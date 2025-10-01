Flotilla bloccata, tutti in piazza

Firenze – A distanza di poche ore dal blocco della Flottiglia pacifista con generi di prima necessità per Gaza da parte della Marina Israeliana, le piazze italiane si sono riempite di manifestanti. Come promesso da USB e CGIL, lo slogan “Blocchiamo tutto” è risuonato anche a Firenze, dove il ritrovo, in piazza Santissima Annunziata, ha visto raccogiersi circa un migliaio di persone. I manifestanti hanno bloccato i viali, mentre gli automobilisti suonano i clacson al ritmo di free Palestine scandito dalla folla.