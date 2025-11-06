Formazione: un cocktal di saperi per pianificare il futuro

Firenze – Riparte per il secondo anno, dopo la prima edizione del 2024 che si è appena conclusa con grande successo per i primi 20 partecipanti , “Navigare il Futuro”, il corso di alta formazione promosso dell’Università di Firenze e dalla Fondazione Hillary Merkus Recordati, in collaborazione con Dynamo Camp. È il primo e unico corso universitario in Italia studiato per formare una nuova figura professionale, il Future Planner che, con altri metodi, pensieri e visione da quanto fatto finora, possa affrontare le emergenze del cambiamento e proporre soluzioni. Senza che abbia un profilo preciso e rigido e non sia rigidamente specializzato, ossia che non sia solo un matematico, oppure un ingegnere, un informatico, uno studioso di religioni o un letterato. Ma tutto insieme e nel contempo altro.

L’obiettivo di “Navigare il Futuro” è formare giovani capaci di affrontare le sfide del futuro fuori dalle ormai troppo strette visioni tradizionali. Per un mondo difficile, complesso, per molti versi nuovo e inaspettato e anche instabile, un mondo in via di transizione. Verso cosa è ancora difficile dirlo, comunque sorge la necessità di qualcuno che riesca a interpretarlo e sdipanarlo al ritmo della grande complessità che lo contraddistingue, per navigare nella quale servono visione critica, autonomia di pensiero, nuova creatività. Ovvero qualcuno che non sia troppo specializzato in una sola branca dell’interpretazione del presente e dell’immediato futuro, ma che riesca a tenere insieme i vari segnali e a mettersi in sintonia con una serie di saperi tutti insieme: umanistici, scientifici e tecnologici. In modo da affrontare da più e inediti angoli insieme le emergenze del cambiamento, interpretarle e proporre soluzioni.

Anche quest’anno il corso è per studenti, dottorandi, giovani laureati magistrali e dottori di ricerca di tutti gli ambiti. Con l’importante novità di espandersi in tutta la Toscana tramite la collaborazione con i vari atenei della regione oltre all’Università di Firenze che, come sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci, è forte della sua lunga tradizione accademica e conferma il proprio impegno in un processo educativo e di ricerca aperto, dialogico e in costante relazione con la società e il territorio.

Parteciperanno anche studenti e dottorandi dall’Università di Pisa, l’Università di Siena, l’Università per stranieri di Siena, la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, la Scuola Normale Superiore di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. I giovani talenti lavoreranno in team e dovranno elaborare progetti originali. Alla fine del corso, al progetto più innovativo andrà il premio da 50.000 euro della Fondazione Hillary Merkus Recordati. Dopodiché i vincitori sosterranno i nuovi iscritti al terzo corso 2026. Il premio 2025 è andato ai ragazzi di Snailed Project: Miro Fanciullacci e Arianna Zerauschek.

Come l’anno scorso, l’edizione di quest’anno si svolgerà in 125 ore complessive, con quattro weekend in cui studenti e docenti si sposteranno per un’esperienza convissuta nelle residenze della Fondazione Dynamo Camp in mezzo al verde dell’ Appennino pistoiese. I criteri che accompagneranno quest’esperienza, in base ai quali una commissione di docenti universitari hanno fatto la selezione dei partecipanti e che determineranno le motivazioni della vittoria finale, non sono puramente scolastici ma di apertura mentale, capacità di ascolto, pensiero critico, propensione al cambiamento, capacità di empatia.

Dichiara di voler rinnovare il proprio impegno a favore della formazione dei nuovi Future Planner non solo l’Università ma anche la Fondazione Hillary Markus Recordati, presieduta da Andy Bianchedi, imprenditore italiano e filantropo che si occupa di attività immobiliari e investimenti finanziari ma anche di altri settori che abbiano come scopo l’inclusione sociale, l’incoraggiamento del talento e della creatività e alla cui madre è dedicata la Fondazione destinata a portare avanti progetti filantropici.

Bianchedi dichiara il proprio impegno per valorizzare giovani innovativi e sostenerli nello sviluppare tutto il loro potenziale creativo tramite un percorso formativo architettato per scoprire i più talentuosi artefici di soluzioni emergenti in scenari incerti o di crisi. Né importa sottolineare che questi scenari sono quelli in cui oggi viviamo e da cui è probabile che i famosi cervelli italiani – e speriamo che questa volta se ne eviti la fuga anche se i segnali sono tutt’altro che buoni – vengano stuzzicati dalla voglia di interpretarli e la passione di risolverli.

L’altra novità dell’edizione 2025 è di stabilire un focus specifico, che sarà, in questo caso, sul Made in Italy, con particolare attenzione al mondo della moda che ne rappresenta gran parte e sta subendo un momento di crisi ancora non bene delineato, oscillando tra una serie di motivazioni ancora non linearmente identificate, e per cui è in via di ricerca una possibile nuova spinta. A presentare, il 27 ottobre scorso nell’Aula Magna dell’Università fiorentina, la partenza dell’edizione 2025 di “Navigare il futuro” e a manifestare il loro interesse per l’iniziativa, anche Alessandro Sordi, Ceo e fondatore di Nana Bianca, Micaela Le Divelec, imprenditrice e top manager nel settore del lusso, la storica del costume, Fabiana Giacomotti. Queste due ultime faranno da mentorship agli studenti per quanto riguarda la moda immersa in problemi di sostenibilità e nuovi modi di consumo.

In foto Alessandra Petrucci