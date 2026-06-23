Florence Dance Festival: “proiezioni di luce” in un mondo senza pace

Quando l’arte incontra un mondo in crisi e ci si butta a capofitto per cercare una speranza di rinascita, quando ballare significa non solo sapersi muovere a ritmo di musica ma anche collaborare a un mondo di pace. Quando le arti abbandonano la separatezza l’una dall’altra e coabitano per una nuova e più complessa visione culturale. Quando una città sfugge al richiamo commerciale per farsi ambasciatrice di valori e speranze. “Proiezioni di luce” come si intitola la 37ª edizione del Florence Dance Festival (per esteso Florence Performing Arts Festival) che quest’estate tornerà come ormai ogni anno in scena, annuncia non solo il riverbero luminoso che normalmente accompagna la danza ma anche uno speciale raggio di luce, capace di mandare il suo messaggio a una realtà contemporanea oscura di guerre e incertezze. Una proiezione luminosa che accompagnerà l’ormai super varata e applaudita manifestazione estiva fiorentina, riconosciuta a livello globale come imperdibile per chiunque ami la danza e l’arte.

La luce, il tema dominante, non significa solo la sigla di un Festival che da circa quarant’anni richiama un entusiasta pubblico locale, nazionale e internazionale, per la varietà e la capacità dei suoi protagonisti come per il valore dei suoi fondatori e direttori artistici, Marga Nativo e Keith Ferrone. Come sempre, il programma di questa edizione, che andrà in scena dal 24 giugno e il 21 luglio nel Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella, sarà orchestrato tra grandi compagnie e giovani creativi emergenti, tra noti interpreti internazionali e nomi nuovi, continuando nella sua vocazione di valorizzare chi è già affermato ma anche offrire un’occasione a chi porti un vento di novità. Dando in contemporanea la possibilità al pubblico di frequentare i luoghi artistici più significativi della città e offrendo una sua interpretazione sia della tradizione che della contemporaneità.

Ma questa stagione è anche di più. Le “Proiezioni di luce” si estendono, oltre che valorizzare e animare danza, arte e cultura in generale, anche a illuminare gli argomenti più attuali e più scottanti della contemporaneità. Le performance di danza vogliono irrompere e redimere le zone buie di questo nostro mondo.Come ci spiega, durante la presentazione della manifestazione, il 16 di questo giugno nel bel chiostro della chiesa del Beato Angelico di San Marco, Patrizia Giunti, presidente della fondazione La Pira, il “sindaco santo” alla cui eredità spirituale, internazionale e culturale il Florence Dance Festival di quest’estate si riferisce. “Un fascio di luce per proiettare nel mondo i valori dell’umanesimo e del Rinascimento che La Pira diffuse ai suoi tempi”, dice Giunti.

“Non potevamo in questo momento non fare riferimento alla pace”, rivendica con sicurezza Ferrone. “Noi andiamo avanti verso il futuro con qualcosa che va oltre lo spettacolo”, è il messaggio di Marga Nativo decisa a proiettare la luce della danza su un mondo che forse così tormentato non è mai stato e che sembra non sapere più che direzione prendere se non buttare i valori umani a mare. Sostenitori dell’iniziativa, Ministero della cultura, Regione Toscana, Città metropolitana e Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026, Unicoop Firenze, ChiantiBanca oltre al principale partner che è la Fondazione CR Firenze.

Le istituzioni pubbliche riconoscono che si sia dato negli ultimi anni troppa poca importanza alla danza e dichiarano di volerla da ora in poi maggiormente sostenerla. Dall’assessora alla cultura della Regione, Cristina Manetti, che sottolinea la sempre maggiore capacità di coinvolgimento, da parte del Florence Dance Festival, di “un pubblico più ampio di quello, scontato, degli appassionati e degli intenditori” , all’ assessore fiorentino, Giovanni Bettarini, convinto che “dedicare questa edizione a Giorgio La Pira sia un omaggio a un uomo che ha saputo unire visione politica e spiritualità” mentre “la danza, che ha un valore universale, diventa in questa edizione anche strumento di dialogo, incontro e riflessione”. Un Festival, esempio di arte, impegno per la contemporaneità, vitalità, ma anche possibile dialogo tra le varie arti , come sottolinea la direttrice regionale dei musei nazionali della Toscana, Carlotta Paola Brovadan: “L’incontro tra il patrimonio storico e artistico dei nostri musei e il linguaggio contemporaneo della danza genera nuove opportunità di conoscenza e di partecipazione. A cominciare dalle agevolazioni per assistere al Festival che saranno fatte a chi sarà in possesso di un biglietto per visitare il Museo di San Marco”.

