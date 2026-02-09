Fondazione Caponnetto, oltre mille i crimini in strada, quasi il 50% nel centro storico

Firenze – Quant’è bella sicurezza, che si fugge tuttavia. E non si può neanche essere lieti, perché, come dicono i numeri illustrati dal presidente della Fondazione Caponnetto nel report cittadino del 2025, non c’è da stare allegri di fronte a 1.065 crimini di strada registrati nell’anno, il 50% circa commesso nel Quartiere 1. Ovvero, nel centro storico. Sebbene, come specifica il presidente Calleri, si tratti di numeri emersi sulle cosiddette “fonti aperte”, ovvero quelle disponibili a tutti i cittadini, sostanzialmente notizie apparse sui media, segnalati da associazioni, comitati, cittadini stessi in prima persona. Quindi probabilmente si tratta di cifre sottostimate.

“La situazione che emerge è a chiazze – dice Salvatore Calleri – per cui è necessario segnalare anche alcuni miglioramenti, ad esempio nella stazione di Santa Maria Novella dentro la struttura (mentre attorno alla stazione la situazione appare persino peggiorata, come se si assistesse a uno spostamento) e alle Cascine, dove i controlli di polizia sono aumentati, miglioramenti questi ultimi che vanno attentamente preservati e monitorati, in quanto, proprio negli ultimi giorni, sono giunte nuove presenze nell’area”. Insomma, nessuno dorma sonni tranquilli, dice la Fondazione attraverso il suo presidente, che snocciola i numeri del 2025: intatto il primato del Q1, come s’è visto, seguono il Q4 e il Q5, meno toccati dal fenomeno il Q2 e il Q3, che però ha visto avvenire nel suo territorio l’unico omicidio dell’anno.

Quali sono i crimini prevalenti? Le spaccate hanno la palma, 535, rapine e aggressioni sono a quota 156, 122 segnalazioni riguardano i fuochi d’artificio, ritenuti testimonianze di criminalità sul territorio in quanto segnali fra e per gruppi di malviventi, 30 risse e 22 incendi, 17 episodi di accoltellamento, 3 tentati omicidi, 3 sparatorie, 1 omicidio.

Contabilità criminale, si potrebbe pensare, ma anche segnale di qualcosa di più strutturale al tessuto sociale cittadino. Tessuto sociale a cui si affacciano ben 40 gang delle 200 che imperversano in Toscana.

“Le gang sono di vario tipo e spesso composte sia di minorenni sia di maggiorenni – spiega Calleri – Le modalità di intervento e di contrasto devono naturalmente tener conto delle diverse tipologie di gang: si passa dall’inasprimento delle sanzioni penali nei confronti delle gang potenzialmente narco mafiose (in particolare per contrastare l’uso di armi da fuoco e per ridurne quanto meno il numero) all’intervento preventivo da un punto di vista sociale con educazione alla cultura della legalità. È senza dubbio necessario un maggior controllo del territorio”.

Ma non è tutto qui. Infatti, Firenze ha un grande problema, storico, di riciclaggio di denaro sporco, ad esempio, ma gode anche della presenza di vari gruppi mafiosi organizzati, italiani e stranieri, senza dimenticare le banche clandestine che anche a Firenze muovono somme ingenti. “Si tratta in buona sostanza di due modalità attraverso cui i soldi vengono portati fuori dai confini nazionali dalle comunità di riferimento – spiega Calleri – si parte dall’hawala, nato in medio oriente-nordafrica-asia meridionale ed utilizzatissimo in tutto il mondo. Un sistema basato sulla fiducia. Serve a spostare soldi da una parte all’altra del mondo. Difficilmente tracciabile è un sistema usato anche (ma non solo) dagli spacciatori per mandare soldi alle loro terre d’origine. È usato anche per scopi più nobili, ad esempio per le rimesse degli immigrati legali al paese d’origine”. L’altro sistema che va per la maggiore è quello “cinese”. “I cinesi hanno messo su un vero e proprio sistema bancario alternativo simile nel concetto, che prende il nome di “Fei Ch’ien” (denaro volante) inserito all’interno della c.d. “China underground bank”. I criminali cinesi si sono così evoluti che muovono ingenti somme oltre che in contanti anche tramite token digitali. In questo sono diventati così efficienti al punto da interagire con i clan di serie A italiani diventanto una sorta di loro agenzia per i trasferimenti”, precisa Calleri.

Tutto ciò, in particolare le aggressioni in strada, senza dimenticare le bande, le rapine, le minacce, le spaccate, rendono la collettività favorevole a un inasprimento delle misure di legge per la sicurezza. Insomma, l’instaurarsi di un rapporto muscolare che, come ha preso a fare il governo, dalla cronaca spicciola prende il via per aumenti di pene e restrizioni di ogni tipo, dalle zone rosse stabili al nuovo fermo di polizia. Le misure muscolari prese finora, sembra di capire, hanno avuto moderato successo. Perciò, è sulle novità del decreto sicurezza che interpelliamo il presidente Calleri.

“Il nuovo decreto sicurezza, come tutti decreti di questo tipo, contiene alcuni punti positivi ed altri che non mi sono piaciuti per niente; altri ancora, che non saranno proprio applicabili. Partendo dal punto che ho più apprezzato, è che per la prima volta ha messo mano ad alcune norme della Cartabia, rendendo perseguibili d’ufficio alcuni reati predatori. Passaggio per me positivo, perché finalmente si mette mano al tema e si riduce il senso di impunità. Il punto che non mi piace è il fermo preventivo perché spaventa le persone al di là di ciò che è stato scritto nel decreto, che alla fine è applicabile solo a una categoria ristretta. Ricordo inoltre che il fermo preventivo di 24 ore esiste tutt’ora, per chi risulta privo di documenti, ma non è applicato per il buon motivo che non si sa dove mettere i fermati. Se prima di una manifestazione, sia detto senza polemica, si fermano 100 persone per 12 ore perché rispondenti ai requisiti e con la necessità del controllo del Pm, la domanda è: dove si mettono e chi le sfama”.