Fosco Frizzi, storia di un italiano che disse di no al fascismo

Firenze – In tempi grami come quelli che stiamo vivendo, l’impatto del piccolo (per dimensioni) e semplice (per scelta stilistica e narrativa) libro dato alle stampe dall’autore Adalberto Scarlino è ancora più forte sulla nostra coscienza. Perché tratta dell’esistenza di un fiorentino, Fosco Frizzi, che nella sua vita ha condensato le esperienze dell’antifascismo, della persecuzione e prigionia da parte del regime, fino all’esperienza partigiana con la partecipazione al CLN toscano e all’assunzione delle responsabilità del governo della Cosa Pubblica con la giunta della Liberazione, la giunta Fabiani.

Un’esistenza dunque che riunisce in sé alcuni degli elementi tipici dell’antifascismo in particolare fiorentino: l’appartenenza alla piccola borghesia commerciante e artigiana, l’eredità evangelica della famiglia, e, nonostante l’addio prematuro agli studi, la volontà di assorbire da autodidatta il sapere e la conoscenza, la forte spinta alla politica. Il tutto sul filo rosso di una forte, fortissima coscienza civica, di una connaturata sete di giustizia sociale che porta Fosco, ancora giovane, non solo a distinguersi per la preparazione culturale e dottrinale, ma anche ad aderire al neonato partito Comunista. Una scelta che all’epoca portava alle attenzioni particolari del regime che stava affermandosi, e che vedeva in particolare nel Pci un nemico naturalmente pericoloso, sia per il legame con l’Urss, ma anche per la capacità organizzativa e la preparazione dei sui membri. Un capacità d’organizzazione e di diffusione che non fa certo difetto a Fosco Frizzi, tant’è vero che persino un prefetto, nelle notizie che su di lui vengono raccolte dalla polizia segreta, scrive “colto e intelligente”. Un nemico pericoloso dunque, che viene arrestato sul finire del 1925 e condannato a dieci anni e sei mesi di reclusione nel 1927, dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ovvero, dall’organo che, senza nessun aggancio col precedente sistema normativo liberale, riuscì a mettere sotto processo oltre undicimila imputati, come ricorda Scarlino, nei primi dieci anni della sua esistenza. Una delle pagine più buie, quella del carcere, che però, pur fiaccandone la salute già fragile, irrobustirono, se possibile, la determinazione e la tenacia della lotta antifascista nel giovane Fosco. Che si era sposato con Jole Bernini, proprio negli anni del carcere, da cui ebbe una figlia, Mirella.

Fosco Frizzi ha anche un legame familiare con l’autore, Adalberto Scarlino, politico noto in particolare a Firenze, liberale “fin dalla seconda liceo”, assessore in varie giunte fiorentine, candidato radicale. Un legame di famiglia che non entra nella vicenda del prozio (Fosco è fratello minore del nonno Gino) ma anzi, forse è responsabile della misura, dell’eleganza, di quell’entrare in punta di piedi in un’esistenza così significativa ed emblematica, anche se orientata da un credo politico molto diverso da quello dell’autore. Un regalo di misura ed equilibrio dove però arde la passione: quella per la giustizia e l’eguaglianza, per la libertà e la democrazia che ha reso la storia di Fosco una delle pietre d’angolo della Firenze rinata dall’inferno del nazifascismo.

Interessanti anche l’intervento di Enrico Periti, figlio di Mirella, in cui si scorge come l’esempio del nonno mai conosciuto intercetti e influenzi la formazione del nipote, e la ricca messe di documenti allegati. Un libro che racconta senza retorica una vita, quella di uno di quegli italiani che dissero di no al fascismo. Pe ricordare anche a noi stessi, che dire di no è possibile. Sempre.