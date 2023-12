Fronte unito delle forze ecologiste, un documento in 5 punti per una Firenze green e solidale

Firenze – La prima volta. La prima volta delle forze ecologiste di Firenze, riunite insieme, in modo trasversale, prima che la campagna elettorale entri nel vivo, sebbene da tempo le varie associazioni, gruppi movimenti green abbiano fatto prove di intesa. Di tutto ciò ne dà prova la piattaforma sottoscritta dai vari soggetti che fanno parte del fronte che chiameremo genericamente green. Cinque punti, che valgono la transizione non solo ecologica, ma da una cultura all’altra. Cinque punti di svolta, cinque titoli che riguardano altrettanti programmi di uscita dalla città insostenibile, turistica a tutto tondo, energivora. I titoli, sviluppati poi, nella discussione tenutasi ieri, sabato 16 dicembre, al Circolo Arci Isolotto, via Maccari, Firenze, sono: Firenze città della svolta rinnovabile e del risparmio energetico; Firenze città della mobilità sostenibile e sicura; Firenze città per un’alimentazione sostenibile; Firenze città che non spreca. Tutti capitoli di un unico, grande disegno che mette a terra la necessità di cambiare rotta. L’introduzione di Mauro Romanelli, Cittadini per l’Italia Rinnovabile, storico punto di riferimento cittadino per la sinistra verde ed ecologista toscana, mette in fila tutti i motivi per cui è ormai necessario e stringente, non solo mettere in atto i punti lanciati dalla piattaforma che verrà proposta a tutte le forze politiche, ma soprattutto non perdere tempo. Perché il futuro è già da qui a domani, e il tempo potrebbe già essere perduto. Anche perché, sottolinea Romanelli, il diritto delle giovani generazioni ad avere un futuro è un diritto fondamentale dell’umanità, la città anche se storica deve avere la consapevolezza di saper cambiare, “se abbiamo accettato le antenne di Sky e i lucernari nel centro storico, dobbiamo saper accettare anche i cappotti termici il fotovoltaico, e le energie rinnovabili”. Accettare che la città cambi, che sia anche stravolta, perché la città verrebbe comunque stravolta dal cambiamento climatico. Una necessità di cambiamento di prospettiva, che dice ancora Romanelli, deve riguardare anche le sovrintendenze, ad esempio. Una svolta: una svolta ad ampio raggio sulla città, che veda l’amministrazione coinvolta in primo piano.

E’ Marco Duranti, di Legambiente Firenze, a prendere per primo la parola, che prima di ogni riflessione mette in luce i dati: 28 eventi metereologici estremi, in Toscana, da gennaio a ottobre di quest’anno, con il culmine del 2 novembre. “Un dato che fa capire – dice Duranti – che il cambiamento climatico non “sarà” ma siamo già nel mezzxo di una crisi climatica senza precedenti. In Toscana è andata pure bene; in Lombardia ce ne sono stati oltre 60, di eventi metereologici estremi”. Una situazione di un’urgenza tale, che persino la Cop 28 ha dovuto affermare che sono le fonti fossili il problema. Un patrimonio, seppur ottenuto quasi a tempi scaduti, che è diventato, dice Duranti, “patrimonio di tutti i paesi dell’Unione europea, risultato non scontato”.

Dal globale al locale, inquadrando il problema energetico del Comune di Firenze, non potendo tuttavia limitarsi ai confini comunali, il problema è di tutta la Piana, "oltretutto pensando al fatto che il sindaco di Firenze sarà il sindaco della Città Metropolitana".

Dagli ultimi dati (2019) del comune di Firenze sull’energia, emergono alcuni numeri precisi e anche allarmanti: “Seimila GW annui sono i consumi totale di tutto il Comune di Firenze, quasi il 90% dei quali è prodotto usando prodotti energetici fossili. Di questi consumi, le maggiori emissioni, (circa l’80%) sono prodotti dagli edifici, pari ai due terzi delle emissioni totali; 6.100 GW annui sono pari a circa 40mila km quadrati di superfici fotovoltaiche, su un comune di 100 km quadrati. Significa che se domani si passasse repentinamente al fotovoltaico, non ci sarebbe tecnicamente spazio”.

