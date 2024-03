Flash mob sicurezza, oggi iniziativa di Tni Ristoratori Italia

Firenze – Dopo i due sit-in organizzati dal coordinamento dei comitati cittadini, Tni Ristoratori Italia è tornata oggi in piazza per chiedere più sicurezza per cittadini e imprese. “Firenze ormai è una città in balia del degrado e della criminalità. Ieri l’omicidio in piazza Stazione, poi l’accoltellamento alla fermata della tramvia, oggi un’altra aggressione. Ora basta”, afferma Raffaele Madeo, presidente di Tni Ristoratori Italia. Questo pomeriggio, Madeo ha partecipato al flash mob organizzato dal coordinamento dei comitati cittadini alla stazione, dove è stato ucciso il 19enne. “Non è stato risolto il problema delle spaccate a bar e ristoranti e noi, come cittadini e imprenditori, abbiamo paura. Se non ci sono abbastanza forze dell’ordine in grado di controllare e prevenire, l’unica soluzione è l’utilizzo di droni. Abbiamo fatto un’analisi anche rispetto a quanto ha fatto la Regione Calabria, che ha utilizzato i droni per prevenire gli incendi, ed emerge che anche l’Enac autorizza l’uso dei droni nell’ambito della sicurezza e del terrorismo. Siccome siamo in una situazione drammatica, mettere un drone di sorveglianza è consentito”, l’appello di Madeo al Comune di Firenze.

“Sono d’accordo con l’idea dell’utilizzo dei droni, come da me espressa con Raffaele Madeo durante la presentazione del Movimento Centro a Villa Strozzi. I droni, nel pieno rispetto della privacy dei cittadini, possono rappresentare uno strumento efficace per contrastare la criminalità cittadina e garantire la sicurezza dei residenti di Firenze. Gli atti di violenza recenti, come l’omicidio e le aggressioni, hanno messo in evidenza la gravità della situazione nella nostra città. È necessario affrontare questo problema con determinazione, altrimenti rischiamo seriamente che le strade di Firenze diventino un Far West”, afferma Fabrizio Manfredini, leader di Movimento Centro e coordinatore nazionale di Sud Chiama Nord.