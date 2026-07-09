Florence Dance Festival, appuntamento con i giovani artisti

Firenze – Entra nel vivo il calendario della 37° edizione del Florence Dance Festival sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone con il primo appuntamento di Twilight In The Round – Call for Artists sabato 11 luglio (ore 20:00) presso il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella.

Torna Twilight in the Round, la call for artists dedicata alla creazione coreografica contemporanea, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni di giovani artisti e coreografi emergenti. Questa iniziativa, parte integrante della 37esima edizione del Florence Dance Festival, offre un’opportunità unica di visibilità e crescita professionale, valorizzando la creatività dei talenti emergenti nel panorama della danza contemporanea.

Le opere selezionate sono Anna Pesetti – Das Unheimliche, Fabiana Radinieri – Mujo, Francesca Gozdek – Fray, Gray Champi – Beyond After, Giada Palmisano – Tracing presence, Sofia Casprini – Alyoshenka, Umberto Rota – To sit with the End.

Twilight in the Round si conferma come piattaforma di incontro e sperimentazione, offrendo ai giovani artisti l’occasione di confrontarsi con il pubblico e con il patrimonio culturale della città. Il progetto promuove un dialogo tra linguaggi contemporanei e luoghi storici, contribuendo alla valorizzazione del territorio attraverso la danza.