Frana sulla Faentina, chiusa la strada e 5 persone evacuate

Fiesole – A causa di una frana in località Pian del Mugnone nel territorio comunale di

Fiesole, la Sr 302 Faentina è chiusa dalla serata di ieri, martedì 6 gennaio 2026,

al km 5+100. La chiusura sta avendo ripercussioni sulla viabilità fiorentina, con aggravi di traffico su via Bolognese e in zona Cure. Il Comune di Fiesole, in accordo con la Città metropolitana, titolare della strada, il Comune di Firenze e tutti i soggetti gestori di servizi, ha emanato l’ordinanza che prevede la chiusura al transito, nei due sensi, della via Faentina nel tratto compreso tra via della Polveriera a Pian di Mugnone e ponte alla Badia, eccetto frontisti fino al civico 48 da Firenze e fino al civico 54 da Pian di Mugnone.

Lo smottamento è ancora allo studio, anche se la neve e intense piogge delle ultime ore potrebbero senza dubbio aver aggravato l’instabilità del terreno, provocando lo scivolamento di terra, massi e detriti sulla carreggiata. Per motivi di sicurezza, sono state evacuate 5 persone dalle abitazioni limitrofe, che sono state ricoverate in strutture temporanee. Non si registrano feriti o danni alle persone.​ Critica la situazione del traffico, che deve fare i conti anche col primo giorno di rientro dopo le vacanze natalizie. La riapertura, comunicano dalla Protezione Civile che sta monitorando costantemente la situazione, si sbloccherà verso la riapertura solo dopo messa in sicurezza. La situazione in aggiornamento.

Il trasporto pubblico, per quanto riguarda la linea ferroviaria, non ha subito modifiche, mentre il bus 21 in direzione Caldine arriva solo a Salviati, mentre a partire dalla Querciola, è stato potenziato il 45 con transito da Caldine, Pian del Mugnone e Fiesole, dove si raccorda col 7.