Orgogliosa, Oliva Scaramuzzi, vice presidente della Fondazione Cr Firenze, “di essere partner e non mecenati, facendo vedere cosa possono fare la collaborazione e la costruzione comune dei programmi in nome dell’inclusione” , come convinta del buon lavoro della Fondazione “nel sostenere 11 scuole di danza e assicurare ai cittadini del proprio territorio due rappresentazioni gratis, il 5 e il 18 luglio, in un Festival che rappresenta un’ importante occasione di incontro tra linguaggi, artisti e pubblici diversi”.

Si inizia la sera dei “fochi”, il 24 giugno alle 19 con due spettacoli: La Prima Danza, scaturito da una collaborazione tra Fabbrica Europa e Ahn Aesoon Company e Butterfly Dream che per la prima volta a Santa Maria Novella invaderà, oltre al Chiostro Verde anche il Cappellone degli Spagnoli. Il clou, invece, arriverà dal Portogallo, l’1 luglio, con Vortice Dance Company che porterà in scena i Carmina Burana tramite un potente e fascinoso incontro tra ballo e nuove tecnologie. Da Londra arriva, il 3 luglio, la compagnia di PCK Dance con lo spettacolo Into the Light portato in scena dai super premiati, assai contemporanei e anche provocatori, James Pett, ballerino, e Travis Clausen-Knight, coreografo. Per seguire la geografia del mondo in viaggio verso il Festival, sarà poi l’Australia la terra da cui muoverà il ritorno a Firenze dell’applaudita Lewis Major Projects, il 16 luglio, sotto l’eclettica direzione di Lewjs Major che presenterà una novità, Present Tense, tramite una coreografia che incrocia media e linguaggi, spingendoli verso un effetto digitale e al tempo stesso cinematografico.Nella contemporaneità non si scorda neppure la tradizione, rappresentata dal ritorno al Florence Dance Festival del Balletto di Venezia con Stelle di domani, il 21 luglio con Alessio Carbone, che era primo ballerino all’Opera’ di Parigi.

Ma la serata unica e diversa è ’attesa per le19,30 del 13 luglio con un incontro sul pensiero e l’opera di Giorgio La Pira, in collaborazione con la Fondazione La Pira, con la presenza di Dario Nardella, Valdo Spini, il professor Augusto D’Angelo, la professoressa Patrizia Giunti, Padre Bernardo Gianni. La serata proseguirà con l’”Inno alla pace” di Sergio Risaliti, musica di Andrea Portera e testi di Padre Bernardo. Dopodiché chiuderà Marga Nativo con La Sicilia dei fratelli Florio, un lavoro ispirato al,romanzo I leoni di Sicilia di Stefania Auci, con musica di Francesco Giubasso, per omaggiare la sicilianita’ di La Pira. Lo spettacolo riceverà il XV Premio Mercurio Volante che verrà consegnato nelle mani di Patrizia Giunti.

Dopodiché, il 5 luglio, la compagnia FloDance, del Florence Dance Festival, porterà in scena una serie di produzioni legate alla”Danza come proiezione di luce” e il 9 dello stesso mese la scena passerà alle realtà del territorio con la Kinesus Contemporary Dane Company diretta da Angelo Egarese e con Mystes Dance Company di Gigi Nieddu. Per non dire degli eventi di danza collaterali che abbracceranno terre meno cittadine, dagli eventi di danza a Palazzolo sul Senio intitolati Mugello Dance Experience, a quelli previsti nel mediceo parco di Pratolino.