mercato, un sistema in cui i grandi player industriali controllano anche buona parte dello sviluppo regolativo del soggetto federale. Tuttavia, in USA è molto importante anche il ruolo degli Stati. Moltissimi Stati, compresi quelli repubblicani, stanno cominciando a regolare le IA, molti ispirandosi a modelli europei e dichiaratamente contravvenendo a quello che è un executive order dell’amministrazione americana che aveva detto che gli Stati non potevano regolare la materia.

L’Europa, dunque, decide di intervenire con forza sul tema delle IA. C’è da chiedersene il motivo, dal momento che si trova in una situazione che non la vede protagonista. Intanto, un dato è indubbio: l’Europa è un mercato, ed è un mercato estremamente interessante per i soggetti che invece giocano il ruolo di protagonisti nello sviluppo delle IA. Le minacce ripetute di Meta o Google di chiudere i propri prodotti al mercato europeo ne sono la riprova. Se ciò accadesse, significherebbe che questi soggetti dovrebbero rivolgersi a mercati come Sudamerica, Africa, decisamente molto meno interessanti rispetto a quello europeo, che rimane il mercato disposto a pagare di più per queste tecnologie. Gli europei, incalza Simoncini, pagano per la tecnologia quote che altri non sono disposti a pagare.

Un primo punto, dunque, è questo: l’Europa regola perché è il mercato preferenziale per questi soggetti. Ma, aggiunge il professore, c’è anche un altro motivo, più profondo. “Il problema del governo dell’Intelligenza Artificiale dipende da che cos’è l’IA. E per questo, uno sviluppo industriale affidato puramente a se stesso, porrebbe estremi e profondi interrogativi a qualsiasi società civile. Il perché è nella particolarità dell’IA. Non si tratta di una tecnologia nel senso classico in cui abbiamo utilizzato il termine finora, ovvero strumenti per eseguire ciò che l’essere umano ha deciso di fare, eseguendolo più velocemente, più potentemente, più accuratamente, con un risparmio di energia. La tecnica, nel paradigma etico-morale con cui siamo abituati a considerarla, è uno strumento, che servea eseguire qualcosa che gli umani hanno deciso, con una modalità che consente di avere risultati che l’umano, da solo, non potrebbe ottenere. La particolarità dell’IA è che non serve ad eseguire le decisioni degli esseri umani, ma serve per decidere, meglio, per prendere le decisioni”. La differenza è delicata e fondamentale: nel momento in cui questa tecnologia non risponde più solo allo scopo di porsi in qualche modo al servizio della decisione umana, ma in qualche maniera si pone al posto della decisione, che è sempre stata ritenuta appannaggio dell’essere umano, il tema diventa esattamente questo, ovvero come gestire una tecnologia che toglie spazio (si sostituisce) all’autodeterminazione umana. Un esempio chiaro è una delle ultime frontiere della tecnologia, che è l’Agentic AI, o Autonomous AI, che “prende le decisioni per conto, si occupa di un problema”.

Uno dei contributi scientifici più importanti nello sviluppo di questi temi lo si deve a un grande studioso, Norbert Wiener. Wiener è importante perché, oltre a tutto il resto, ha inventato il termine cibernetico. La teoria esposta dallo studioso è che esiste una analogia fondamentale tra il sistema di informazione, conoscenza e controllo degli organismi viventi e quello delle macchine. Ciò comporta che esistono delle tecnologie che ci aiutano a comprendere come ragionano gli umani e come si comportano. E quindi possono spiegare sia i comportamenti meccanici che i comportamenti degli esseri viventi. Dovendo trovare un termine che non esisteva, spiega ancora Simoncini, si rivolse al greco antico, e raccoglie il termine kubernòs, da cui scienze cibernetiche, e, come lo definisce il docente, potere cibernetico. Ma cos’era il kubernòs? Era il timoniere, colui che governava la nave. “Il tema del governo e il tema della tecnologia cibernetica hanno la stessa radice, appunto derivante dal termine greco. E’ un modo per essere mimetici del comportamento umano. E questo pone un tema di regolazione e di governo sin dall’inizio”.

In un certo senso, tutto quanto detto dimostra che “questi sistemi sono progettati per governare”. Certo, semmai sono parziali, come le cosiddette narrow IA. Il problema, continua il costituzionalista, è quando si affida a un sistema che prende i dati, li elabora e decide, qual è il tipo di alimento informativo che bisogna prendere per capire cosa sta succedendo in Italia nel teatro politico, o in America in questo momento o nei vari teatri di guerra.

“Governare le IA è a mio avviso un tema implicito nella stessa definizione di questo tipo di tecnologie. In altre parole, o qualcuno li governa o loro sono strutturati per governare”. Ma perché governare la IA è così difficile?