E allora? Allora, la priorità assoluta è l’efficientamento. “L’efficientamento energetico è il primissimo passo da fare, anche nel senso di giustizia sociale, perché permette anche alle famiglie più fragili, sempre di più, di migliorare la propria condizione”. Secondo punto e di pari passo, “ci deve essere una forte riconversione verso le fonti energetiche rinnovabili”, sottolinea Duranti. Se è stato fatto molto dall’amministrazione comunale, soprattutto osservando il prima e dopo la pandemia, quando non si poteva installare un pannello solare neppure in zone periferiche causa vari vincoli, tuttavia non basta. Ed ecco il punto delicato: la stragrande maggioranza del territorio fiorentino soggiace al vincolo paesaggistico, e dunque bisogna passare sempre dalla Sovrintendenza. Su questo punto, dice l’esponente di Legambiente, “bisogna riflettere. Una prossima amministrazione deve aprire un tav0olo tecnico, anche duro, con le Sovrintendenze ma anche la Regione Toscana, per una revisione completa anche dei vincoli paesaggistici, che non vuol dire eliminarli, ma operare una revisione per poter passare a una prima revisione energetica”. Del resto, i vincoli paesaggistici, dice Duranti, sono più o meno degli anni ’60-’70, “un’era geologica fa”. Se la Regione può farsi carico di questo, il Comune può aprire un tavolo con queste realtà. Il vero motivo di fondo è: il territorio ” lo gestiamo noi, o lo fa il cambiamento climatico”. Soggetto che non sta troppo a guardare per il sottile. “Non bisogna avere paura di intervenire nel centro Unesco – conclude Duranti – non ci sono solo Palazzo Pitti e P1alazzo Vecchio. E’ necessario intervenire puntualmente dando la possibilità ai progettisti di fare il loro lavoro, e non semplici burocrati”. Impossibile lasciare il centro storico così com’è, serve una revisione “completa di tutti i vincoli urbanistici, oltre che paesaggistici ed edilizi, soprattutto per quanto riguarda l’efficientamento energetico. Altrimenti non ce la possiamo fare”. Tirando le fila, secondo l’esponente di Legambiente, occorre una riflessione profonda su cos’è il paesaggio e come lo si conserva per davvero. Passi avanti dunque che devono essere fatti verso il fotovoltaico, l’eolico, “contro cui spesso sono i comitati cittadini a dare battaglia”. Fonti rinnovabili, e dunque comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, che hanno un aspetto importante anche socialmente, dal momento che produrre e consumare energia in loco e dal basso, cambia il paradigma sulla produzione e il consumo dell’energia.

Consumo di suolo, il vero problema è che c’è sempre qualcosa di strategico, mentre, il vero punto strategico è quello del consumo zero tout court. Lo dice Guido Scoccianti, WWF Area Fiorentina, che sottolinea anche la necessità che non solo si traduca in concreto il principio di consumo di suolo zero, tanto più che le aree di recupero ci sono e sono tante, ma anche l’altro grande tema della rinaturalizzazione delle aree cementificate, secondo una precisa linea dell’Europa. Sul tema dell’uso della città e della necessità di invertire la tendenza alla commercializzazione degli spazi urbani e dello stesso principio di residenza, entra nel vivo Grazia Galli, di Progetto Firenze.

” Abbiamo bisogno di comprendere di cosa parliamo, quando si parla di Ecologia – dice Galli – concetto definito da due radici, oicos e logos. Logos possiamo intenderlo come narrazione, o meglio, nel suo significato più profondo, studio. Se torniamo a questo concetto con onestà, anche dicendoci che pur avendo determinati problemi non abbiamo ancora una soluzione, crolla la casa, ovvero oicos”. Esponendo alcuni dati condensati nelle slides presentate, raccolti con Cgil-Sunia, emersi dallo sportello “Questa casa non è un condominio” che raccoglie le criticità di chi vive nelle case di Firenze, Galli coglie l’aspetto dell’attività energivora cittadina che non emerge dal Piano energetico. “Ci sono due settori che in cui si evidenzia l’attività energivora della città, uno è quello residenziale e l’altro è quello che riguarda il terziario. Ma il residenziale non riguarda solo il cappotto alle facciate, i pannelli del fotovoltaico, e via così”. Ma non è “solo” questo, quello che succede in città. Cosa c’è nelle case di Firenze?

“Nelle case di Firenze, e non solo nel centro storico, si trova una grande industria ricettiva, c’è un albergo diffuso. E questo consuma, questo pone delle domande che ci interessano dal punto di vista ecologico. Tralasciando gli aspetti, pure importantissimi, sociali e di economia industriale, esaminando i dati emersi, all’80% il gigantesco albergo diffuso di Firenze è all’interno di condomini. Questo è vero sia che guardiamo al territorio comunale che alla città metropolitana”.

Andando a vedere i dati che le istituzioni mettono a disposizione propria e dei cittadini, su cui si elaborano le politiche per il turismo, ci si accorge che i numeri “istituzionali” che segnalano la presenza di ricettività extralberghiera, sono, in alcuni casi persino tre volte minori rispetto a quelli delle piattaforme commerciali”.

Allora abbiamo un problema. “Le politiche che1 si trovano nel piano energetico ambientale comunale, ci parlano ancora di turismo sostenibile, come se fosse una questione legata alla buona o mala educazione dei turisti o di qualche gestore. I1nvece no, la realtà è che abbiamo un problema di sistema”. Di fatto dunque, precisa Galli, “si stanno continuando a fare politiche ignorando la realtà”.

