Funaro secondo passo, la giunta

Firenze – Vinta la partita, il centrosinistra + Avs esulta, Sara Funaro, prima donna sulla poltrona di sindaco di Firenze , si emoziona mentre ne viene lanciata la vocazione nazionale. Intanto però si accende il totogiunta e si forma . il consiglio comunale. E mentre la nuova sindaca si schernisce e si riposa delle fatiche del ballottaggio, cominciano le ipotesi.

Partendo dal primo punto, chi sarà nella squadra? Dato per certo, Andrea Giorgio, quota Schlein, da tempo si mostra in coppia con Funaro, di cui condivide gioie e dolori. Che ne sarà di Giovanni Bettarini? Uomo di Nardella e Funaro, richiamato in servizio dallo stesso sindaco, collocazione a sinistra dentro il Pd, ritenuto uno dei più competenti della ex squadra, subentrato al posto dell’altro stimatissimo assessore al bilancio, ormai onorevole, Federico Gianassi. Bettarini una delle colonne della nuova giunta, con Giorgio, potrebbe giocare da capogabinetto, ovvero l’anello di congiunzione della delicatissima giuntura fra amministrazione e squadra politica, Poi, come non considerare pedine da sistemare i più votati, a cominciare da Letizia Perini, lunga tradizione familiare col potere e storia di famiglia nel Pd, e Jacopo Vicini, che la segue nella lista dei più votati.

Non starà certamente ferma al giro, l’assessora alla sicurezza e casa, Benedetta Albanese, che ha guadagnato con le unghie e con i denti uno spazio tutto suo, sforzo ripagato dagli oltre 800 voti di preferenza ricevuti. Fra le ipotesi, potrebbe anche diventare la nuova presidente del Consiglio comunale, Non sembra fuori dalla nuova squadra neppure Cosimo Guccione, assessore allo sport della squadra Nardella. Ancora, Laura Sparavigna, terza nella lista delle preferenze, ma anche Luca Milani, già presidente del Consiglio comunale. Altri nomi papabili , Niccolò Falomi, avvocato e già consigliere comunale nel primo mandato Nardella, ma anche, secondo alcuni Cristina Manetti, portavoce del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Senza dimenticare Avs, che con il suo significativo 9% chiederà un ruolo. E su traffico e sicurezza, sembra molto probabile l’entrata di tecnici.

E’ sul sito Eligendo, invece, che si fanno i conti per la più probabile fisionomia del nuovo consiglio. Intanto, 16 consiglieri al Pd; tre alla lista Sara Funaro sindaca, altri tre ad Avs. Al centrodestra nove eletti:, Eike Schmidt, candidato sindaco sconfitto, quattro consiglieri a Fratelli d’Italia; due Lista Schmidt, uno Lega e uno Forza Italia. Senza dimenticare i due consiglieri di Italia Viva, Ceclia Del Re (Firenze Democratica), Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune, Lorenzo Masi, Movimento 5 Stelle.