“In primo luogo, per il fattore tempo – spiega Simoncini – queste tecnologie sono soggette ad un tempo di evoluzione e modifica del tutto fuori fase praticamente con tutti i sistemi di regolazione”. Come si fa a regolare? Dal punto di vista giuridico, bisogna confessare una certa inerzialità, dice il professore. “Come giuristi arriviamo molto dopo, e tutto sommato le leggi oggi si approvano esattamente come nell’800, articolo per articolo e con votazione finale, come dispone la nostra Costituzione. In altre parole, abbiamo un sistema di produzione legislativa che nella sua struttura di fondo, ovvero che le regole dispongano per il futuro, che devono essere generali ed astratte, che non debbano occuparsi dei dettagli forti del fatto che c’è sempre un esecutivo, tutta questa vicenda insomma, è messa in crisi profondamente da questo tipo di tecnologie”. Per la ragione sostanziale che “la conoscenza esatta del sistema che vogliamo regolare non ce l’ha nessuno”. Se non , forse, quello che lo costruisce. “Nessun livello politico di decisione riesce ad avere una conoscenza che spesso neppure si approssima”.

Tirando le fila, AI Act è, dice Simoncini, “un’enorme disposizione di principio in cui tutti stanno aspettando le norme e gli standard tecnici. Tutte le industrie stanno aspettando le norme di standardizzazione”. Il problema è che il processo sta andando molto a rilento, la Commissione è molto assente su questi temi, tanto che si sta pensando di cambiare il Regolamento sulle norme standard. Sintetizzando, il problema è che il tavolo che dovrebbe decidere la standardizzazione delle norme, non vede la presenza di alcuni convitati essenziali, ovvero gli ingegneri di Microsoft, Google, che non si stanno sedendo a questo famoso tavolo. Insomma la stessa normogenesi è sfidata profondamente da questo tipo di tecnologia.

Il secondo punto, implicito rispetto al primo, riguarda la simmetria di conoscenza e informazione. Ovvero, “moltissimi di questi settori stanno sviluppando, dal punto di vista del segreto industriale, cose che gli stessi Stati scopriranno quando saranno sul mercato”, vale a dire quando, come spesso succede con queste tecnologie, è ormai troppo tardi per regolamentarle. E’ il motivo per cui “tutti noi – dice Simoncini – ci battiamo per la protezione by design, e alcuni hanno aggiunto by education”, ovvero la necessità che certi valori vengano introiettati nella stessa educazione dei tecnologi, “altrimenti lo Stato, la regolazione, arriva veramente troppo tardi”.

Infine l’ultimo profilo, che rende il tutto ancora più complesso, “è che l’IA è veramente difficile da stringere anche come prodotto tecnico. L’IA può essere un prodotto cosiddetto stand alone, ovvero sistemi-modelli di IA, che possono essere usati di per sé, oppure può essere una parte, interna al prodotto costruito. E questo elemento rende ancora più complessa la regolamentazione.

Infine, l’uso dell’IA più smaccato, evidente e meno oggetto di riflessione, sono i social. Ovvero tutti quei sistemi che ormai occupano la comunicazione politica, motorizzati dagli algoritmi che decidono sui post, sui temi ecc. . In tutto questo, qual è stata la scelta dell’Europa? Quella di regolare l’IA sulla base del tipo di rischio che comporta. Sottolineando , d’altro canto, che tutto questo sistema regolativo è in questo momento in discussione.

Tornando al rischio, ci sono IA che comportano un rischio dichiarato inaccettabile. Sono piuttosto poche: l’IA subliminale, certi tipi di usi del riconoscimento facciale cosiddetto real-time, ad esempio da parte della polizia che possa farne conseguire conseguenze immediate, alcuni tipi di IA sono considerate del tutto vietate, ma ci sono altre intelligenze artificiali, quelle ad alto rischio. Infine, ci sono quelle a rischio accettabile e a rischio minimo. Il modello, per capirsi, è quello dei prodotti pericolosi. Gli obblighi delle IA ad alto rischio sono: obbligo della dichiarazione di conformità; le società che producono le IA devono avere sistemi di gestione del rischio; ma probabilmente gli articoli più importanti sono due, uno, che dice che chi fa IA è responsabile della qualità dei dati che usa- Il tema di fondo è che le Ia, in particolare quelle più recenti, sottolinea Simoncini, si basano sulla fase dell’addestramento. Ovvero, il produttore ha bisogno di dati per addestrare l’IA. La domanda è: che dati uso?

“L’Europa chiede che quantomeno si debba avere traccia dei dati utilizzati. Bisogna sapere quali dati vengono usati, e in secondo luogo, devono essere dati legali”. Quindi, qualità dei dati. Un altro punto è che le decisioni dell’IA devono sempre avere un umano coinvolto.

“Chiudo con un’ultima osservazione – dice Simoncini – l’Italia ha dato attuazione a questa disciplina europea dell’IA e ha scelto di consegnare l’ attuazione del regolamento europeo a due agenzie, l’ACN, Agenzia nazionale per la cyber sicurezza, e l’Agid, che dovranno dare attuazione a tutto il complesso sistema della regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. L’Italia ha inoltre aggiunto altri limiti all’uso dell’IA, aumentando il livello di protezione. La cosa crea problemi a Bruxelles. La grande sfida che abbiamo è come coordinare questo complesso sistema di regolazione con le sfide dell’industria. Una sfida che presuppone una grande forza nell’attuare le regole, dovendo tuttavia trovare una fortissima coesione perlomeno all’interno del sistema europeo. Le pressioni sono enormi, a cominciare dalla spinta militare”. Tecnologia di qualità salvando i diritti: ecco la sfida cruciale per l’Europa.