A un semplice esercizio di calcolo che confronta qual è il carico antropico a parità di superficie, a seconda dell’uso che se ne fa, risulta evidente che, prendendo ad esempio un condominio di notevoli dimensioni, le famiglie fiorentine sono da tempo limitate a due, tre componenti, mentre i turisti hanno una numerosità molto più alta. E allora? Allora, quello spazio turistico è allestito e trattato come uno spazio alberghiero, con tutto ciò che questo comporta a livello di consumo energetico.

“Le dotazioni sono diverse – continua Galli – nello spazio residenziale turistico si arriva ad avere un bagno ogni 28 metri quadri, più o meno la dotazione alberghiera2. Questa è la realtà nostra di oggi. Quando si parla di preservare il centro storico, rendiamoci conto di ciò che stiamo preservando e del perché i consumi energetici aumentano. Il terziario, i ristoranti, sono al piano terra, ma sopra c’è questo”. Un problema di sistema, in un sistema che fa finta di non vedere, e che conduce a una conclusione: “Possiamo fare tutti i pannelli fotovoltaici che ci pare, però è il sistema a essere e rimanere energivoro”.

Il punto sulla mobilità cittadina lo fa Tiziano Carducci FIAB Firenze Ciclabile. “Un trasporto pubblico frequente preciso e affidabile è il primo passo per migliorare la qualità dell’aria – dice – il primo dato è che nella crisi climatica i trasporti impattano sia a livello di produzione di Co2, ma anche di polveri sottili ” e altre sostanze che interferiscono con la qualità dell’aria e quindi del clima. Considerando anche l’impatto evidentissimo sulla salute, la modifica del modello di trasporto è essenziale, facendo emergere “in maniera incontrovertibile la necessità di eliminare il trasporto privato spesso alimentato a fonti fossili, tenendo in considerazione non solo l’impronta ecologica ma anche la salute di tutti gli esseri terrestri.

In concreto, promosso il sistema tramvia e la sua estensione. Il vulnus tuttavia c’è, secondo Carducci, nel momento in cui la progettazione fa emergere un sistema unesco-centrico radiale, ereditato dal vecchio sistema degli autobus, coerente, d’altro canto, al carattere esclusivamente turistico o quasi che è stato impresso alla città. Dunque, sì all’estensione della tramvia, corretta però con l’introduzione di un sistema tangenziale rispetto a quello radiale e in contemporanea con la ripresa di un forte sistema ferroviario metropolitano. altri due temi rispetto al trasporto pubblico somno da un lato una maggiore conoscenza offerta ai cittaadini per esempio delle stazioni metropolitane come uso quotidiano (da Campo Marte, Rifredi, ecc) ma anche la necessità che il sistema di trasporto pubblico sia accessibile a tutti, quindi gratuito. Il problema del “farlo funzionare prima bene, poi vediamo”, è un problema del tutto teorico, in quanto, spiega Carducci, l’alto costo del Tpl conduce le persone a continuare a utilizzare le auto o i mezzi comunque privati. Infine, la questione della mobilità dolce, ovvero le bicilette. Quest’ultimo tema ha due nodi su cui la prossima amministrazione dovrà impegnarsi, la sicurezza nel traffico (piste ciclabili, ad esempio) e quella su strada nel senso della tutela contro i furti, rispetto ai quali si chiede l’avvio di una vera e propria campagna di sicurezza, a partire dal contrasto al mercato delle bici rubate, ma anche 1l’ampliamento degli spazi e delle rastrelliere. Infine, l’idea della città 30, che non solo è un aiuto per la sicurezza fisica del ciclista, ma anche, sulla base di dati derivanti da ricerche in altre città, un principio concreto di abbassamento dell’inquinamento cittadino. “La moderazione del traffico e le aree pedonali non si creano solo nel centro storico, ma devono essere diffuse in tutta l’area metropolitana”. Per il traffico privato, spinta alla mobilità elettrica che può provenire dalla maggiore presenza di colonnine di ricarica, elevandone qualità, manutenzione e numero. Infine, l’aeroporto. “N0on ci limitiamo – dice Carducci – a chiedere che si interrompa il progetto dell’estensione alla nuova pista, ma riteniamo che la soluzione stia nella graduale dismissione dell’attuale aeroporto. Il modello di trasporto aereo deve affrontare un momento di crisi ristrutturandosi diversamente e puntando verso grandi scali internazionali che devono essere serviti da servizi ferroviari ad alta velocità. E da subito, stop allo scalo a Firenze dei jet privati”.

Lisa Brugnetti, del movimento fiorentino Extinction Rebellion, si fa carico anche delle istanze di Friday for Future, movimenti entrambi internazionali, che prevedono una mobilitazione dal basso. Dire la verità (rivolto ai governi) di Extinction Rebellion si sposa perfettamente con la richiesta di FFF ai governi di dichiarare lo stato di emergenza. Seconda richiesta, agire ora. “Per questo come movimenti abbiamo deciso di aderire a questa piattaforma politica in quanto idee e proposte contenute nel documento possono, secondo noi, dare un contributo forte per raggiungere gli obiettivi. A proposito di azioni concrete, FFF si unisce alla campagna di Firenze 30 su mobilità pubblica, non inquinante, capillare, accessibile”. FFF chiede anche un maggior coinvolgimento delle Università nelle decisioni della politica su questi temi. I movimento chiedono anche la maggiore presenza di fontanelli in tutti gli edifici pubblici. “La terza richiesta nello specifico di E.E è quella che siano convocate le assemblee di cittadini, una richiesta che risale al 2019. Un’assemblea di cittadini che possa affiancare la politica per trovare soluzioni condivise per fronteggiare l’emergenza. Quanto all’assemblea cittadina organizzata dal Comune di Firenze, Firenze per il clima, dice Brugnetti: “Si avvicina molto a quello che è stato richiesto da Extinction Rebellion, a patto che vengano prese in considerazione le idee emerse, i dati raccolti, le analisi svolte. Le proposte e le soluzioni emerse da queste assemblee “devono essere poi raccolte e messe in atto effettivamente da qualsiasi sia la forza politica che forma il governo”, cittadino, regionale o nazionale.

Gaia Pedrolli, storica esponente di spicco di Ecolobby, specifica lo scopo dell’iniziativa e dell’associazi0one: far sì che la politica metta al centro dell’agenda la questione ambientale. “Penso che tutte le forze politiche debbano interrogarsi fortemente e trovare una strategia efficace. Ad ora, sembra che la strategia di comunicazione da parte delle forze politiche interessate ai temi dell’ecologia e del green, non sia così convincenti”.

Al governo, dice Pedrolli, vorremmo ricordare la serietà dell’approccio scientifico e la coerenza. “In questo momento bisogna investire sulla comunicazione, perché bisogna portare a bordo le persone, mettendosi a confronto con la popolazione”.

Comunità energetiche rinnovabili, prende la parola Maurizio Lunghi. L’associazione PRO-CER prende il via da comitati di cittadini spontanei, che sono fortissimi sostenitori delle CER. “Noi vogliamo le CER – dice Lunghi – però abbiamo una nostra visione precisa delle CER, che vede una partecipazione forte e attiva da parte degli utenti finali dell’ energia”. Si può partire velocemente per costituire una CER con un mega impianto unico, spiega Lunghi, e tanti consumatori passivi, ovvero i cittadini. “Nella nostra visione, i cittadini devono essere coinvolti nella gestione e creazione di nuovi impianti di produzione alla stregua di compartecipanti, comproprietari. Quindi nella nostra visione delle future CER, è molto importante che abbiano anche alcuni impianti di proprietà, ovvero di proprietà della comunità energetica, che siano suddivisi in comproprietà da tanti membri della comunità. Quelli che noi chiamiamo “campi solari comuni” .”. Una logica molto interessante, che, al di là della ripartizione di eventuali profitti derivanti dalla gestione, rende i cittadini “attori attivi del sistema energia”, col risultato di rendere tutto più partecipato. A uno studio della normativa italiana, piuttosto limitata, le associazioni hanno prodotto la Carta di Villamagna in otto punti, che è stato accettato anche dalla Regione Toscana.

Concluse le relazioni delle associazioni promotrici, è stata la volta della politica, dal senatore Massimo Quartini, 5S, all’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio, al consigliere comunale di Spc Dmitrij Palagi, Elisa Meloni per Volt, il presidente del Q4 Mirko Dormentoni, il segretario cittadino di Sinistra Italiana Vincenzo Pizzolo, Egidio Raimondi per i Verdi, il consigliere di quartiere 1 Francesco Torrigiani Firenze Città Aperta, il coordinatore di Firenze Possibile Carlo Buffa. . Nessuna presenza da parte delle forze della Destra, sia pure invitate. Per le associazioni, oltre agli organizzatori (Cittadini per l’Italia Rinnovabile, Legambiente Firenze, FIAB Firenze Ciclabile, Progetto Firenze, WWF, Ecolobby, Fridays For Future Firenze, Extinction Rebellion, PRO-CER) sono intervenuti Ecolò, Associazione Medici per l’Ambiente, Associazione Pro Natura, Diritti a Sinistra. Chiusura col botto, con uno dei ricercatori del Sant’Anna, che ha collaborato alla stesura del progetto per la vertenza della ex GKN, “lavoratori che hanno messo davvero insieme la scommessa del proprio reddito con la transizione ecologica”.

